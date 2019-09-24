|
|
|
Finance.ua: Кращі кредитні картки для мандрівників
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 05 сер, 2019 22:53
Для меня лучший вариант за более чем 10 лет - это обычная виза Голд от привата с чипом и фото. Ни разу ни в одной стране проблем не было
-
Beazeni
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 12.01.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 сер, 2019 13:00
Hit777 написав:
Почему дебетовые карты с кредитным лимитом у нас называют кредитными? По этим картам монобанка и Привата вы точно не забронируете авто за рубежом, потому что там требуют именные карты с кредитным БИНом, а эти карты дебетовые. Зачем предлагать их как карты для путешественников, чтобы потом у них были проблемы за границей?
О какие проблемах речь?
При помощи Моно спокойно бронируется авто, к примеру.
-
finuser256
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 12.02.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 вер, 2019 16:21
finuser256 написав: Hit777 написав:
Почему дебетовые карты с кредитным лимитом у нас называют кредитными? По этим картам монобанка и Привата вы точно не забронируете авто за рубежом, потому что там требуют именные карты с кредитным БИНом, а эти карты дебетовые. Зачем предлагать их как карты для путешественников, чтобы потом у них были проблемы за границей?
О какие проблемах речь?
При помощи Моно спокойно бронируется авто, к примеру.
Например, может быть проблема в случае заморозки депозита. Но если вы арендуете авто без депозита, то конечно без проблем.
Вы видимо брали авто без заморозки депозита.
-
radmila0423
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 26.09.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лис, 2019 00:02
сам недавно озаботился кредитной картой с кредитным BIN, т.к. планирую брать авто на Кипре и там прямо в правилах у большинства рент-сервисов прописано, что для блокировки депозита нужна именно кредитная, не дебетная. На деле оказывается, что у нас не так просто получить карту с кредитным лимитом с кредитным BIN.
-
deniska
-
-
- Повідомлень: 529
- З нами з: 23.04.16
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4
|1298
|
|
|0
|236
|
Пон 25 лис, 2019 15:55
D2
|
|0
|832
|
П'ят 22 лис, 2019 16:00
D2
|