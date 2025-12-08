RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 01:18

Та й серед ночі також можна хвалити старого. Мені тоді сни гарні сняться
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 10:41

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Я зараз на прекрасному сніданку в готелі Vienna House, де крім всього іншого просто чудові шампіньйони в якомусь чудернацькому соусі. На апетитні десерти нема вже місця, та і користі там небагато.
Ввечері мене очікує А330-200 на Доху.
Я за цей світ буду чіплятись зубами і пазурами

Сподобалося повідомлення

Це дійсно сильне повідомлення
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 14:42

I am back

Деякий час на форумі були якісь технічні проблеми і я не міг зайти. За цей час
Ледь не грохнули кешбек
Корупційний скандал
Звільнення Єрмака
Звільнення Шовковського
Незрозумілі пропозиціі щодо мирноі угоди.
Хтось відслідкував, що старий мав технічні проблеми з форумом і вирішив цим скористатись
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 14:55

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Як вам Катруся Бекінсейл на підтанцовкє?

fox767676
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 16:41

Щодо толерантності

До речі, друзі. Собор Африканської богоматері прекрасен. Всередені, можливо, не так розкішно як у соборі Монреальськоі богоматері. Але місце розташування! Викликає лише захоплення. Дуже цікаво спостерігати з півдня за Середземним морем. А лозунг молитися за католиків та мусульман викликає величезний респект. Це реальний приклад людської толерантності!
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 19:36

Послухав стрім Гордона у Голованова і настрій став не дуже.
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 07:41

Конкурс

Враховуючи, що були технічні проблеми з форумом, підведення конкурсу відповідно також затримується. Можливо, завершення буде після Нового року. Будемо працювати над цим!
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 15:12

Рейтинг Великого Інвестора (сторінки 1-35)

1. Shaman +4
2. барабашов +3
3. Сибарит +2
4. anduzenko +1
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. pesikot 0
9. airmax78 0
10. Flyman 0
11. Faceless 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. unicdima -1
15. sergey_sryvkin -1
16. prodigy -4
17. fox767676 -8
18. Hotab -21
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 16:23

  Investor_K написав:Хотабе, мій друже!
Ви коли останнім разом балували себе органічним пивом?

органічне пиво - это когда бухают, сидя у оргАна? :roll:
