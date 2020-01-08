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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 10:51

Re: Політичні дискусії

https://meduza.io/slides/2010-e-gody-okazalis-tyazhelym-vremenem-dlya-mirovoy-ekonomiki-no-v-nekotoryh-stranah-zhit-stalo-namnogo-luchshe-spoyler-v-liderah-rosta-efiopiya-i-bangladesh
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:32

  ЛАД написав:Вам не надоело постить видео этого балабола (написал бы иначе, но цензура не пропустит)?
Ваш анти-колорадос элементарная сволочь, использующая трагедию как повод облаять президента. Не гнушается ни ложью, ни грязью. Ещё ничего не ясно, а он уже делает "окончательные" выводы. Что он там о войне болтает? Предлагает нам объявить войну Ирану?

Ложь и грязь - это специализация любимых вами скрепных ресурсов типа страны.юа. И где он там предлагал войну объявлять? Хоть слушайте внимательно, прежде чем что-то ляпнуть.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:39

пэстец, если бы самолёт пролетел на 500 м дальше, упал бы на газотурбинную электростанцию, с дикими запасами топлива, там бы выгорело всё дотла
Зображення
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 12:03

Re: Політичні дискусії

  wild.tomcat написав:таки недарма вас ваші працівники посилають.
Дурень коли чогось не знає - то обовязково збреше.
1 Працівники мене не посилають
2 Якщо замість працівників на свята виходять члени моєї сімї і при цьому це відбувається роками , а працівники залишаються й далі працювати - це якраз говорить про
а - мою толерантність до працівників
б - хороше ставлення працівників до мене . які можуть спокійно мені відмовити ,знаючи що ніяких поганих для них наслідків це не потягне

Але хіба шибковихованому брехлу це поясниш....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 12:26

зЕ- та зеКоманда: ну просто охрєнєть! Клоуни на відпочинку!

"Сегодня президент экстренно вернулся в Украину и в 3.27 начал совещание по одному из острейших кризисов - гибели "Боинга" в Тегеране. Смотрю на фото и поражаюсь - на совещании отсутствует глава комитета по разведке при президенте Украины, Андрей Богдан, который также является и главой Офиса президента, который курирует действия силовых и правоохранительных органов, и отсутствует глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. То есть ключевые люди в данной ситуации. Президент спустя 18 часов после катастрофы сумел добраться на службу из Омана - а его подчиненные посмели отсутствовать на совещании и не вернулись с отдыха! Поразительные отношения и порядки в команде президента. Его ближайшие подчиненные, отвечающие за безопасность, могут даже в такой момент отсутствовать на рабочем месте"
Источник: https://censor.net.ua/n3168924
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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