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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3590359135923593

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 209
Аграрна партія України
1%
2
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
17
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:44

Робота Верховної Ради:
головні здобутки та провали

Аналіз роботи восьмої сесії Верховної Ради VIII скликання
Проект Комітету виборців України «Дослівно»
...
ТОП 10 депутатів, які пропустили найбільше голосувань

% голосувань, у яких взяли участь. Тобто, натиснули «за», «проти» чи «утримався»

Бакулін Є.М., Опозиційний блок - 0
Клюєв С.П., Позафракційний - 0
Константіновський В.Л., Позафракційний - 0
Онищенко О.Р., Позафракційний - 0
Ярош Д.А., Позафракційний - 0
Жеваго К.В., Позафракційний - 0.36
Мураєв Є.В., Позафракційний - 0.54
Чепинога В.М., БПП - 0.63
Рабінович В.З., Опозиційний блок - 1.3
Звягільський Ю.Л., Опозиційний блок - 1,34

http://vr.doslivno.org/

4 из них опять зарегистрировались кандидатами в депутаты:
Ярош Дмитро Анатолійович - політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода", №3
Жеваго Костянтин Валентинович - самовисування, ОВО №150
Мураєв Євгеній Володимирович - політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", №1
Рабінович Вадим Зіновійович - політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", №2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 17:03

mephala

я за свои слова всегда отвечаю. Но для медленно думающих по 3 раза это делать не собираюсь! Читай выше по тексту. Подсказка - я анализировал статьи "Милиция, прокуратура и суды" и "Чиновничий аппарат"
zРадио
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