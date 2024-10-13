|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 21 вер, 2025 15:00
А шо за нововведення з лімітами на Портмоне? Навіть суму не кажуть - таємниця мов.
BonKyr
- Повідомлень: 27
- З нами з: 27.08.23
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 5 раз.
Профіль
