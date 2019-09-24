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Finance.ua: Кращі кредитні
картки для мандрівників

Finance.ua: Кращі кредитні картки для мандрівників
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 22:53

Приват для путешествий

Для меня лучший вариант за более чем 10 лет - это обычная виза Голд от привата с чипом и фото. Ни разу ни в одной стране проблем не было
Beazeni
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:00

  Hit777 написав:Почему дебетовые карты с кредитным лимитом у нас называют кредитными? По этим картам монобанка и Привата вы точно не забронируете авто за рубежом, потому что там требуют именные карты с кредитным БИНом, а эти карты дебетовые. Зачем предлагать их как карты для путешественников, чтобы потом у них были проблемы за границей?


О какие проблемах речь?
При помощи Моно спокойно бронируется авто, к примеру.
finuser256
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:21

  finuser256 написав:
  Hit777 написав:Почему дебетовые карты с кредитным лимитом у нас называют кредитными? По этим картам монобанка и Привата вы точно не забронируете авто за рубежом, потому что там требуют именные карты с кредитным БИНом, а эти карты дебетовые. Зачем предлагать их как карты для путешественников, чтобы потом у них были проблемы за границей?


О какие проблемах речь?
При помощи Моно спокойно бронируется авто, к примеру.


Например, может быть проблема в случае заморозки депозита. Но если вы арендуете авто без депозита, то конечно без проблем.
Вы видимо брали авто без заморозки депозита.
radmila0423
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 00:02

Re: Finance.ua: Кращі кредитні картки для мандрівників

сам недавно озаботился кредитной картой с кредитным BIN, т.к. планирую брать авто на Кипре и там прямо в правилах у большинства рент-сервисов прописано, что для блокировки депозита нужна именно кредитная, не дебетная. На деле оказывается, что у нас не так просто получить карту с кредитным лимитом с кредитным BIN.
deniska
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