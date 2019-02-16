Elensk написав:

Долярчик написав: ... хммм.... а у нас "сплош і рядом" такі ситуації... ... хммм.... а у нас "сплош і рядом" такі ситуації...

Серьезно? Вот прям так в роддоме и говорят - давайте деньги или рожайте на улице? У нас максимум что родовой набор попросят купить (если сразу с собой не принесли) - это гривен 600-700. Остальное по желанию. Но роды на дежурке принимают те же врачи, что и по договоренности. Им своя репутация дороже, чем чморить роженицу и, не дай бог, иметь осложнения. За комфорт и гарантию, что приедет твой врач в любое время суток, надо платить. И что не так?