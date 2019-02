Форуми / Казна: бюджет, податки,

#<1 ... 218219220221222> За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 154 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 17 Зеленський Володимир Олександрович 26% 40 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 10% 15 Порошенко Петро Олексійович 36% 56 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 3% 5 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 17 Всього голосів : 154 Додано: Нед 17 лют, 2019 13:24 shapo написав: airmax78 написав: В банках, которые "Гонтарева завалила", деньги вкладчиков никуда не исчезали. Их там не было задолго до того, как их "завалила Гонтарева". Они были выведены собственниками банков и топ-менеджментом. В банках, которые "Гонтарева завалила", деньги вкладчиков никуда не исчезали. Их там не было задолго до того, как их "завалила Гонтарева". Они были выведены собственниками банков и топ-менеджментом.

1) По Привату сейчас в Лондоне разбираются кто куда что вывел.

Пока что нанятое за бюджетные деньги агентство Кролл отчет написало на бланке НБУ на украинском

2) А на хрена тогда нужен такой "регулятор" который позволяет спокойно выводить средства, даже из банков в состоянии санации?

За что в НБУ зарплату получают?





airmax78 написав: Когда Порох обещал этот курс - он еще не мог знать что нам устроит россия на Донбасе. И надо отдать ему должное - честно пытался удержать уровень 12+. Когда Порох обещал этот курс - он еще не мог знать что нам устроит россия на Донбасе. И надо отдать ему должное - честно пытался удержать уровень 12+.



Если ты ни хрена не знаешь и не можешь предвидеть что будет через месяц-два на черта вообще лезть на должность президента и врать избирателям про 1000грн в день бойцам?

На любой работе платят не за то, что пытался, а за то что сделал.

1) По Привату сейчас в Лондоне разбираются кто куда что вывел.Пока что нанятое за бюджетные деньги агентство Кролл отчет написало на бланке НБУ на украинском2) А на хрена тогда нужен такой "регулятор" который позволяет спокойно выводить средства, даже из банков в состоянии санации?За что в НБУ зарплату получают?Если ты ни хрена не знаешь и не можешь предвидеть что будет через месяц-два на черта вообще лезть на должность президента и врать избирателям про 1000грн в день бойцам?На любой работе платят не за то, что пытался, а за то что сделал.А если не сделал без сожаления расстаются и второго шанса не дают.

Напоминаю: до 2014го года НБУ рулил Арбузов, назначенный на эту должность Януковичем. Как при нем работало НБУ можно рассказывать долго. НБУ не может помешать собственникам банка вывести из него деньги. Потому что вывод денег занимает минуты, дни, недели (в зависимости от ситуации с ликвидностью). Ни один центробанк в мире не в состоянии такое предотвратить. Единственный способ профилактики - полное раскрытие бенефициарных собственников и уголовная ответственность топ-менеджмента за банкротство. И то и другое было впервые сделано при Гонтаревой и под ее давлением.

Напоминаю: до 2014го года НБУ рулил Арбузов, назначенный на эту должность Януковичем. Как при нем работало НБУ можно рассказывать долго. НБУ не может помешать собственникам банка вывести из него деньги. Потому что вывод денег занимает минуты, дни, недели (в зависимости от ситуации с ликвидностью). Ни один центробанк в мире не в состоянии такое предотвратить. Единственный способ профилактики - полное раскрытие бенефициарных собственников и уголовная ответственность топ-менеджмента за банкротство. И то и другое было впервые сделано при Гонтаревой и под ее давлением.

Про "не мог предвидеть" - ну это без комментариев. Это вы уже дуркуете.

спрашивается - и при чем тут аквариумные рыбки? а их внуки предлагают голосовать во время войны за лживую и трусливую тварь гриценко, который будучи офицером проигнорировал ато и под прямым руководством кого были уничтожена украинская армияспрашивается - и при чем тут аквариумные рыбки?



Так-таки и уничтожил всю украинскую армию с 1991г по 2013г сам продав все запасы советского оружия, распродав всю армейскую землю начиная с Конча-Заспы и расформировав все боевые до этого подразделения.

Так-таки и уничтожил всю украинскую армию с 1991г по 2013г сам продав все запасы советского оружия, распродав всю армейскую землю начиная с Конча-Заспы и расформировав все боевые до этого подразделения.И как специалист по обслуживанию авиационной техники в возраст 57 лет должен был участвовать в АТО? Рядовым или взводным? Самолетов-то уже не осталось

Ко всем остальным товарищам, защищающим Порошенко у меня тот же вопрос - почему за 5 лет не посажен не один серьезный коррупционер? Генпрокурора назначает именно он. Понятно, ожидаемый слив. Ну хоть сознались, что владеете приемами пропаганды, что просматривалось по Вашим постам и так.Ко всем остальным товарищам, защищающим Порошенко у меня тот же вопрос - почему за 5 лет не посажен не один серьезный коррупционер? Генпрокурора назначает именно он.



я не дон кихот шоп воевать с мельницами и спорить с ботами)

я не дон кихот шоп воевать с мельницами и спорить с ботами)

генпрокурор сам никого не сажает, как и не ведет дела - он менеджер, который чистит эти конюшни, а их еще чистить и чистить, а сажают они чем дальше тем больше, кстати

Повідомлень: 6112 З нами з: 05.06.16 Подякував: 352 раз. Подякували: 865 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 13:30 shapo написав: Так-таки и уничтожил всю украинскую армию с 1991г по 2013г сам продав все запасы советского оружия, распродав всю армейскую землю начиная с Конча-Заспы и расформировав все боевые до этого подразделения.

И как специалист по обслуживанию авиационной техники в возраст 57 лет должен был участвовать в АТО? Рядовым или взводным? Самолетов-то уже не осталось Так-таки и уничтожил всю украинскую армию с 1991г по 2013г сам продав все запасы советского оружия, распродав всю армейскую землю начиная с Конча-Заспы и расформировав все боевые до этого подразделения.И как специалист по обслуживанию авиационной техники в возраст 57 лет должен был участвовать в АТО? Рядовым или взводным? Самолетов-то уже не осталось



вы видно в армии не служили раз такую чушь несете

кроме своей специализации любой выпускник военного вуза вполне в состоянии командовать линейными подразделениями, уж взводом и ротой так точно

а вот почему кадровый офицер и бывший министр обороны во время войны не нашел место где мог бы быть полезным придумайте сами

вы видно в армии не служили раз такую чушь несетекроме своей специализации любой выпускник военного вуза вполне в состоянии командовать линейными подразделениями, уж взводом и ротой так точноа вот почему кадровый офицер и бывший министр обороны во время войны не нашел место где мог бы быть полезным придумайте самипи** - не родину защищать

Повідомлень: 6112 З нами з: 05.06.16 Подякував: 352 раз. Подякували: 865 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 13:33 kingkongovets написав: Alex2006 написав: Понятно, ожидаемый слив. Ну хоть сознались, что владеете приемами пропаганды, что просматривалось по Вашим постам и так.

Ко всем остальным товарищам, защищающим Порошенко у меня тот же вопрос - почему за 5 лет не посажен не один серьезный коррупционер? Генпрокурора назначает именно он. Понятно, ожидаемый слив. Ну хоть сознались, что владеете приемами пропаганды, что просматривалось по Вашим постам и так.Ко всем остальным товарищам, защищающим Порошенко у меня тот же вопрос - почему за 5 лет не посажен не один серьезный коррупционер? Генпрокурора назначает именно он.



я не дон кихот шоп воевать с мельницами и спорить с ботами)

я не дон кихот шоп воевать с мельницами и спорить с ботами)

генпрокурор сам никого не сажает, как и не ведет дела - он менеджер, который чистит эти конюшни, а их еще чистить и чистить, а сажают они чем дальше тем больше, кстати

Кого из серьезных коррупционеров посадили за эти 5 лет? Можно списочек? Именно посадили, а не задерживали с вертолетами, показывали красивые видео, обещали посадить, а потом те спокойно дальше себе живут счастливо на свободе, как этот случай: https://youtu.be/rfGN3gOFCVw?t=210 Кого из серьезных коррупционеров посадили за эти 5 лет? Можно списочек? Именно посадили, а не задерживали с вертолетами, показывали красивые видео, обещали посадить, а потом те спокойно дальше себе живут счастливо на свободе, как этот случай: Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Кого из серьезных коррупционеров посадили за эти 5 лет? Можно списочек? Именно посадили, а не задерживали с вертолетами, показывали красивые видео, обещали посадить, а потом те спокойно дальше себе живут счастливо на свободе, как этот случай: https://youtu.be/rfGN3gOFCVw?t=210

Напоминаю: до 2014го года НБУ рулил Арбузов, назначенный на эту должность Януковичем. Как при нем работало НБУ можно рассказывать долго. НБУ не может помешать собственникам банка вывести из него деньги. Потому что вывод денег занимает минуты, дни, недели (в зависимости от ситуации с ликвидностью). Ни один центробанк в мире не в состоянии такое предотвратить. Единственный способ профилактики - полное раскрытие бенефициарных собственников и уголовная ответственность топ-менеджмента за банкротство. И то и другое было впервые сделано при Гонтаревой и под ее давлением.

Про "не мог предвидеть" - ну это без комментариев. Это вы уже дуркуете.

https://antikor.com.ua/articles/133725-



https://antikor.com.ua/articles/133725- ... levy_monet Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 628 З нами з: 29.05.18 Подякував: 27 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 13:40 shapo написав: Так-таки и уничтожил всю украинскую армию с 1991г по 2013г сам продав все запасы советского оружия, распродав всю армейскую землю начиная с Конча-Заспы и расформировав все боевые до этого подразделения.

И как специалист по обслуживанию авиационной техники в возраст 57 лет должен был участвовать в АТО? Рядовым или взводным? Самолетов-то уже не осталось Так-таки и уничтожил всю украинскую армию с 1991г по 2013г сам продав все запасы советского оружия, распродав всю армейскую землю начиная с Конча-Заспы и расформировав все боевые до этого подразделения.И как специалист по обслуживанию авиационной техники в возраст 57 лет должен был участвовать в АТО? Рядовым или взводным? Самолетов-то уже не осталось



kingkongovets написав: вы видно в армии не служили раз такую чушь несете

кроме своей специализации любой выпускник военного вуза вполне в состоянии командовать линейными подразделениями, уж взводом и ротой так точно

а вот почему кадровый офицер и бывший министр обороны во время войны не нашел место где мог бы быть полезным придумайте сами

Я-то служил в Советской Армии и поэтому не представляю даже спившегося инженера-полковника командующего стрелковой или иной ротой.

Да и поздновато в 57 лет бегать с автоматом по сопкам. Вот Петро помоложе на 10-к лет, ему и в окоп полезно или с высотки как Чапай полком командовать



Я-то служил в Советской Армии и поэтому не представляю даже спившегося инженера-полковника командующего стрелковой или иной ротой.

Я-то служил в Советской Армии и поэтому не представляю даже спившегося инженера-полковника командующего стрелковой или иной ротой.Да и поздновато в 57 лет бегать с автоматом по сопкам. Вот Петро помоложе на 10-к лет, ему и в окоп полезно или с высотки как Чапай полком командовать



мы сейчас втянемся в дискуссию кого считать серьезными, а кого нет)

кроме ставленника порошенко генпрокурора луценко есть еще миллион факторов от профессионализма и мотивации рядовых прокуроров и следователей, ведущих дела, судей их рассматривающих до профессионализма и мотивации адвокатов и так далее

невозможно все решить в одночасье, назначив генпрокурора - это очередной штамп для альтернативно одаренных

важно придать направление, начать процесс, а он начат



зы: повторяю - не надо считать всех идиотами, давя на эмоции и подсовывая единичные факты, которые тоже нельзя принимать без проверки

мы сейчас втянемся в дискуссию кого считать серьезными, а кого нет)

кроме ставленника порошенко генпрокурора луценко есть еще миллион факторов от профессионализма и мотивации рядовых прокуроров и следователей, ведущих дела, судей их рассматривающих до профессионализма и мотивации адвокатов и так далее

невозможно все решить в одночасье, назначив генпрокурора - это очередной штамп для альтернативно одаренных

важно придать направление, начать процесс, а он начат

зы: повторяю - не надо считать всех идиотами, давя на эмоции и подсовывая единичные факты, которые тоже нельзя принимать без проверки

палитесь

Повідомлень: 6112 З нами з: 05.06.16 Подякував: 352 раз. Подякували: 865 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 13:41 shapo написав: Я-то служил в Советской Армии и поэтому не представляю даже спившегося инженера-полковника командующего стрелковой или иной ротой.

Да и поздновато в 57 лет бегать с автоматом по сопкам. Вот Петро помоложе на 10-к лет, ему и в окоп полезно Я-то служил в Советской Армии и поэтому не представляю даже спившегося инженера-полковника командующего стрелковой или иной ротой.Да и поздновато в 57 лет бегать с автоматом по сопкам. Вот Петро помоложе на 10-к лет, ему и в окоп полезно



у меня в добробате были люди и постарше, причем вообще без военного образования

да и сам я не молод

у меня в добробате были люди и постарше, причем вообще без военного образованияда и сам я не молода вы шо сделали для ато?

зы: повторяю - не надо считать всех идиотами, давя на эмоции и подсовывая единичные факты, которые тоже нельзя принимать без проверки

палитесь

Пока это нынешняя продажная деградировавшая власть считает вместе с такими апологетами как вы остальных идиотами в надежде порулить еще 5 лет



