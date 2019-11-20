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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4685468646874688
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 03:01

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Но вот стоило ли после случившегося лезть в народные депутаты и думать, что ты спрятался.

Давайте разделять мух и котлет.

1. С юридической точки зрения (приводил ссылку на конкретные статьи ККУ) он уже 13 лет как считается несудимым, там максимум 8 лет после окончания срока, после этого ты чист. Никто ведь не требует лишить звания Героя Украины отца Порошенко только потому, что тот был осужден в СССР.

2. С моральной точки зрения он не имеет права быть нардепом. Точно так же, как и любой другой депутат, независимо от партий, если в прошлом у него были серьезные нарушения законов (штраф за переход улицы в неположенном месте и подобные, таковыми не считаю). Я также приводил пример и другого депутата, Требушкина, который благодарил Путина за аннексию Крыма (Політичні дискусії), вот только на этой ветке он никому не интересен, т.к. обычный мажоритарщик, не из СН.

В принципе Зеленский и набирал в депутаты тех, кто ранее не занимал мест, связанных с властью, чтобы пришли обычные люди "с улицы". Но ведь перед тем, как они были включены в список, кто-то из команды их проверял и рекомендовал, значит должен отвечать и проверяющий/рекомендующий.

Точно так же аморально поднимать зарплату депутатам - их кто-то заставлял под угрозой расстрела идти в депутаты? Да там конкурс был повыше, чем во ВГИК во времена СССР.

“Нельзя говорить о зарплате в 40000 гривен, 35000-40000 гривен в государстве, где средняя заработная плата 10000 гривен, “маловато”. Поэтому я не так сказал. Она небольшая, учитывая те соблазны, которые могут появляться у народного депутата. И я думаю, что со временем надо будет менять это”, – сказал Разумков.

https://news.finance.ua/ru/news/-/46026 ... n-razumkov

Не устраивает зарплата 40 тыс. грн? До депутатства получал больше? Ну так никто не держит, заявление на выход и ты опять можешь заниматься своим прибыльным додепутатским бизнесом.

Могут появляться соблазны? Могут. Но при первом же случае коррупции (или другого подобного) надо тут же заводить уголовное дело, при подтверждении факта судом исключать из депутатов, садить в тюрьму с полной конфискацией имущества независимо на него оно было оформлено, или на жену/детей. Только такими жесткими мерами можно добиться, чтобы депутаты действительно были слугами народа (без кавычек). И поступать так со всеми, независимо, в правящей партии депутат или в оппозиции.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 05:08

  yanyura написав:Не устраивает зарплата 40 тыс. грн? До депутатства получал больше? Ну так никто не держит, заявление на выход и ты опять можешь заниматься своим прибыльным додепутатским бизнесом.

Могут появляться соблазны? Могут. Но при первом же случае коррупции (или другого подобного) надо тут же заводить уголовное дело, при подтверждении факта судом исключать из депутатов, садить в тюрьму с полной конфискацией имущества независимо на него оно было оформлено, или на жену/детей. Только такими жесткими мерами можно добиться, чтобы депутаты действительно были слугами народа (без кавычек). И поступать так со всеми, независимо, в правящей партии депутат или в оппозиции.

Уровень з/п должен быт соизмерим с уровнем ответственности. Депутат, от которого зависит жизнь 40-миллионной страны, не должен зарабатывать на уровне менеджера, отвечающего за работу пары магазинов.
Считаю нормальной з/п 40 тыс. дол. для депутата, 100-150 для министра, 300-400 для премьера, 500-600 - для Президента. Естественно, с жестким контролем за коррупцией, запретом на какой-либо бизнес (включая владение акциями) в т.ч. для членов семьи, правом сберегать доход только в украинских банках и государственных ценных бумагах.
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