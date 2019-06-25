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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3312331333143315>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 158
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:03

  sequence написав:
  Libo написав:..
Ориентация только на США. ..

я уже несколько раз предлагал провести референдум в стране по поводу присоединения к США 51 (или 52 штатом).
Затем, дело за малым - осталось, чтобы нас взяли. Ну с этим, думаю, никаких проблем - на словах же нас они поддерживают!
Можно начать прямо на форуме и сделать мини референдум. Как вам затея, думаете прокатит? :mrgreen: :mrgreen:


Я не вижу причин, по которым украинцы не захотели бы в состав США, а США бы нам в этом отказали. Штат Украина. Столица Киев. В США для штатов широчайшая автономия. Всё сами. Но воевать и уничтожать Россию - вместе с Пентагоном. Дороги - всем миром. Утилизировать природные и людские ресурсы России - нам в виду географической и языковой близости. Пророссийскую пятую колонну - по американским законам на электрический стул. Олигархов - в Гуантанамо. Ссученных ментов, прокуроров и судей - в тюрьмы на 50 лет. Каждому домохозяйству по $60 тыщ в год.
Кто против?
Кто воздержался?
:roll: :roll: :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:04

  vitaliian написав:
  rjkz написав:Стремление к монолитности были присущи и СССР
не согласен, нам со школы втирали что союз это больше 100 народов, и до нагорного карабаха серьёзных межнациональных конфликтов не было. Украинцев в целом по союзу любили, хотя и бывало посмеивались но без злобы.
Ну-ну
почитайте https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=999&bih=534&ei=il4TXdfFDaL5qwH5sIzIAQ&q=%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...20225.25997..27021...0.0..0.196.882.3j5......0....1..gws-wiz.......0i71.HBvFCA3l3d4
о советском народе как новой исторической общности в СССР
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:17

budivelnik хотелок генсека маловато чтобы грузины, армяне или эстонцы отреклись от своих предков и начали себя считать советскими людьми. Союз развалился по национальному признаку а не на "северную" и "южную" Россию как Корея.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 26 чер, 2019 14:30, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:26

Олигархический произвол продолжается!

Вслед за домашними СЭС, построенными с земли, доступ к зеленому тарифу отнимают У ВСЕХ домашних СЭС и ВЭС!

Пользоваться зеленым тарифом смогут только предприятия альтернативной энергетики олигархов, продолжающих семимильными шагами расширять свои мощности и, соответственно, залазить в карман к потребителям и налогоплательщикам!

Детали этого очередного воровского беспредела раскрыл по ссылке на профильной ветке:

Ринок енергоносіїв в контексті
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:28

  zРадио написав:Олигархический произвол продолжается!

Вслед за домашними СЭС, построенными с земли, доступ к зеленому тарифу отнимают У ВСЕХ домашних СЭС и ВЭС!

Пользоваться зеленым тарифом смогут только предприятия альтернативной энергетики олигархов, продолжающих семимильными шагами расширять свои мощности и, соответственно, залазить в карман к потребителям и налогоплательщикам!

Детали этого очередного воровского беспредела раскрыл по ссылке на профильной ветке:

Ринок енергоносіїв в контексті

Как тебе такое, Илон Маск?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:30

Вкладчик1234 страна погружается в феодализм.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:31

  vitaliian написав:Зображення

Причем 2 из них проживают в ОРДЛО:
Зеленський Сергій Олександрович
проживає в місті Кадіївка Луганської області

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 18729.html
Кадіївка (у 1937—1943 — Серго, у 1978—2016 — Стаханов) — місто обласного значення в Україні, в Луганській області. З 2014 року перебуває під окупацією терористичною організацією Луганська народна республіка.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BA%D0%B0

Зеленський Олег Вікторович
проживає в місті Луганську

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 20609.html
З квітня 2014 року контролюється окупаційною адміністрацією Російської Федерації в окупованій Луганській області[3]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1 ... 1%8C%D0%BA

А у Порошенко нет ни одного клона (https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... nt_row=241).
Зато есть:
- 7 Кравчук (в т.ч. 1 от СН и 1 от клона СН) (https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... nt_row=451)
- 1 Кучма (от ПЕС) (https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... nt_row=601)
- 1 Ющенко (https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... row=1.html)
- ни одного Януковича (https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... row=1.html)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:56

yanyura Порошенко - редкая фамилия, а Зеленский каждый 2й.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:57

  budivelnik написав:
  stm написав:
  budivelnik написав:Давайте так
Хто що говорив на форумі-мене не цікавить...
Бо кожен може створити три клони , і під кожним писати три варіанти розвитку, а потім на це ж ссилатись....
Тому - можете показати аналітику опубліковану в грудні ,яка б стверджувала що росію повернуть в ПАРЄ в червні - покажіть(дайте ссилку)
Не можете - тоді краще жуйте....

Это что бы опять неприятного сюрприза не было. Повестка дня ПАРЕ на сегодня: ПАСЕ РАССМАТРИВАЕТ КАНДИДАТУРУ РОССИЙСКОГО ПОДСАНКЦИОННОГО ДЕПУТАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА )))
Но давайте требовать открытости от предательства заранее, за 6 месяцев пойдет? нам конечно же пойдут на встречу толерантные депутаты Европарламента, они, без подковерных игр, сразу и объявят что деньги РФии важнее человеческих жизней на востоке Украины ещё с 2014 года )))
1 Питання не про сьогоднішню повістку, тим більше що ерефівець вже не пройшов
2 Розмова почалась з заяви фріза про те що він знав ще в грудні 2018 , що ерефівців повернуть в ПАРЄ
Я попросив ссилочку
Якогось милого встрягли ви і почали натягувати сову на глобус...

Будивельнык, всё умеющие считать люди знали это как только РФия перестала делать взносы в ПАРЕ, а это из открытых источников 11% от всего бюджета. Но ведь приятно жить в своём мире, правда ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:04

  Libo написав:..
Кто против?
Кто воздержался?

а чо, отлично! вступление в США сразу решает кучу проблем:
1) не нужны всякие странные поползновения в НАТО
2) всякие долларовые заначки становятся просто деньгами :mrgreen: :mrgreen:
3) доступ на фондовый рынок без волосатых лап непонятных посредников
4) сразу начнем копать сланцевый газ, продавать его Европе по имеющейся трубе. В трубу на русскую сторону загружаем фекалии и включаем компрессор
5) безвиз по всему миру :))
6) открываем границу для квалифицированных русских, казахов, беларусов, беларусов, соблазняя их высокой зп и условиями труда. "Со временем Москва переезжает в Нью-Васюки"
7) отпадает языковой вопрос - всем нужно знать английский, преподавание украинского и прочих факультативное на платной основе
8) Все дурацкие переименования улиц отменяются - все номера оцифровываются в "1, 2, ..надцатое авеню".
9) ...
sequence
 
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