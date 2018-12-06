"Бізнес душать"? Рева розповів, де збирається шукати...

Додано: Чет 06 гру, 2018 23:22

Grisha1 написав: shapo написав: Grisha1 написав: когда беня спосойно ездит по всему миру после того как украл 3 миллиарда долларов, когда беня спосойно ездит по всему миру после того как украл 3 миллиарда долларов,

Это кто вам рассказал ,Лондонский суд где сейчас идет слушание дела Приватбанка или начальница Рожковой Гонтарева ? Это кто вам рассказал ,Лондонский суд где сейчас идет слушание дела Приватбанка или начальница Рожковой Гонтарева ?

Были материалы, куча каналов расследовали, что он сам себе навыдавал кредиты. 200 ярдов рекапитализации, думаете, все по карманам ушли? Были материалы, куча каналов расследовали, что он сам себе навыдавал кредиты. 200 ярдов рекапитализации, думаете, все по карманам ушли?

Нет, там было чуть-чуть по-другому.1. Приватбанк обвинили в выдаче кредитов связанным юрлицам.2. Изменили методику расчета залоговой стоимости персонально для привата. В результате, некоторые объекты-залоги оказались оценены в 0. Причем не только стадион в Украине, но и завод в Европе.на деле:1. Лица стали связанными после того, как приват, желая получить эффективный контроль над своими деньгами, вошел в состав акционеров.2.После некорректной оценки залогов НБУ, последний потребовал докапитализации, которая была невозможна в тех объемах и сроках, которых требовал НБУ.3. НБУ инициировал информационную диверсию, повлекшую массовое снятие средств со счетов населением и увод средств предприятиями.4. После этого Беня "подарил" банк,который развивал с 1992 года, который один весил 40% всей БС Украины за 1 гривну(?).Нас уверяют, что Коломойский все это затеял ради того, чтобы срубить бабла....Верится с трудом. Во всем надо искать ответ на вопрос "Кому это выгодно?" Выгодно ли главный актив бизнес-империи, который стоит намного больше сумм, в якобы хищении, которых его обвиняют, отдать конкурентам? Все эти года с 1992 года он развивал банк ради сумм, составляющих примерно 20% его состояния? Банк,который фактически контролировал БС Украины вообще можно оценить деньгами? Принимая во внимание личность Коломойского, я могу предположить, что он способен на многое ради выгоды, но для того, чтобы отдать такой банк надо быть не жадным, а идиотом. В чем его точно нельзя обвинить так это в глупости.Теперь попробуем все-таки ответить на детективные вопросы "Кому это выгодно?" И "Кто имел возможность это сделать?" Ответ оказывается на поверхности. Выгодно - всей оставшейся банковской системе, включая банки, в которых есть интересы того руководства НБУ, руководства руководства НБУ и, хм, скажем так, бизнес-партнеров руководства НБУ. Передел Банковского пространства, переход самого крупного банка страны под контроль государства, НБУ (то есть людей, у которых есть свои интересы в банковской сфере и свои банки) и руководство руководства НБУ (у которого тоже есть свой Маленький Индивидуальный Банк). И возможность все это провернуть как ни удивительно у тех-же людей в виде контроля над контролирующим органомИ еще один момент, который (ПОЧЕМУ-ТО?) никого не удивляет кроме меня - почему все эти десятки банков, которые уже НБУ накачал деньгами к тому моменту, в один момент прекратили возврат депозитов, на протяжении долгого времени затрудняли работу юриков, нагребли дофига рефинанса, существовали в таком положении месяцы и даже годы (как ВыЕйБИ-банк, к примеру), спокойно выводили активы и их бывшие хозяева и сейчас спокойно и почиваю на бабках и многие в Украине и ведут крупный бизнес и все "чинно-благородно" ("Не может быть")? А с приватом не по этому сценарию? И банк фунциклировал и задержек с выплатами не было и даже прежде чем лечь, до последнего (я тогда сам видел, возле меня было 3 отделения, инкассаторские машины по нескольку раз в день приезжали) наполнял банкоматы наличкой. Почему не выйти на крыльцо своего швейцарского дома и не сказать "Граждане Украины, звыняйте бананив нема." Если такое коварное преступление замыслилось, то не логично-ли было вывести все бабло, закрыть банк и дать отдуваться ФГВФЛ? Как-то все не стыкуется с "личностью коварного лиходея", которого нам рисуют.Так, ладно, я банки в принципе не люблю, а за адвокатуру мне и не заплатили еще.НО, "Все должно быть шарман, черт подери!" ("Большая перемена")