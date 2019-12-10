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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4859486048614862
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:06

  freeze написав:
zРадио написав:)) ну технически ведь будет новый закон взамен действующего?


А вот и нет
На сайте Рады будет висеть закон, принятый в 2015 году, об этом будет написано сразу под заголовком.
Только в последнем абзаце текста курсивом будет написано о дате правки.


Ясно, спасибо! Тем более стыдно порохоботам вой поднимать. Или в сие респектабельное сообщество набирают уже без этого "недостатка"? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:15

  Goodman написав:
  Vadim V написав:Представитель Кремля добавил, что “вокруг столь резонансных тем и вокруг такой трагедии, как та, которая произошла с Boeing-777, важно давать всю палитру версий, а не одну, как предпочитают делать многие западные каналы”.


ТНТ со спутника показывает СЛУГУ НАРОДА.
Весь вечер , "бандеровець" отжигает.

Пытаются хоть как то унизить Украину и вазвеличить многоходовочки окурка.
https://twitter.com/dimsmirnov175/statu ... 1051679744
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:27

Re: Політичні дискусії

Vadim V написав:
  Goodman написав:
  Vadim V написав:Представитель Кремля добавил, что “вокруг столь резонансных тем и вокруг такой трагедии, как та, которая произошла с Boeing-777, важно давать всю палитру версий, а не одну, как предпочитают делать многие западные каналы”.


ТНТ со спутника показывает СЛУГУ НАРОДА.
Весь вечер , "бандеровець" отжигает.

Пытаются хоть как то унизить Украину и вазвеличить многоходовочки окурка.


Обьективно говоря хотели бы запретить показ сериала в России, то запретили бы, ссылки на то, что шведские партнеры квартала продали слабенькие, наверняка в договоре есть пункт о согласовании разрешения.

Ну а то что пару копеек капнет за права трансляции помощнику Зеленского Шиферу, которому президент временно передал свою долю, никто и не оспаривает.

Ну а вообще говорят особенно первая часть сериала достаточно добрая, я думаю неплохо, что россияне увидят сериал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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  #<1 ... 4859486048614862
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