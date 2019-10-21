Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:де поляки , які жили до війни у Львові ?
radiosvoboda:
08 вересня 2019 ... 9 вересня 1944 року у місті Люблін була підписана міждержавна угода між УРСР і Польським комітетом національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР. Цей документ передбачав переселення на територію України всіх українців, які проживали у повітах Холмщини у Польщі, а також евакуацію у сусідню державу всіх поляків і євреїв, які мали польське громадянство до 17 вересня 1939 року, тобто жили в Україні. ...
ЗЕ является следствием, а не причиной. Следствием Порошенко и Ко.
Угу, а ПАП - следствие Овоща и Ко. А Овощ - следствие Юща и Ко. А Ющ - и так далее...
А я з цим згідний. Ну не на 100%, але на 50% згідний. Кучма - наслідок "неконкретного" Кравчука. Ющ - наслідок "напів-диктатора" Кучми. Яник - наслідок невдахи Юща. Порох - наслідок зека Яника. Тут поясню - Порох виїхав на обіцянках євроінтеграції, проти якої був Яник і власне через яку сталась революція. Зе - наслідок "націоналіста і надто великого патріота" Пороха.
+1000500
Коллега freeze неоднократно замечал, что так, как ПАП (его действия, а также Ко) способствовал продвижению ЗЕ, наверное не смог бы никто.
Фишка-то в чём? Почему цепочка привязана к ПО? Потому что ПО не сделал ничего для альтернативы ЗЕ. Ничего. Поперся сам..., имея такие исходные. Поэтому логическая цепочка в данном случае обоснована.
Starikan написав: ЗЕ - никакое не следствие, а продукт избирательных технологий, апеллирующих к низшим рефлексам - "отомстить гадам за все".
Эммм... А к каким рефлексам "мирних мітингувальників" аппелировали на майдане? Ты же не будешь, надеюсь, отрицать, что Президент Порошенко - продукт майдана? Там по-круче Голобородько было - "они украли наше светлое европейское будущее", "так больше жить нельзя", "хуже не будет"...
Порошенко - продукт не столько майдана, сколько последовавших событий в Крыму и на Донбассе. Вообще "продуктов майдана" было много, не буду перечислять, упомяну только Беню с его добробатами и губернаторством ЗЕ! возник в других условиях и взял за душу образом единственного защитника обездоленных уставших от войны масс и мстителя жирующим богатеям
Лозунг "хуже не будет" скорее ЗЕфильский.
Вот именно!
ЗЕ возник в условиях, созданных ПАПом. Именно ПАП подвёл к выбору: или он, или ЗЕ. Именно ПАП после Майдана настолько разочаровал общество в надежде на прежние элиты, что дал почву феномену ЗЕ.
ЗЕ только воспользовался... предоставленным. ПАПом и Ко. Сериал и пр. явились лишь средством достижения, а не ключевой причиной.