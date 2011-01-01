|
|
Які банкомати беруть найменший % за зняття із Євро чи Фунтов
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:50
Приват % конь зняв 500грн комісія біля 150
Райфайзен із 1000тис бере 50грв
Найкраще kredo\credit agricole в них найнищі курс конвертації, але ліміт за одну транзакцію в 1тис грн. Можливо хтось ще якісь кращі варіанти знає?
-
sv_vano
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 02.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|20
|8812
|