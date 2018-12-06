"Бізнес душать"? Рева розповів, де збирається шукати...

Grisha1 написав:
Были материалы, куча каналов расследовали, что он сам себе навыдавал кредиты. 200 ярдов рекапитализации, думаете, все по карманам ушли?
Нет, там было чуть-чуть по-другому.
1. Приватбанк обвинили в выдаче кредитов связанным юрлицам.
2. Изменили методику расчета залоговой стоимости персонально для привата. В результате, некоторые объекты-залоги оказались оценены в 0. Причем не только стадион в Украине, но и завод в Европе.
на деле:
1. Лица стали связанными после того, как приват, желая получить эффективный контроль над своими деньгами, вошел в состав акционеров.
2.После некорректной оценки залогов НБУ, последний потребовал докапитализации, которая была невозможна в тех объемах и сроках, которых требовал НБУ.
3. НБУ инициировал информационную диверсию, повлекшую массовое снятие средств со счетов населением и увод средств предприятиями.
4. После этого Беня "подарил" банк,который развивал с 1992 года, который один весил 40% всей БС Украины за 1 гривну(?).
Нас уверяют, что Коломойский все это затеял ради того, чтобы срубить бабла....
Верится с трудом. Во всем надо искать ответ на вопрос "Кому это выгодно?" Выгодно ли главный актив бизнес-империи, который стоит намного больше сумм, в якобы хищении, которых его обвиняют, отдать конкурентам? Все эти года с 1992 года он развивал банк ради сумм, составляющих примерно 20% его состояния? Банк,который фактически контролировал БС Украины вообще можно оценить деньгами? Принимая во внимание личность Коломойского, я могу предположить, что он способен на многое ради выгоды, но для того, чтобы отдать такой банк надо быть не жадным, а идиотом. В чем его точно нельзя обвинить так это в глупости.
Теперь попробуем все-таки ответить на детективные вопросы "Кому это выгодно?" И "Кто имел возможность это сделать?" Ответ оказывается на поверхности. Выгодно - всей оставшейся банковской системе, включая банки, в которых есть интересы того руководства НБУ, руководства руководства НБУ и, хм, скажем так, бизнес-партнеров руководства НБУ. Передел Банковского пространства, переход самого крупного банка страны под контроль государства, НБУ (то есть людей, у которых есть свои интересы в банковской сфере и свои банки) и руководство руководства НБУ (у которого тоже есть свой Маленький Индивидуальный Банк ). И возможность все это провернуть как ни удивительно у тех-же людей в виде контроля над контролирующим органом .
И еще один момент, который (ПОЧЕМУ-ТО?) никого не удивляет кроме меня - почему все эти десятки банков, которые уже НБУ накачал деньгами к тому моменту, в один момент прекратили возврат депозитов, на протяжении долгого времени затрудняли работу юриков, нагребли дофига рефинанса, существовали в таком положении месяцы и даже годы (как ВыЕйБИ-банк, к примеру), спокойно выводили активы и их бывшие хозяева и сейчас спокойно и почиваю на бабках и многие в Украине и ведут крупный бизнес и все "чинно-благородно" ("Не может быть")? А с приватом не по этому сценарию? И банк фунциклировал и задержек с выплатами не было и даже прежде чем лечь, до последнего (я тогда сам видел, возле меня было 3 отделения, инкассаторские машины по нескольку раз в день приезжали) наполнял банкоматы наличкой. Почему не выйти на крыльцо своего швейцарского дома и не сказать "Граждане Украины, звыняйте бананив нема." Если такое коварное преступление замыслилось, то не логично-ли было вывести все бабло, закрыть банк и дать отдуваться ФГВФЛ? Как-то все не стыкуется с "личностью коварного лиходея", которого нам рисуют.
Так, ладно, я банки в принципе не люблю, а за адвокатуру мне и не заплатили еще. НО, "Все должно быть шарман, черт подери!" ("Большая перемена")