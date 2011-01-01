RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
ФінТех та Платіжні системи
/
Які банкомати беруть найменший
% за зняття із Євро чи Фунтов

Які банкомати беруть найменший % за зняття із Євро чи Фунтов
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:50

Які банкомати беруть найменший % за зняття із Євро чи Фунтов

Приват % конь зняв 500грн комісія біля 150 :shock:
Райфайзен із 1000тис бере 50грв
Найкраще kredo\credit agricole в них найнищі курс конвертації, але ліміт за одну транзакцію в 1тис грн. Можливо хтось ще якісь кращі варіанти знає?
sv_vano
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Перевод євро з Європи 1, 2, 3
Chuprynka » Суб 01 січ, 2011 11:42
20 8812
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 січ, 2011 12:33
octopus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.