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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4337433843394340
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:54

Re: Політичні дискусії

  Puente написав:де поляки , які жили до війни у Львові ?

radiosvoboda:
08 вересня 2019
...
9 вересня 1944 року у місті Люблін була підписана міждержавна угода між УРСР і Польським комітетом національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР. Цей документ передбачав переселення на територію України всіх українців, які проживали у повітах Холмщини у Польщі, а також евакуацію у сусідню державу всіх поляків і євреїв, які мали польське громадянство до 17 вересня 1939 року, тобто жили в Україні.
...

https://www.radiosvoboda.org/a/deportat ... 52784.html
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:19

  andrijk777 написав:
  Starikan написав:
ЗЕ является следствием, а не причиной.
Следствием Порошенко и Ко.

Угу, а ПАП - следствие Овоща и Ко.
А Овощ - следствие Юща и Ко.
А Ющ - и так далее... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

А я з цим згідний. Ну не на 100%, але на 50% згідний.
Кучма - наслідок "неконкретного" Кравчука.
Ющ - наслідок "напів-диктатора" Кучми.
Яник - наслідок невдахи Юща.
Порох - наслідок зека Яника. Тут поясню - Порох виїхав на обіцянках євроінтеграції, проти якої був Яник і власне через яку сталась революція.
Зе - наслідок "націоналіста і надто великого патріота" Пороха. :mrgreen:

+1000500

Коллега freeze неоднократно замечал, что так, как ПАП (его действия, а также Ко) способствовал продвижению ЗЕ, наверное не смог бы никто.

Фишка-то в чём?
Почему цепочка привязана к ПО?
Потому что ПО не сделал ничего для альтернативы ЗЕ.
Ничего.
Поперся сам..., имея такие исходные.
Поэтому логическая цепочка в данном случае обоснована.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:37

  Starikan написав:
  zРадио написав:
  Starikan написав: ЗЕ - никакое не следствие, а продукт избирательных технологий, апеллирующих к низшим рефлексам - "отомстить гадам за все".
Эммм... А к каким рефлексам "мирних мітингувальників" аппелировали на майдане? Ты же не будешь, надеюсь, отрицать, что Президент Порошенко - продукт майдана?
Там по-круче Голобородько было - "они украли наше светлое европейское будущее", "так больше жить нельзя", "хуже не будет"...

Порошенко - продукт не столько майдана, сколько последовавших событий в Крыму и на Донбассе.
Вообще "продуктов майдана" было много, не буду перечислять, упомяну только Беню с его добробатами и губернаторством 8)
ЗЕ! возник в других условиях и взял за душу образом единственного защитника обездоленных уставших от войны масс и мстителя жирующим богатеям 8)

Лозунг "хуже не будет" скорее ЗЕфильский.

Вот именно!

ЗЕ возник в условиях, созданных ПАПом.
Именно ПАП подвёл к выбору: или он, или ЗЕ.
Именно ПАП после Майдана настолько разочаровал общество в надежде на прежние элиты, что дал почву феномену ЗЕ.

ЗЕ только воспользовался... предоставленным. ПАПом и Ко.
Сериал и пр. явились лишь средством достижения, а не ключевой причиной.
detroytred
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  #<1 ... 4337433843394340
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