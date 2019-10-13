Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 14 жов, 2019 19:24
Ukrainian написав:
Лидером по уровню негативного восприятия среди всех политиков остается Петр Порошенко. К нему негативно относится 65% (в сентябре - 64%).
да уж, петя напрацювал себе негатив.
ладно, клоун, шо с него взять, анализ и тот не взяли.
но петро, не дурак, а вот так.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 19:25
Ты сейчас сел у лужу того видео.
Я не из Смелы. Это было сказано, как абстракция.
Топ-менеджер, хи-хи
Ольгинец обыкновенный
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 14 жов, 2019 19:27
19yuriy91 написав:
ладно, клоун, шо с него взять, анализ и тот не взяли.
но петро, не дурак, а вот так.
Опять за ЗЕ! не голосовали.
Да что же такое
Сегодня, просто вечер открытий
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 14 жов, 2019 19:40
pesikot написав: 19yuriy91 написав:
ладно, клоун, шо с него взять, анализ и тот не взяли.
но петро, не дурак, а вот так.
Опять за ЗЕ! не голосовали.
Да что же такое
Сегодня, просто вечер открытий
Клоуну пора збирати речі, і на Ростов!
Сьогодні на демонстрації одним з лозунгів було "Зелю - геть!!"
Фото мої, з особистого архіву. 14.10.2019, Київ.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: Пон 14 жов, 2019 19:44
Frant написав: pesikot написав: 19yuriy91 написав:
ладно, клоун, шо с него взять, анализ и тот не взяли.
но петро, не дурак, а вот так.
Опять за ЗЕ! не голосовали.
Да что же такое
Сегодня, просто вечер открытий
Клоуну пора збирати речі, і на Ростов!
Сьогодні на демонстрації одним з лозунгів було "Зелю - геть!!"
на следующих выборах это скажете ручкой в бюллетене. но вот незадача, он на один президентский срок пошел.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 19:46
pesikot написав:
Я не из Смелы. Это было сказано, как абстракция.
От твоей лжи уменьшилось количество луж на той дороге?
К слову, абстракция - это другое, это пренебрежение деталями для рассмотрения большого и цельного. А то, что у тебя - это запущенный инфантилизм
pesikot написав:
Ольгинец обыкновенный
Тролль обыкновенный
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Додано: Пон 14 жов, 2019 19:48
Frant написав: pesikot написав: 19yuriy91 написав:
ладно, клоун, шо с него взять, анализ и тот не взяли.
но петро, не дурак, а вот так.
Опять за ЗЕ! не голосовали.
Да что же такое
Сегодня, просто вечер открытий
Клоуну пора збирати речі, і на Ростов!
Сьогодні на демонстрації одним з лозунгів було "Зелю - геть!!"
Фото мої, з особистого архіву. 14.10.2019, Київ.
где селфи?
19yuriy91
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Додано: Пон 14 жов, 2019 19:48
в 2014м в Кременчуге на марш вышиванок пришло более 10 тыс.человек, в 2015 тоже было много людей и фото изнутри шествия получились такие же. Только масштабы Кременчуга и Киева немного разные.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 19:50
del
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Додано: Пон 14 жов, 2019 19:53
Faceless Может по поднятой теме изменения электоральных предпочтений запустить голосовалочку: Если бы выборы Президента состоялись в октябре 2019 г., то вы бы проголосовали за: 1. Зеленского 2. Порошенко 3. Вакарчука 4. Тимошенко 5. Бойко 6. Вилкула 7. Смешко 8. Шария 9. Гриценко 10. Билецкого Было бы интересно посмотреть изменения электоральных предпочтений с апреля месяца. Думаю, я назвал всех относительно реальных игроков на политической арене на сегодня.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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