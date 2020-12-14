|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 гру, 2025 22:21
Я дійшов висновку, що всілякий треш, про який читаєш і думаєш "цього не може бути", вже колись траплявся десь в США, або навіть просто зараз періодично трапляється.
Країна виросла не стільки за рахунок демократії або добре організованих процесів в державі, скільки в результаті вдалої монетизації результатів двох світових війн.
Додано: Нед 07 гру, 2025 22:31
Shaman написав:
там важливий нюанс, що квартиру повернули, а гроші ні - влетів доброчесний покупець. чому не повернули гроші - не вникав. але чому це судове рішення почали масово тиражувати - теж питання.
Теж мені біном Ньютона. Щоб створити атмосферу страху перед вторинкою, і загнати всіх в іпотеку, бо там біда з цією галузю починається.
А оскільки суди вже навчені виносити правильні рішення за розпорядженням згори, то й результат такий.
Додано: Пон 08 гру, 2025 16:33
M-Audio написав: Shaman написав:
там важливий нюанс, що квартиру повернули, а гроші ні - влетів доброчесний покупець. чому не повернули гроші - не вникав. але чому це судове рішення почали масово тиражувати - теж питання.
Теж мені біном Ньютона. Щоб створити атмосферу страху перед вторинкою, і загнати всіх в іпотеку, бо там біда з цією галузю починається.
А оскільки суди вже навчені виносити правильні рішення за розпорядженням згори, то й результат такий.
Вс' зависит от Всевышне.о и чуйки , я продавал квартиру, продал , по документам , там кредит с банком у покупателя и сидел три часа в кафе без квартиры и дене. , пришла СМС день.и на счёте . Вибачаюсь , половину они занесли налом до все.о это.о ожидания , по лицам покупателей и риэлтора в процессе общения до то.о как я понял что эти люди не кидалы, но на 100 не был уверен, сидел сам себя успокаивая
Додано: Пон 08 гру, 2025 18:23
Vadim_ написав: M-Audio написав: Shaman написав:
там важливий нюанс, що квартиру повернули, а гроші ні - влетів доброчесний покупець. чому не повернули гроші - не вникав. але чому це судове рішення почали масово тиражувати - теж питання.
Теж мені біном Ньютона. Щоб створити атмосферу страху перед вторинкою, і загнати всіх в іпотеку, бо там біда з цією галузю починається.
А оскільки суди вже навчені виносити правильні рішення за розпорядженням згори, то й результат такий.
Вс' зависит от Всевышне.о и чуйки , я продавал квартиру, продал , по документам , там кредит с банком у покупателя и сидел три часа в кафе без квартиры и дене. , пришла СМС день.и на счёте . Вибачаюсь , половину они занесли налом до все.о это.о ожидания , по лицам покупателей и риэлтора в процессе общения до то.о как я понял что эти люди не кидалы, но на 100 не был уверен, сидел сам себя успокаивая
Когда обе стороны добросовестно исполняют договор, это простой случай, здесь речь не об этом.
Это, наверное, вторая по важности функция государства, после защиты граждан от внешних посягательств и друг от друга. Обеспечение исполнения договоров. Если вы с кем-то о чем-то договорились, и исполнили свою часть договора, а контрагент свою не исполнил, цивилизованное государство якобы гарантирует, что вы можете к нему прийти, и оно, так или иначе, силой заставит вашего контрагента исполнить свою часть договора. Хотя риски неисполнения государство на себя не берёт в случае, если заставить физически невозможно. Конечно, работает это даже в мире, считающимся цивилизованным, хромая на обе ноги, но в целом скорее всё же работает, чем нет.
А тут случай просто уникальный, когда договор уже исполнен обеими сторонами, но одна из сторон приходит к государству и говорит: знаете, я что-то передумала исполнять свою часть сделки, верните мне всё, как у меня было. Но мой контрагент свою часть сделки исполнил, и меня это вполне устраивает, это возвращать, как было, не надо. Почему? Ну, потому что печенеги. И государство, такое, говорит, ну раз печенеги, значит пусть так и будет, вот решение суда, живите счастливо.
Такое возможно только если государство само заинтересовано сделать именно так. Или его заинтересовали некие тёмные силы. И если орган, призванный принимать справедливые решения, давно не руководствуется справедливостью и близко, а просто выполняет решения, принятые государством. Что вполне соответствует духу российского правосудия уже веками. Украинского, кстати, тоже, но пока ещё не до такой степени.
Додано: Пон 08 гру, 2025 19:05
Господар Вельзевула написав: барабашов написав:
У нас остались те, которым не по карману однухи по 205куе ни купить, ни снять за 30000.
Ну еще те, кому откровенно пофигу на прилеты, и нет желания платить оверпрайс.
Хотя Киев отличный вариант при любом раскладе.
Кстати, фиксирую уровень по Днепру-1500$/м2 за новостройку с ремонтом,мебелью и техникой. И то, это хотелки. А так не берут.
В Барвах (перед Счастливым) на днях продали однуху 44м2 за 28000
Пардон, но ветку по Днепру никто не читает, пришлось лезть с свиным рылом в калашный ряд.
Время рисковать, пан Барабашов?
Проблема в том, что мне бюджетное говно типа Барв просто не надо,я не инвестор, я как себе выбираю.
А хорошее пока не падает, хоть и не продается.
Ціни в Києві на малометражні б/в квартири біля метро - поки що тримаються, навіть трохи виросли.
Зрозуміло, чому: жирні коти з Дніпра, Сум, Харкова скуповують собі житло, аби пересидітм війну в К.
Не вийде, панове! Путінська армія зупиниться там, де її зупинить українська армія. А для цього бы*** слід напружитись і обдумати методи управління. Покінчити з корупцією, непотизмом, з дерибаном, з несплатою податків бЫзнєсами. Налагодити масовий випуск ракет і БПЛА. Хоча би двигунів до останніх!
На жаль, остання генерація укро-керманичів не може нічого, нездатна на реформи, на відхід від пшенично-олійно-дерибанної парадигми.
Тому.... Карфаген....
А жирних котів, да і взагалі всіх чоловіків на "звільнених територіях" відправлять відвойовувати Польщу у поляків і Прибалтику у прибалтів. Московити цв міють: прикладом в зуби, кулаком в око, майно заберуть, згвалтують і впєрєд, умирати за вєлікую расею, раз не захотел воевать за свою неньку.
