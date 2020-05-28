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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6220622162226223>
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:23

  Sommer написав:Ну и поскольку кремлебот критикус опять слился, поставим окончательную точку в его вранье:

1. Состояние Порошенко в 2020-м 1.3 миллиарда - нет, такое состояние у него было озвучено в 2014-м (соотвественно за благополучный 2013-й): https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/
Там же написано, что из миллиардеров он вылетел в 2015-м.
2. Рейтинг украинских миллиардеров не велся с 2016-го - смотрим Ахметова, график внизу (который NET WORTH OVER TIME), там данные за все года с 2011-го.
https://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/

Поздравляем кремлебота с массированным враньем.


Сюзанна (так я буду тебя называть, раз и ты называешь меня выдуманным именем),

ты снова зашкварилась - я нигде не писал, что в рейтинге real-time нет украинских миллиардеров, я писал, что рейтинг украинских миллиардеров не публиковался с 2016-го.

И в данном случае это вообще не мои слова, а слова Форбса! Порохоботы тупо горят, что их шеф снова объявился в рейтинге миллиардеров - ведь вся защита строилась на том, что Порошенко за годы президентства обеднел, а не обогатился!

Теперь же за эту пропаганду придется отвечать!

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Востаннє редагувалось zРадио в Чет 28 тра, 2020 21:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:23

  Sommer написав:Это ты своему клоуну рассказывай, вы ж там хотели вместе с ним "керувати по фейсбуку"


Это не мой клоун :lol: Это Петя 2.0 :lol:
Удача повернулась к 8 процентам лицом, они и не ожидали такой мощной победы :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:34

Репост:
Мне понравилось предложение майнить криптовалюту....
- Существуют куда более перспективные проекты в энергетике.
Как раз перспективные для Украины.
Более, чем даже перспективные в сегодняшних условиях использования "излишков дорогой электроэнергии".

Увы, но там как и везде требуются большие капиталовложения, при чём системные.
- Без Государственной программы в энергетике, экологии,... - это пустой звук.


Кто нибудь из форума сталкивался с представителями учреждений работающих на перспективу энергетики Украины?.

Пожалуйста дайте координаты, хоть в личку.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:50

  zРадио написав:
  Sommer написав:Ну и поскольку кремлебот критикус опять слился, поставим окончательную точку в его вранье:

1. Состояние Порошенко в 2020-м 1.3 миллиарда - нет, такое состояние у него было озвучено в 2014-м (соотвественно за благополучный 2013-й): https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/
Там же написано, что из миллиардеров он вылетел в 2015-м.
2. Рейтинг украинских миллиардеров не велся с 2016-го - смотрим Ахметова, график внизу (который NET WORTH OVER TIME), там данные за все года с 2011-го.
https://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/

Поздравляем кремлебота с массированным враньем.


  zРадио написав:я нигде не писал, что в рейтинге real-time нет украинских миллиардеров

А что, были претензии по этому? Нет, критикус, ты врал в другом. :)

Например, вот в этом:
  zРадио написав:я писал, что рейтинг украинских миллиардеров не публиковался с 2016-го.


И, кстати, до сих пор повторяешь вранье.

  zРадио написав:ведь вся защита строилась на том, что Порошенко за годы президентства обеднел, а не обогатился!

Да, обеднел. И об этом явно написано в форбсе.
Теперь, правда, есть подтверждение того, что "украинский топ-менеджер" не читает форбс, а читает рашкинскую пропаганду - но это и раньше понятно было. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:53

  freeze написав:
  Sommer написав:Это ты своему клоуну рассказывай, вы ж там хотели вместе с ним "керувати по фейсбуку"


Это не мой клоун :lol:

Увы, твой. Ты тут бегал по форуму защищая его, только сейчас переметнулся в лагерь "я за него не голосовал".
Собственно, как и предсказано было. :)
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:58

  Sommer написав:
  zРадио написав:я писал, что рейтинг украинских миллиардеров не публиковался с 2016-го.


И, кстати, до сих пор повторяешь вранье.


Ахахахахха, Сюзанна, я ж тебе уже даже картинку приаттачил в прошлом комментарии. Если и после этого не доходит, выделю главное "первый с 2016 года рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины, подготовленный украинским журналом Forbes" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:59

  Sommer написав:
  freeze написав:
  Sommer написав:Это ты своему клоуну рассказывай, вы ж там хотели вместе с ним "керувати по фейсбуку"


Это не мой клоун :lol:

Увы, твой. Ты тут бегал по форуму защищая его, только сейчас переметнулся в лагерь "я за него не голосовал".
Собственно, как и предсказано было. :)


Так клоун переметнулся к тебе в лагерь, или перекупили, так что ты победитель :mrgreen: Поздравляю 8-процентников с убедительной победой, я в оппозиции к вашей власти :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:17

  freeze написав:
  Sommer написав:Увы, твой. Ты тут бегал по форуму защищая его, только сейчас переметнулся в лагерь "я за него не голосовал".
Собственно, как и предсказано было. :)


Так клоун переметнулся к тебе в лагерь, или перекупили, так что ты победитель :mrgreen: Поздравляю 8-процентников с убедительной победой, я в оппозиции к вашей власти :lol:


Понятное дело, что в оппозиции к Пороху. :mrgreen:
Непонятно только почему ты разлюбил свою власть, зеленой росой переокропили?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:19

  Sommer написав:
  freeze написав:
  Sommer написав:Увы, твой. Ты тут бегал по форуму защищая его, только сейчас переметнулся в лагерь "я за него не голосовал".
Собственно, как и предсказано было. :)


Так клоун переметнулся к тебе в лагерь, или перекупили, так что ты победитель :mrgreen: Поздравляю 8-процентников с убедительной победой, я в оппозиции к вашей власти :lol:


Понятное дело, что в оппозиции к Пороху. :mrgreen:
Непонятно только почему ты разлюбил свою власть, зеленой росой переокропили?


Глуповат может, поэтому не понимаешь ))) Мне твоя власть не нравится, поэтому и в оппозиции к зеленому шоколаду :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:19

  zРадио написав:выделю главное "первый с 2016 года рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины, подготовленный украинским журналом Forbes"

Давай ссылку на украинский журнал Forbes, делов то.
Напоминаю - он находится по адресу forbes.ua.

А пока зафиксируем, что ты по-прежнему повторяешь рашкинскую пропаганду.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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