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Українці купують електрокари
вдвічі більше - Укравтопром

Українці купують електрокари вдвічі більше - Укравтопром
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 08:48

Українці купують електрокари вдвічі більше - Укравтопром

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Укравтопром.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 08:48

Мені одному здається, що рахувати купівлю вживаних автомобілів це маячня?
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 09:21

Это только у нас Укравтопром занимается подсчетами и слюни пускает с чужих продаж и покупок? вместо своего производства :mrgreen:
tigr-uu
 
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