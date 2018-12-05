"Бізнес душать"? Рева розповів, де збирається шукати...

Додано: Чет 06 гру, 2018 16:02

Есть несколько путей решения проблем с балансом ПФУ, минимизацией отчислений в ПФУ и налогов с ФОП (фонд оплаты труда):

1. Касается только расходной части бюджета ПФУ. Увеличивать пенсионный возраст и страховой стаж до сроков,превышающих среднюю продолжительность жизни. Собственно по этому пути и идет ведомство господина ревы - плательщикам предлагается делать отчисления, а пенсия будет если доживут (и это большой вопрос).

2. Касается наполнения, то есть доходной части бюджета ПФУ, а заодно и налогов с зп. В некоторых странах есть практика перекладывания обязанностей с администрированием и уплаты налогов и отчислений непосредственно на получателя зарплаты. То есть работника. Правда делается это раз в год. Мотивация такое устроить в украинских реалиях налицо - руководству предприятия выгодно платить по серой схеме, поэтому оно это и делает. В противном-же случае, ничего не останется как выплачивать "грязными" и минимизация станет вопросом уже работника. И тут есть несколько моментов - 90% наемных работников не станет заниматься минимизацией, потому как овчинка не будет стоить выделки. Да и не умеют они этого. В случае-же с работодателем - минимизация идет "оптом". Такой механизм будет эффективен, но станет 2 проблемы - придется фискальному аппарату иметь дело с каждым персонально (что ну уж очень им не хочется) и создаст громадный головняк для полуграмотного в финансовом плане населения.

3. Навести порядок в самом ПФУ в плане работы с крупными плательщиками, потому как практика списания задолженности перед ПФУ, может и приносит персональные выгоды руководящему звену и плательщикам, но крайне негативно сказывается на наполнении Пенсионного фонда. Но это решение требует "железных текстикул " - трудно перечить бизнесу во власти.