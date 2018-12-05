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"Бізнес душать"? Рева
розповів, де збирається шукати...

"Бізнес душать"? Рева розповів, де збирається шукати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:12

"Бізнес душать"? Рева розповів, де збирається шукати...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр назвав "єдине і природне джерело надходжень для виплат пенсій".

Дивися повний текст \"Бізнес душать\"? Рева розповів, де збирається шукати ресурс для збільшення пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:13

Рева говорит о гуманности и знает , что пенсия 1500 грн , какая трогательная история
olgakosuk
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:50

Конечно душат. Ближайшие торговые точки позакрывались, на их место пришли хачапури и шаурма, остальные так и стоят закрытые. Место банка заняла лотерея. Теперь этот ряд выглядит так: аптека, ломбард, шаурма, лотерея "золотая подкова", пиво, хачапури
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:55

Аморально - это когда мент идет на пенсию здоровым быком в 38 лет и получает больше пропахавшего всю жизнь седого старика, аморально, когда Стельмах получает больше 100 000 гривен пенсии, аморально, когда павелко возит свою коханку по курортам на награбленные на вонючих резиновых стадионах, в 3 раза переоцененных, с бюджета деньги, когда коболев выписывает себе сотни миллионов гривен премии за неполученные от газпрома деньги, когда разграблены все банки, а разграбившие спокойно ходят и на всех плюют, а вклады компенсируются с бюджета, а крышует это все какая-нибудь рожкова, которая является преступницей и даже не опровергла свои записи, но с нее как с гуся вода, когда беня спосойно ездит по всему миру после того как украл 3 миллиарда долларов, когда идет деребан бюджета, когда в больницах с больных людей дерутся космические деньги черным налом и крышует это власть, и т.д. и т.п.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:56

Лишить всех не достигших 60 лет пенсии до достижения 60-летнего возраста, не7
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:54

  Grisha1 написав: когда беня спосойно ездит по всему миру после того как украл 3 миллиарда долларов,


Это кто вам рассказал ,Лондонский суд где сейчас идет слушание дела Приватбанка или начальница Рожковой Гонтарева ?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:31

Ой, с Рошена и нашей рябы пусть начнут проверять, только вот думаю им проверялки то пообламывают =)
tyson20072007
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:32

Даже если все будут платить в белую все налоги с зарплаты, то наши Ревы, Розенки и т.д. добавят 60 грн. пенсии и будут кричать один хрен что денег на всех не хватает. Гуманисты - однако.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:02

Re: "Бізнес душать"? Рева розповів, де збирається шукати...

Есть несколько путей решения проблем с балансом ПФУ, минимизацией отчислений в ПФУ и налогов с ФОП (фонд оплаты труда):
1. Касается только расходной части бюджета ПФУ. Увеличивать пенсионный возраст и страховой стаж до сроков,превышающих среднюю продолжительность жизни. Собственно по этому пути и идет ведомство господина ревы - плательщикам предлагается делать отчисления, а пенсия будет если доживут (и это большой вопрос).
2. Касается наполнения, то есть доходной части бюджета ПФУ, а заодно и налогов с зп. В некоторых странах есть практика перекладывания обязанностей с администрированием и уплаты налогов и отчислений непосредственно на получателя зарплаты. То есть работника. Правда делается это раз в год. Мотивация такое устроить в украинских реалиях налицо - руководству предприятия выгодно платить по серой схеме, поэтому оно это и делает. В противном-же случае, ничего не останется как выплачивать "грязными" и минимизация станет вопросом уже работника. И тут есть несколько моментов - 90% наемных работников не станет заниматься минимизацией, потому как овчинка не будет стоить выделки. Да и не умеют они этого. В случае-же с работодателем - минимизация идет "оптом". Такой механизм будет эффективен, но станет 2 проблемы - придется фискальному аппарату иметь дело с каждым персонально (что ну уж очень им не хочется) и создаст громадный головняк для полуграмотного в финансовом плане населения.
3. Навести порядок в самом ПФУ в плане работы с крупными плательщиками, потому как практика списания задолженности перед ПФУ, может и приносит персональные выгоды руководящему звену и плательщикам, но крайне негативно сказывается на наполнении Пенсионного фонда. Но это решение требует "железных текстикул " - трудно перечить бизнесу во власти.
rjkz
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