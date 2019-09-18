Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4011401240134014> Додано: Чет 19 вер, 2019 13:35 Ой+ написав: ЛАД написав: Особо умилило в устах "историка": "комуністи і більшовики".

Особо умилило в устах "историка": "комуністи і більшовики".



Уявіть собі, що комуністи були не тільки в СРСР, а і в інших країнах і на Галичині. Раз Вас це зацікавило, то читайте https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BD%D0%B8

У 1933 керівники КПЗУ Мирон Заячківський (Косар) і Григорій Іваненко (Бараба) були викликані в СРСР і знищені там за сфабрикованою справою «Української військової організації».

Водночас репресували багатьох західноукраїнських комуністів, що перебували на радянській території. Внаслідок цих подій чисельність партії скоротилася з 4300 до 2600 членів

..... Уявіть собі, що комуністи були не тільки в СРСР, а і в інших країнах і на Галичині. Раз Вас це зацікавило, то читайте.....

Уявіть собі, я про це знаю. Знаю і про розстріли західних комуністів (як і наших) в СРСР.

Но какое отношение это имеет к высказыванию историка "комуністи і більшовики"?

В 1939 "большевики" и в СССР было атавизмом. Уявіть собі, я про це знаю. Знаю і про розстріли західних комуністів (як і наших) в СРСР.Но какое отношение это имеет к высказыванию"комуністи і більшовики"?В 1939 "большевики" и в СССР было атавизмом. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14105 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4257 раз. Подякували: 3960 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 13:46 19yuriy91 написав: та да

двоякое впечатление, вроде и правильно всё показано-сказано, но вся вина на народе.

то ли виноваты все - и влада и народ. та дадвоякое впечатление, вроде и правильно всё показано-сказано, но вся вина на народе.то ли виноваты все - и влада и народ.

Влада - часть народа. Какой народ - такая и влада.

Детройтред - просьба не отвечать на этот пост.

Всё равно не переубедите. Влада - часть народа. Какой народ - такая и влада.Детройтред - просьба не отвечать на этот пост.Всё равно не переубедите. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16204 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1529 раз. Подякували: 2499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 13:59 budivelnik написав: sequence написав: zРадио написав: ..

Это все равно, что от компании отделить подразделение путем опроса сотрудников подразделения. Нонсенс, авантюра и нарушение коллективного договора! ..Это все равно, что от компании отделить подразделение путем опроса сотрудников подразделения. Нонсенс, авантюра и нарушение коллективного договора!

вангую, что если США вероломно присоединят к себе Украину, большинство населения проголосуют двумя руками "за".

но нам хотя бы к Румынии, э-э-эхх вангую, что если США вероломно присоединят к себе Украину, большинство населения проголосуют двумя руками "за".но нам хотя бы к Румынии, э-э-эхх Памятаєте мій простий алгоритм визначення хто партіот якої держави

Той хто пропонує відділити частину України на користь іншої Держави є патріотом тієї Держави на користь якої пропонує

Тому припущення що для України добре бути частиною румунії-справедливо для румуна або українця сепаратиста,який є ворогом України Памятаєте мій простий алгоритм визначення хто партіот якої державиТой хто пропонує відділити частину України на користь іншої Держави є патріотом тієї Держави на користь якої пропонуєТому припущення що для України добре бути частиною румунії-справедливо для румуна або українця сепаратиста,який є ворогом України

Когда читаю посты будивэльныка, всегда представляю себе подпоручика Дуба из бессмертного произведения бессмертного же чеха (цикл о бравом солдате Швейке Ярослава Гашека).

По-моему попадание на 100%.

Согласны? Когда читаю посты будивэльныка, всегда представляю себе подпоручика Дуба из бессмертного произведения бессмертного же чеха (цикл о бравом солдате Швейке Ярослава Гашека).По-моему попадание на 100%.Согласны? Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз. Баблонавт Повідомлень: 462 З нами з: 13.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 14:07 budivelnik написав: detroytred написав: Малый бизнес в Украине не достигнет роли-значения-уровня, как в развитых странах, если не получит поддержку для развития со стороны власть имущих. А так и останется на уровне челноков, ларьков. Малый бизнес в Украине не достигнет роли-значения-уровня, как в развитых странах, если не получит поддержку для развития со стороны власть имущих. А так и останется на уровне челноков, ларьков. Що Ви розумієте під словом підтримка?

1 Якщо зменшення оподаткування-то далі зменшувати нікуди-єдиний податок це від 0.3 до 10% -в якій країні є менші ставки?

2 Якщо фінансова підтримка-то за чий рахунок( в кого забрати при нашому дефіцитному бюджеті)?

3 Якщо фантазуєте що 500 млрд грн статків олігархів можна забрати так, щоб вийшло по 250 000 для 2 млн підприємців - це навіть не фантазія-це маразм , бо статки олігархів коштують 500 млрд поки вони в складі цілісних майнових і виробничих комплексів-як тільки почати це дробити-вартість впаде на порядок-два, тим більше ми це вже проходили , при чому ділили не на 2 млн часток а всього на 16 Що Ви розумієте під словом підтримка?1 Якщо зменшення оподаткування-то далі зменшувати нікуди-єдиний податок це від 0.3 до 10% -в якій країні є менші ставки?2 Якщо фінансова підтримка-то за чий рахунок( в кого забрати при нашому дефіцитному бюджеті)?3 Якщо фантазуєте що 500 млрд грн статків олігархів можна забрати так, щоб вийшло по 250 000 для 2 млн підприємців - це навіть не фантазія-це маразм , бо статки олігархів коштують 500 млрд поки вони в складі цілісних майнових і виробничих комплексів-як тільки почати це дробити-вартість впаде на порядок-два, тим більше ми це вже проходили , при чому ділили не на 2 млн часток а всього на 16

Спросили и сами же *ответили*))

Особенно п.3.





першочерговими заходами ефективної підтримки та визначення головних перспектив розвитку малого бізнесу є:

державна підтримка: сприяти формуванню сприятливого підприємницького клімату (привести чинні нормативно-правові акти місцевих держав них адміністрацій та органів місцевого самоврядування у відповідність до принципів державної регуляторної політики; розробити механізм часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів;

міжнародна допомога (фінансова, технічна, у підготовці кадрів): розробити механізми надання матеріальної допомоги малим підприємствам, що виробляють екологічно чисту продукцію сільського господарства, займаються її переробкою та експортом; сприяти переорієнтації вивільненої робочої сили на нові види діяльності у сільському господарстві та у сфері розвитку «зеленого туризму»; сприяти залученню безробітних, зареєстрованих у містах, до працевлаштування на новостворених робочих місцях у сільській місцевості [3];

інтеграційна підтримка через субпідряд, франчайзинг, лізинг тощо;

кооперування та самоорганізація малого бізнесу на політичних та економічних засадах, а саме: спілки, асоціації, громадські об’єднання, кооперативи, мережі, стимулювати проведення регіональних конкурсів (тендерів) щодо закупівлі товарів та надання послуг малими підприємствами за кошти державних та місцевих бюджетів, а також участь підприємців у виконанні регіональних замовлень.

професійна підготовка та ефективне управління кваліфікованими кадрами: місцевій владі необхідно сприяти самозайнятості безробітних шляхом надання їм одноразової грошової допомоги для започаткування власної підприємницької діяльності; при перепідготовці та підвищенні кваліфікації особливу увагу слід приділяти професіям, що не тільки користуються попитом на ринку праці, але й дають змогу започаткувати власну справу; проводити семінари та курси підвищення кваліфікації для всіх бажаючи розпочати підприємницьку діяльність. Для інформаційного забезпечення малих підприємців та спрощення їх доступу до необхідної інформації сформувати у регіонах бази даних, які будуть нагромаджувати та впорядковувати інформацію щодо норм чинного законодавства України; інформаційно-аналітичні матеріали відносно розвитку підприємництва регіону, цінової ситуації, регуляторної політики, наявних банківських установ та кредитних спілок з переліком їх послуг у сфері кредитування суб’єктів малого підприємництва.



З.Ы. или Вы считаете, что возможности развития малого бизнеса в Украине исчерпаны?

Если нет, то, что ж тогда сдерживает развитие-то?

У Вас звучит мысль, что только образно - не хотят сами пересичные развивать и увеличивать малый бизнес. Спросили и сами же *ответили*))Особенно п.3.першочерговими заходами ефективної підтримки та визначення головних перспектив розвитку малого бізнесу є:державна підтримка: сприяти формуванню сприятливого підприємницького клімату (привести чинні нормативно-правові акти місцевих держав них адміністрацій та органів місцевого самоврядування у відповідність до принципів державної регуляторної політики; розробити механізм часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів;міжнародна допомога (фінансова, технічна, у підготовці кадрів): розробити механізми надання матеріальної допомоги малим підприємствам, що виробляють екологічно чисту продукцію сільського господарства, займаються її переробкою та експортом; сприяти переорієнтації вивільненої робочої сили на нові види діяльності у сільському господарстві та у сфері розвитку «зеленого туризму»; сприяти залученню безробітних, зареєстрованих у містах, до працевлаштування на новостворених робочих місцях у сільській місцевості [3];інтеграційна підтримка через субпідряд, франчайзинг, лізинг тощо;кооперування та самоорганізація малого бізнесу на політичних та економічних засадах, а саме: спілки, асоціації, громадські об’єднання, кооперативи, мережі, стимулювати проведення регіональних конкурсів (тендерів) щодо закупівлі товарів та надання послуг малими підприємствами за кошти державних та місцевих бюджетів, а також участь підприємців у виконанні регіональних замовлень.професійна підготовка та ефективне управління кваліфікованими кадрами: місцевій владі необхідно сприяти самозайнятості безробітних шляхом надання їм одноразової грошової допомоги для започаткування власної підприємницької діяльності; при перепідготовці та підвищенні кваліфікації особливу увагу слід приділяти професіям, що не тільки користуються попитом на ринку праці, але й дають змогу започаткувати власну справу; проводити семінари та курси підвищення кваліфікації для всіх бажаючи розпочати підприємницьку діяльність. Для інформаційного забезпечення малих підприємців та спрощення їх доступу до необхідної інформації сформувати у регіонах бази даних, які будуть нагромаджувати та впорядковувати інформацію щодо норм чинного законодавства України; інформаційно-аналітичні матеріали відносно розвитку підприємництва регіону, цінової ситуації, регуляторної політики, наявних банківських установ та кредитних спілок з переліком їх послуг у сфері кредитування суб’єктів малого підприємництва.З.Ы. или Вы считаете, что возможности развития малого бизнеса в Украине исчерпаны?Если нет, то, что ж тогда сдерживает развитие-то?У Вас звучит мысль, что только образно - не хотят сами пересичные развивать и увеличивать малый бизнес. detroytred

Повідомлень: 22046 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 14:16 Starikan

У Вас хибне понимание форума.

Это не площадка для переубеждения.

Тем более мною лично Вас.



ЛАД



*Летчик-истребитель* - наврядли стыкуется с вертолетом.

По-моему, Вы ошиблись. У Вас хибне понимание форума.Это не площадка для переубеждения.Тем более мною лично Вас.*Летчик-истребитель* - наврядли стыкуется с вертолетом.По-моему, Вы ошиблись. Востаннє редагувалось detroytred в Чет 19 вер, 2019 14:29, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 22046 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 14:28 Когда читаю посты будивэльныка, всегда представляю себе подпоручика Дуба из бессмертного произведения бессмертного же чеха (цикл о бравом солдате Швейке Ярослава Гашека).

По-моему попадание на 100%.

Согласны?

Вы, мне кажется не правы. Подпоручик Дуб был просто клинический идиот, у которого ура-патриотизм довлел над элементарным здравым смыслом. Случай с будивельником принципиально иной. В его постах несомненно есть внутренняя логика, просто для 95 процентов трезвомыслящих людей она недоступна. Типичное двоемыслие, когда внутри одной головы умещаются две ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИХ/взаимоотрицающих друг друга (с точки зрения нормальной логики) точки зрения. На такое развитие ситуации повлияла как физиологическая русофобия, впитанная на генетическом уровне, так и 8-ми летняя карьера прапорщика СА, вынужденного все эти году служить врагу/общаться на языке врага/притворяться совсем другим человеком. Не мудрено, что это в итоге сказалось. Но в целом это крепкая мужицкая натура, твердо стоящая на ногах....

Беда в том, что правящий класс страны формируется почти исключительно либо из обычного ворья, либо из образованщины в первом поколении, познания которой о внешнем мире сложились полностью и окончательно после окончания 8-го класса Вы, мне кажется не правы. Подпоручик Дуб был просто клинический идиот, у которого ура-патриотизм довлел над элементарным здравым смыслом. Случай с будивельником принципиально иной. В его постах несомненно есть внутренняя логика, просто для 95 процентов трезвомыслящих людей она недоступна. Типичное двоемыслие, когда внутри одной головы умещаются две ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИХ/взаимоотрицающих друг друга (с точки зрения нормальной логики) точки зрения. На такое развитие ситуации повлияла как физиологическая русофобия, впитанная на генетическом уровне, так и 8-ми летняя карьера прапорщика СА, вынужденного все эти году служить врагу/общаться на языке врага/притворяться совсем другим человеком. Не мудрено, что это в итоге сказалось. Но в целом это крепкая мужицкая натура, твердо стоящая на ногах....Беда в том, что правящий класс страны формируется почти исключительно либо из обычного ворья, либо из образованщины в первом поколении, познания которой о внешнем мире сложились полностью и окончательно после окончания 8-го класса Волгарь Повідомлень: 7143 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 741 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 14:33 Волгарь написав: Вы, мне кажется не правы. Подпоручик Дуб был просто клинический идиот, у которого ура-патриотизм довлел над элементарным здравым смыслом. Случай с будивельником принципиально иной. Вы, мне кажется не правы. Подпоручик Дуб был просто клинический идиот, у которого ура-патриотизм довлел над элементарным здравым смыслом. Случай с будивельником принципиально иной.



Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.



Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным.



О чем может спорить человек, который не поменял паспорт? Какие взгляды на архитектуру может высказать мужчина без прописки? Пойманный с поличным, он сознается и признает себя побежденным.

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2935 З нами з: 31.08.09 Подякував: 233 раз. Подякували: 767 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 14:39 Волгарь написав: физиологическая русофобия, впитанная на генетическом уровне физиологическая русофобия, впитанная на генетическом уровне Це щось нове в науці

Виявляється українці-це генетично модифіковані особи ,заточені під знищення руССкаго міра



Питання тільки

Хто ж цей умілець ,який вміє генетично заточувати?

В мене складається враження що волжанин вважає Христа-Українцем,який просто замаскувався....

Але тоді якого милого кацапо-москальчики заявляють що вони третій рим?Не бояться грому і блискавки? Це щось нове в науціВиявляється українці-це генетично модифіковані особи ,заточені під знищення руССкаго міраПитання тількиХто ж цей умілець ,який вміє генетично заточувати?В мене складається враження що волжанин вважає Христа-Українцем,який просто замаскувався....Але тоді якого милого кацапо-москальчики заявляють що вони третій рим?Не бояться грому і блискавки? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21397 З нами з: 15.01.09 Подякував: 148 раз. Подякували: 2149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 14:46 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: Давайте котлети окремо від мух Давайте котлети окремо від мух

Ага.. т.е. уже появляются нюансы.. budivelnik написав: Є різницяБути частиною іншої ДержавиБути в Союзі з іншими ДержавамиЄС - це союз різних Держав - тому бути в ЄС я згоден Є різницяБути частиною іншої ДержавиБути в Союзі з іншими ДержавамиЄС - це союз різних Держав - тому бути в ЄС я згоден

Ну так в этом союзе нужно делегировать часть суверенитета наднациональным органам. Да и "державы" в этом союзе отнюдь не равны. Вон Польшу с Венгрией более европейские европейцы строят - мама не горюй. А уж Украину - и поляки с венграми присоединятся.

Ваш патриотизм такое ограничение суверенитета допускает? И не является ли это гибридным сепаратизмом? budivelnik написав: Бути штатом США чи федерельним округом росії чи східними кресами Польщі - я не згоден. чи федерельним округом росії чи східними кресами Польщі - Вот очень уважаю такую жесткую позицию. Хотя ни разу не верю в ее честность Ага.. т.е. уже появляются нюансы..Ну так в этом союзе нужно делегировать часть суверенитета наднациональным органам. Да и "державы" в этом союзе отнюдь не равны. Вон Польшу с Венгрией более европейские европейцы строят - мама не горюй. А уж Украину - и поляки с венграми присоединятся.Ваш патриотизм такое ограничение суверенитета допускает? И не является ли это гибридным сепаратизмом?Вот очень уважаю такую жесткую позицию. Хотя ни разу не верю в ее честность fokus Повідомлень: 412 З нами з: 19.03.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 15:04 shapo написав: ......

2) Называть себя строителем(правда, последний раз ты уже обозвал себя предпринимателем) и разбираться в предмете на уровне бригадира шабашников - верх наглости

.... ......2) Называть себя строителем(правда, последний раз ты уже обозвал себя предпринимателем) и разбираться в предмете на уровне бригадира шабашников - верх наглости....

Насколько понимаю, он уже несколько лет как не строитель. Насколько понимаю, он уже несколько лет как не строитель. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14105 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4257 раз. Подякували: 3960 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4011401240134014> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: antey1969 і 0 гостейМодератори: ТупУм