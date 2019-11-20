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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4685468646874688 Додано: Чет 21 лис, 2019 03:01 Re: Політичні дискусії freeze написав: Но вот стоило ли после случившегося лезть в народные депутаты и думать, что ты спрятался. Но вот стоило ли после случившегося лезть в народные депутаты и думать, что ты спрятался.

Давайте разделять мух и котлет.



1. С юридической точки зрения (приводил ссылку на конкретные статьи ККУ) он уже 13 лет как считается несудимым, там максимум 8 лет после окончания срока, после этого ты чист. Никто ведь не требует лишить звания Героя Украины отца Порошенко только потому, что тот был осужден в СССР.



2. С моральной точки зрения он не имеет права быть нардепом. Точно так же, как и любой другой депутат, независимо от партий, если в прошлом у него были серьезные нарушения законов (штраф за переход улицы в неположенном месте и подобные, таковыми не считаю). Я также приводил пример и другого депутата, Требушкина, который благодарил Путина за аннексию Крыма (



В принципе Зеленский и набирал в депутаты тех, кто ранее не занимал мест, связанных с властью, чтобы пришли обычные люди "с улицы". Но ведь перед тем, как они были включены в список, кто-то из команды их проверял и рекомендовал, значит должен отвечать и проверяющий/рекомендующий.



Точно так же аморально поднимать зарплату депутатам - их кто-то заставлял под угрозой расстрела идти в депутаты? Да там конкурс был повыше, чем во ВГИК во времена СССР.



“Нельзя говорить о зарплате в 40000 гривен, 35000-40000 гривен в государстве, где средняя заработная плата 10000 гривен, “маловато”. Поэтому я не так сказал. Она небольшая, учитывая те соблазны, которые могут появляться у народного депутата. И я думаю, что со временем надо будет менять это”, – сказал Разумков.

https://news.finance.ua/ru/news/-/46026 ... n-razumkov



Не устраивает зарплата 40 тыс. грн? До депутатства получал больше? Ну так никто не держит, заявление на выход и ты опять можешь заниматься своим прибыльным додепутатским бизнесом.



Могут появляться соблазны? Могут. Но при первом же случае коррупции (или другого подобного) надо тут же заводить уголовное дело, при подтверждении факта судом исключать из депутатов, садить в тюрьму с полной конфискацией имущества независимо на него оно было оформлено, или на жену/детей. Только такими жесткими мерами можно добиться, чтобы депутаты действительно были слугами народа (без кавычек). И поступать так со всеми, независимо, в правящей партии депутат или в оппозиции. Давайте разделять мух и котлет.1. С юридической точки зрения (приводил ссылку на конкретные статьи ККУ) он уже 13 лет как считается несудимым, там максимум 8 лет после окончания срока, после этого ты чист. Никто ведь не требует лишить звания Героя Украины отца Порошенко только потому, что тот был осужден в СССР.2. С моральной точки зрения он не имеет права быть нардепом. Точно так же, как и любой другой депутат, независимо от партий, если в прошлом у него были серьезные нарушения законов (штраф за переход улицы в неположенном месте и подобные, таковыми не считаю). Я также приводил пример и другого депутата, Політичні дискусії ), вот только на этой ветке он никому не интересен, т.к. обычный мажоритарщик, не из СН.В принципе Зеленский и набирал в депутаты тех, кто ранее не занимал мест, связанных с властью, чтобы пришли обычные люди "с улицы". Но ведь перед тем, как они были включены в список, кто-то из команды их проверял и рекомендовал, значит должен отвечать и проверяющий/рекомендующий.Точно так же аморально поднимать зарплату депутатам - их кто-то заставлял под угрозой расстрела идти в депутаты? Да там конкурс был повыше, чем во ВГИК во времена СССР.Не устраивает зарплата 40 тыс. грн? До депутатства получал больше? Ну так никто не держит, заявление на выход и ты опять можешь заниматься своим прибыльным додепутатским бизнесом.Могут появляться соблазны? Могут. Но при первом же случае коррупции (или другого подобного) надо тут же заводить уголовное дело, при подтверждении факта судом исключать из депутатов, садить в тюрьму с полной конфискацией имущества независимо на него оно было оформлено, или на жену/детей. Только такими жесткими мерами можно добиться, чтобы депутаты действительно были слугами народа (без кавычек). И поступать так со всеми, независимо, в правящей партии депутат или в оппозиции. yanyura Повідомлень: 5076 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1216 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2019 05:08 yanyura написав: Не устраивает зарплата 40 тыс. грн? До депутатства получал больше? Ну так никто не держит, заявление на выход и ты опять можешь заниматься своим прибыльным додепутатским бизнесом.



Могут появляться соблазны? Могут. Но при первом же случае коррупции (или другого подобного) надо тут же заводить уголовное дело, при подтверждении факта судом исключать из депутатов, садить в тюрьму с полной конфискацией имущества независимо на него оно было оформлено, или на жену/детей. Только такими жесткими мерами можно добиться, чтобы депутаты действительно были слугами народа (без кавычек). И поступать так со всеми, независимо, в правящей партии депутат или в оппозиции. Не устраивает зарплата 40 тыс. грн? До депутатства получал больше? Ну так никто не держит, заявление на выход и ты опять можешь заниматься своим прибыльным додепутатским бизнесом.Могут появляться соблазны? Могут. Но при первом же случае коррупции (или другого подобного) надо тут же заводить уголовное дело, при подтверждении факта судом исключать из депутатов, садить в тюрьму с полной конфискацией имущества независимо на него оно было оформлено, или на жену/детей. Только такими жесткими мерами можно добиться, чтобы депутаты действительно были слугами народа (без кавычек). И поступать так со всеми, независимо, в правящей партии депутат или в оппозиции.

Уровень з/п должен быт соизмерим с уровнем ответственности. Депутат, от которого зависит жизнь 40-миллионной страны, не должен зарабатывать на уровне менеджера, отвечающего за работу пары магазинов.

Считаю нормальной з/п 40 тыс. дол. для депутата, 100-150 для министра, 300-400 для премьера, 500-600 - для Президента. Естественно, с жестким контролем за коррупцией, запретом на какой-либо бизнес (включая владение акциями) в т.ч. для членов семьи, правом сберегать доход только в украинских банках и государственных ценных бумагах. Уровень з/п должен быт соизмерим с уровнем ответственности. Депутат, от которого зависит жизнь 40-миллионной страны, не должен зарабатывать на уровне менеджера, отвечающего за работу пары магазинов.Считаю нормальной з/п 40 тыс. дол. для депутата, 100-150 для министра, 300-400 для премьера, 500-600 - для Президента. Естественно, с жестким контролем за коррупцией, запретом на какой-либо бизнес (включая владение акциями) в т.ч. для членов семьи, правом сберегать доход только в украинских банках и государственных ценных бумагах. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1026 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4685468646874688 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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