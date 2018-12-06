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"Бізнес душать"? Рева
розповів, де збирається шукати...

"Бізнес душать"? Рева розповів, де збирається шукати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:18

shapo

Откуда такое убеждение, от природного антисемитизма?[/quote]
В этом меня ещё не обвиняли :shock: - хотелось бы Вас успокоить.
Именно "врага криминала" с известным подтекстом, и реализацией своих замыслов с использованием национальных особенностей насильно навязанной.
А мои хорошие соседи, и друзья как раз и есть - Евреи, Немцы, Татары, Греки, Русские, Румыны, Поляки,...!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:51

  Kudrjavuy написав:
В этом меня ещё не обвиняли :shock: - хотелось бы Вас успокоить.
Именно "врага криминала" с известным подтекстом, и реализацией своих замыслов с использованием национальных особенностей насильно навязанной.
А мои хорошие соседи, и друзья как раз и есть - Евреи, Немцы, Татары, Греки, Русские, Румыны, Поляки,...!

Да я-то спокоен, вот только приплетать Израиль к месту и не месту основная проблема именно нынешних антисемитов у которых друзья евреи, а Израиль они не любят, хотя наверняка понятия о нем не имеют
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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