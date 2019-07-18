Робота Верховної Ради:
головні здобутки та провали
Аналіз роботи восьмої сесії Верховної Ради VIII скликання
Проект Комітету виборців України «Дослівно»
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ТОП 10 депутатів, які пропустили найбільше голосувань
% голосувань, у яких взяли участь. Тобто, натиснули «за», «проти» чи «утримався»
Бакулін Є.М., Опозиційний блок - 0
Клюєв С.П., Позафракційний - 0
Константіновський В.Л., Позафракційний - 0
Онищенко О.Р., Позафракційний - 0
Ярош Д.А., Позафракційний - 0
Жеваго К.В., Позафракційний - 0.36
Мураєв Є.В., Позафракційний - 0.54
Чепинога В.М., БПП - 0.63
Рабінович В.З., Опозиційний блок - 1.3
Звягільський Ю.Л., Опозиційний блок - 1,34
4 из них опять зарегистрировались кандидатами в депутаты:
Ярош Дмитро Анатолійович - політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода", №3
Жеваго Костянтин Валентинович - самовисування, ОВО №150
Мураєв Євгеній Володимирович - політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", №1
Рабінович Вадим Зіновійович - політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", №2