Додано: Нед 26 січ, 2020 08:29

Replay написав: andrijk777 ЇЇ некомпетентність або слабкість або бардак там у них.

Ну, при капитализме, вот меня... беспокоит то, что не стал в продажи нефти аж до этих уровней, хотя и озвучивал Шорт.

Вот так вот, если ничего не можешь изменить, надо думать о себе...

А кто там и кого, никто точно не узнает.



Кстати, в ближайшее время, что-то новое замутить могут, уже время набирать лонги скоро, со дня на день.

Смотрим внимательно... Ну, при капитализме, вот меня... беспокоит то, что не стал в продажи нефти аж до этих уровней, хотя и озвучивал Шорт.Вот так вот, если ничего не можешь изменить, надо думать о себе...А кто там и кого, никто точно не узнает.Кстати, в ближайшее время, что-то новое замутить могут, уже время набирать лонги скоро, со дня на день.Смотрим внимательно...

Зе там недалеко на Близькому Сході вештався в ту пору, і злиняв як запахло смаженим. Зе там недалеко на Близькому Сході вештався в ту пору, і злиняв як запахло смаженим.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/