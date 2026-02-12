RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Рейтинг
дебетових карток

Finance.ua: Рейтинг дебетових карток
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:24

Коко заслуженно на первом месте
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 14:23

Скарбнычка от альянса незаслуженно забыта, вывод через кассу без комиссий, % немного выше чем у форвард - самый высокий по рынку.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... K0G3EIVH_I
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 22:52

А яка плата за обслуговування у Wincard? Немає ж
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 20:03
Arbitr

Arbitr
Все безоплатно.
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 21:28

А в статті 0 балів за абонплату
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 13:02

Шановні учасники форуму!
Редакція працює над оновленням рейтингу дебетових карток. В зв'язку з цим звертаюсь до вас із запитанням: які картки яких банків (звісно, виключно дебетові), на вашу думку, варто додати до рейтингу?
Ми плануємо виключити із рейтингу картку Спортбанку (як ту, що вже не випускається), але картку Success Debit на її місце ставити не думали, бо ця картка вже не випускатиметься. Тобто ми будемо розглядати лише картки, які пропонуються банками для нових клієнтів.

Чекаю ваших відгуків і коментарів. Наперед дякую за допомогу!
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 10:42

Wincard від Піреуса з'явилась можливість отримання пластику через Нову пошту.
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 11:06

Re: Finance.ua: Рейтинг дебетових карток

Раніше бачив періодичні огляди преміальних карт: умови обслуговування , які плюшки має.
Щось по типу отакого.
https://news.finance.ua/ua/naykrashhi-p ... s-ki-banky

Зараз нема свіжого актуального? Є щось цікавіше (простіше в дотриманні умов безкоштовності , наявність плюшок) ніж чорні карти у Сенса?
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 08:06

Зняття в чужих банкоматах з картки Мрія Агропросперіс банку можливе, крім того це без комісії і обмеженню по сумі.
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 12:26

Найбільш зручні мені це Пумб, все без комісія зняти гроші та перекази, дуже зручно. :)
