Давайте разделять мух и котлет.
1. С юридической точки зрения (приводил ссылку на конкретные статьи ККУ) он уже 13 лет как считается несудимым, там максимум 8 лет после окончания срока, после этого ты чист. Никто ведь не требует лишить звания Героя Украины отца Порошенко только потому, что тот был осужден в СССР.
2. С моральной точки зрения он не имеет права быть нардепом. Точно так же, как и любой другой депутат, независимо от партий, если в прошлом у него были серьезные нарушения законов (штраф за переход улицы в неположенном месте и подобные, таковыми не считаю). Я также приводил пример и другого депутата, Требушкина, который благодарил Путина за аннексию Крыма (Політичні дискусії), вот только на этой ветке он никому не интересен, т.к. обычный мажоритарщик, не из СН.
В принципе Зеленский и набирал в депутаты тех, кто ранее не занимал мест, связанных с властью, чтобы пришли обычные люди "с улицы". Но ведь перед тем, как они были включены в список, кто-то из команды их проверял и рекомендовал, значит должен отвечать и проверяющий/рекомендующий.
Точно так же аморально поднимать зарплату депутатам - их кто-то заставлял под угрозой расстрела идти в депутаты? Да там конкурс был повыше, чем во ВГИК во времена СССР.
“Нельзя говорить о зарплате в 40000 гривен, 35000-40000 гривен в государстве, где средняя заработная плата 10000 гривен, “маловато”. Поэтому я не так сказал. Она небольшая, учитывая те соблазны, которые могут появляться у народного депутата. И я думаю, что со временем надо будет менять это”, – сказал Разумков.
https://news.finance.ua/ru/news/-/46026 ... n-razumkov
Не устраивает зарплата 40 тыс. грн? До депутатства получал больше? Ну так никто не держит, заявление на выход и ты опять можешь заниматься своим прибыльным додепутатским бизнесом.
Могут появляться соблазны? Могут. Но при первом же случае коррупции (или другого подобного) надо тут же заводить уголовное дело, при подтверждении факта судом исключать из депутатов, садить в тюрьму с полной конфискацией имущества независимо на него оно было оформлено, или на жену/детей. Только такими жесткими мерами можно добиться, чтобы депутаты действительно были слугами народа (без кавычек). И поступать так со всеми, независимо, в правящей партии депутат или в оппозиции.