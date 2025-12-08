|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 23 лис, 2025 01:18
Та й серед ночі також можна хвалити старого. Мені тоді сни гарні сняться
Додано: Нед 23 лис, 2025 10:41
Це дійсно сильне повідомлення
Додано: Нед 07 гру, 2025 14:42
I am back
Деякий час на форумі були якісь технічні проблеми і я не міг зайти. За цей час
Ледь не грохнули кешбек
Корупційний скандал
Звільнення Єрмака
Звільнення Шовковського
Незрозумілі пропозиціі щодо мирноі угоди.
Хтось відслідкував, що старий мав технічні проблеми з форумом і вирішив цим скористатись
Додано: Нед 07 гру, 2025 14:55
Як вам Катруся Бекінсейл на підтанцовкє?
Додано: Нед 07 гру, 2025 16:41
Щодо толерантності
До речі, друзі. Собор Африканської богоматері прекрасен. Всередені, можливо, не так розкішно як у соборі Монреальськоі богоматері. Але місце розташування! Викликає лише захоплення. Дуже цікаво спостерігати з півдня за Середземним морем. А лозунг молитися за католиків та мусульман викликає величезний респект. Це реальний приклад людської толерантності!
Додано: Пон 08 гру, 2025 07:41
Конкурс
Враховуючи, що були технічні проблеми з форумом, підведення конкурсу відповідно також затримується. Можливо, завершення буде після Нового року. Будемо працювати над цим!
Додано: Пон 08 гру, 2025 15:12
Рейтинг Великого Інвестора (сторінки 1-35)
1. Shaman +4
2. барабашов +3
3. Сибарит +2
4. anduzenko +1
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. pesikot 0
9. airmax78 0
10. Flyman 0
11. Faceless 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. unicdima -1
15. sergey_sryvkin -1
16. prodigy -4
17. fox767676 -8
18. Hotab -21
Додано: Пон 08 гру, 2025 16:23
