Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Нынешнему населению Украину в целом с высокой башни наделать на всякие пропагандистские лозунги, главное материальное благополучие, население заметило, что пять лет прошло под пропагандисткими лозунгами, а в карманах не прибавилось, значит пошел вон, следующий, этот ничего не сможет сделать, тоже улетит.
Російськомовних українських націоналістів повно, особливо на передку.
Погоджуюсь. І взагалі, дуже багато людей спілкується російською лише тому, що так нав'язало середовище. Я вільно володію українською і письмово, і усно. І поряд багато таких. Але....Херсон!!! Він весь російськомовний. Люди пристосовуються до мовного середовища, в якому живуть. Проте скажи їм щось проти України. На будь-якій мові.
Не может быть русскоязычного украинского националиста, это оксюморон, здесь происходит обычная путаница в терминологии - патриот в хорошем понимании этого слова и националист, это совсем разные понятия. Патриот Украины может быть русскоязычным, но украинский националист не может быть русскоязычным, это как белогвардейский большевик.
завдяки російському агітпропу відбулася підміна понять в мізках українців і термін націоналізм набрав негативного забарвлення. розберіться для початку що таке є нація. "Націоналі́зм (фр. nationalisme) — ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі"
freeze написав:Не может быть русскоязычного украинского националиста
На самом деле может Життя бентежне
И к вам вопрос, назовите три отличия термина Патриот и термина Националист.
Национализм - это идеология примата своей нации, как высшей, государствообразующей ценности, объединяющей народ воедино. Патриотизм - ощущение принадлежности к родине, народу, своей культуре, готовность действовать в их интересах, даже в ущерб личным При этом понятия очень близки, так как основа национализма - в проявлении патриотических чувств и возведении на этом идеологии.
Сам по себе "рафинированный" национализм не несет идей нетерпимости, дискриминации по какому-либо признаку, в том числе языковому, но разные воплощения идеологии могут в разной степени включать и такие идеи.
Faceless написав:Сам по себе "рафинированный" национализм не несет идей нетерпимости, дискриминации по какому-либо признаку, в том числе языковому, но разные воплощения идеологии могут в разной степени включать и такие идеи.
Річ в тому що коли у людини безапеляційне негативне ставлення до націоналізму як у фріза наприклад то це говорить тільки про одне - людина добре оброблена російською пропагандою. Бо націоналізм він багатогранний. Типи націоналізму
Щось абсурдне і навіть трагічне є в подорожі по країні з усвідомленням того, що незважаючи на знання мови цієї країни, вас не зможуть зрозуміти. Це стає ще більш абсурдним, якщо ви народилися в цій країні і її мова є для вас рідною.
Ірландська (гаельська) мова – це перша офіційна мова Ірландії. Ми розмовляли цією мовою протягом 2 500 років, рівно доти, доки британці не вирішили, що нами буде легше управляти, якщо ми будемо розмовляти їхньою мовою (і заборонили використання гаельської мови у школах) у XIX ст. Ми, у свою чергу, незабаром усвідомили, що наш подальший розвиток можливий лише за допомогою англійської мови, і ми – або, принаймні, та частина населення, яка пережила Голод, – відмовилися від ірландської мови за кілька десятиліть. Якби не Кельтське відродження, яке супроводжувало боротьбу Ірландії за незалежність на початку ХХ ст., ірландська мова могла б уже припинити своє існування до теперішнього часу. Сьогодні чверть населення заявляє, що використовує цю мову постійно. У мене завжди виникали сумніву з приводу цієї цифри, і щоб перевірити її точність, я вирішив відправитися у подорож по країні, розмовляючи винятково ірландською мовою, і подивитися, як я із цим впораюся.
Ці діти виховуються на ірландських версіях мультсеріалів «Губка Боб Квадратні Штани» і « Скубі-Ду», які транслюються каналом TG4 . Це вони придумують ірландські еквіваленти для неологізмів X-Box, hip-hop, Jackass (серіалу «Диваки») і blog (блогу). Це вони вільно набирають SMS ірландською мовою, вивчають прадавню фонетику і синтаксис поряд з останніми різновидами молодіжного сленгу. Я усвідомив, що саме їх мені слід попросити про допомогу на вулиці. Ці діти повернули мені впевненість, і саме із цим почуттям я залишав Дублін і відправлявся далі. На першій же заправці мене ще більше надихнув діалог з польським консультантом, у якого не виникло особливих проблем з розшифруванням мого складного технічного питання з приводу взятого напрокат вінтажного «Ягуара». Він щодня стикається із труднощами в сприйнятті іноземної мови, і для нього не мало особливого значення, розмовляю я ірландською або англійською. Насправді, кожен, кого я зустрів на своєму шляху, проїхавши наступні 1000 миль по країні, виявився більш чуйним і співчутливим, ніж дублінці, з якими я зустрічався на початку. Я не заявляю, що усі вони вільно розмовляли ірландською – зовсім ні – але вони прагнули того, щоб знайти зі мною спільну мову, зв’язати кілька випадкових слів зі шкільного курсу ірландської мови, які випливали з далеких глибин їхньої пам’яті, або іншим чином намагалися розгадати мою міміку і божевільну жестикуляцію. Проте, більшу частину часу ця поїздка продовжувала проходити із труднощами. Мені вказували невірний напрямок дороги, приносили не те замовлення у ресторані, робили не ту стрижку, але навряд чи мені знову погрожували або виставляли дурнем. Навіть на Шанкіл Роуд у Белфасті до мене ставились коректно – попередили лише, що я можу опинитися на лікарняному ліжку, якщо і далі буду розмовляти ірландською мовою. У Голуеї я влаштував вуличну виставу, розспівуючи найнепристойніші і розпусні пісні, які лише міг згадати, щоб перевірити, чи розуміє мене хтось. Ніхто не зрозумів – жінки похилого віку посміхалися, мило постукуючи ногою в такт, коли я співав їм непристойні серенади. У Кілларні я стояв на вході в банк і пропонував перехожим людям гроші, якщо вони допоможуть мені пограбувати цей банк, але ніхто знову не зрозумів, що я говорю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Faceless написав:Сам по себе "рафинированный" национализм не несет идей нетерпимости, дискриминации по какому-либо признаку, в том числе языковому, но разные воплощения идеологии могут в разной степени включать и такие идеи.
Річ в тому що коли у людини безапеляційне негативне ставлення до націоналізму як у фріза наприклад то це говорить тільки про одне - людина добре оброблена російською пропагандою. Бо націоналізм він багатогранний. Типи націоналізму
А откуда вы взяли, что я негативно отношусь к национализму ? Все явления должны присутствовать на земле, и это хорошо. Пусть будут обязательно националисты, коммунисты, шовинисты, либералы, антилибералы.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Faceless написав:Сам по себе "рафинированный" национализм не несет идей нетерпимости, дискриминации по какому-либо признаку, в том числе языковому, но разные воплощения идеологии могут в разной степени включать и такие идеи.
Річ в тому що коли у людини безапеляційне негативне ставлення до націоналізму як у фріза наприклад то це говорить тільки про одне - людина добре оброблена російською пропагандою. Бо націоналізм він багатогранний. Типи націоналізму
А откуда вы взяли, что я негативно отношусь к национализму ? Все явления должны присутствовать на земле, и это хорошо. Пусть будут обязательно националисты, коммунисты, шовинисты, либералы, антилибералы.
Ну мені здалося що ви коли кажете про націоналізм то маєте на увазі тільки етнічний націоналізм. Особливо його радикальну течію у вигляді шовінізму. Якщо це не так то поясніть тоді чому ви вважаєте що український націоналіст не може бути російськомовним.
freeze написав: И к вам вопрос, назовите три отличия термина Патриот и термина Националист.
Национализм - это идеология примата своей нации, как высшей, государствообразующей ценности, объединяющей народ воедино. Патриотизм - ощущение принадлежности к родине, народу, своей культуре, готовность действовать в их интересах, даже в ущерб личным При этом понятия очень близки, так как основа национализма - в проявлении патриотических чувств и возведении на этом идеологии.
Сам по себе "рафинированный" национализм не несет идей нетерпимости, дискриминации по какому-либо признаку, в том числе языковому, но разные воплощения идеологии могут в разной степени включать и такие идеи.
То есть вы пытаетесь доказать что любой патоиот должен быть националистом. Я знаю в Одессе много людей, которые являются патриотами Украины, в том числе отслуживших в АТО, которые на украинском языке говорят мягко говоря плохо, и не собираются учить язык и голосовали против Порошенко, и очень не любят Россию.
Вы привели классические определения из Гугла, но так и не ответили на вопрос, чем патриот отличается от националиста.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.