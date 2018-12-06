|
|
|
"Бізнес душать"? Рева розповів, де збирається шукати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:18
shapo
Откуда такое убеждение, от природного антисемитизма?[/quote]
В этом меня ещё не обвиняли
- хотелось бы Вас успокоить.
Именно "врага криминала" с известным подтекстом, и реализацией своих замыслов с использованием национальных особенностей насильно навязанной.
А мои хорошие соседи, и друзья как раз и есть - Евреи, Немцы, Татары, Греки, Русские, Румыны, Поляки,...!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 6006
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 597 раз.
- Подякували: 786 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:51
Kudrjavuy написав:
В этом меня ещё не обвиняли
- хотелось бы Вас успокоить.
Именно "врага криминала" с известным подтекстом, и реализацией своих замыслов с использованием национальных особенностей насильно навязанной.
А мои хорошие соседи, и друзья как раз и есть - Евреи, Немцы, Татары, Греки, Русские, Румыны, Поляки,...!
Да я-то спокоен, вот только приплетать Израиль к месту и не месту основная проблема именно нынешних антисемитов у которых друзья евреи, а Израиль они не любят, хотя наверняка понятия о нем не имеют
В игноре Kart, Sommer
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 271
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|