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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6273627462756276> Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:14 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: И ... если уж так вешать ответственность на избирателя, то следовало дать ему право и главное инструмент МГНОВЕННО снимать этого избранного. И ... если уж так вешать ответственность на избирателя, то следовало дать ему право и главное инструмент МГНОВЕННО снимать этого избранного. Без проблем...

Але права без обовязків не бувають...

Хочеш миттєво зняти - миттєво оплати свою помилку..

І все

Тоді маєш більше прав- відповідаєш за це збільшенням відповідальності... Без проблем...Але права без обовязків не бувають...Хочеш миттєво зняти - миттєво оплати свою помилку..І всеТоді маєш більше прав- відповідаєш за це збільшенням відповідальності...

Предложения от можновладцив не было.

Куда уж больше-то ответственность для народа? Он и так лишь один отвечает. Предложения от можновладцив не было.Куда уж больше-то ответственность для народа? Он и так лишь один отвечает. Так на хвильку

А перед Ким відповідає народ?

Я -народ ,відповідаю перед своєю сімєю

Моя сімя народ - відповідає перед мною...

А ще перед ким? Так на хвилькуА перед Ким відповідає народ?Я -народ ,відповідаю перед своєю сімєюМоя сімя народ - відповідає перед мною...А ще перед ким? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23022 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2346 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:15 budivelnik написав: Козак-характерник написав: Але нас є фантазьор на гілці, що ліпить чухню і не розуміє простих речей з підручника Але нас є фантазьор на гілці, що ліпить чухню і не розуміє простих речей з підручника Дурню

Фантазер -це альфонс з баптиською брошуркою замість знань.

Той в кого шість нулів на рахунку і річна сплата податків з сумою в пять нулів - той практик і реаліст.

От коли перестанеш дурити дівчатам голови і жити за їх рахунок,сплатиш податків в державу за три-чотири роки більше мільйону - тоді й отримаєш право надувати щоки і переказувати брошурки..

а поки ти ніхто і звуть тебе ніяк. ДурнюФантазер -це альфонс з баптиською брошуркою замість знань.Той в кого шість нулів на рахунку і річна сплата податків з сумою в пять нулів - той практик і реаліст.От коли перестанеш дурити дівчатам голови і жити за їх рахунок,сплатиш податків в державу за три-чотири роки більше мільйону - тоді й отримаєш право надувати щоки і переказувати брошурки..а поки ти ніхто і звуть тебе ніяк.

Фантазьор, Ти мене називала...Відпочивай, дядя! Ти вже не цікавий. Ясно все з Тобою. Як тебе жінка терпить то? Питання риторичне. Так що не кіпішуй. Горбатого могила виправить. Фантазьор, Ти мене називала...Відпочивай, дядя! Ти вже не цікавий. Ясно все з Тобою. Як тебе жінка терпить то?Питання риторичне. Так що не кіпішуй. Горбатого могила виправить. Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 05 чер, 2020 12:15, всього редагувалось 1 раз. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28817 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1949 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:15 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Будивельник

Вы опять упростили. развитие общества до роста ВВП.

Качество жизни... БудивельникВы опять упростили. развитие общества до роста ВВП.Качество жизни... Для 80% суспільства - розвиток суспільства= скільки мяса в тарілці. Для 80% суспільства - розвиток суспільства= скільки мяса в тарілці. Есть пирамида Маслоу... Есть пирамида Маслоу... І що

Піраміда Маслоу-заперечує моє твердження?

Вона навпаки тільки його підтверджує.

Це ж не моя приказка

Добре їсти,файно спати-Бог здоровя мусить дати І щоПіраміда Маслоу-заперечує моє твердження?Вона навпаки тільки його підтверджує.Це ж не моя приказка Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 05 чер, 2020 12:17, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23022 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2346 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:16 Будивельник

Вопрос был не перед кем.

А чем и как. Это главное. detroytred

Повідомлень: 23078 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:17 Пирамида Маслоу заперечуэ.

Она шире куска мяса)) detroytred

Повідомлень: 23078 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:18 detroytred написав: Пирамида Маслоу заперечуэ.

Она шире куска мяса)) Пирамида Маслоу заперечуэ.Она шире куска мяса)) Для 20% населення - ширше

Для 80% населення - а що таке Маслоу? Для 20% населення - ширшеДля 80% населення - а що таке Маслоу? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23022 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2346 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:23 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Предложения от можновладцив не было.

Куда уж больше-то ответственность для народа? Он и так лишь один отвечает. Предложения от можновладцив не было.Куда уж больше-то ответственность для народа? Он и так лишь один отвечает. Так на хвильку

А перед Ким відповідає народ?

Я -народ ,відповідаю перед своєю сімєю

Моя сімя народ - відповідає перед мною...

А ще перед ким? Так на хвилькуА перед Ким відповідає народ?Я -народ ,відповідаю перед своєю сімєюМоя сімя народ - відповідає перед мною...А ще перед ким? Будивельник

Вопрос был не перед кем.

А чем и как. Это главное. БудивельникВопрос был не перед кем.А чем и как. Это главное. Отже перед ким - розібрались

Тепер почнемо розбиратись чим і як....

Для того щоб отримати щось - треба це щось оплатити

Народ працює і виплачує в середньому 2000 грн/місяць на особу( з усіх джерел)....

Питання на засипку

Чи відповідає розмір оплати - отриманим благам...



В мене питання

А які блага можна отримати - сплативши 2000 грн/в місяць(600 з яких відразу пішли в пенсійний)?

То може треба платити більше?

Чи може треба хотіти менше? Отже перед ким - розібралисьТепер почнемо розбиратись чим і як....Для того щоб отримати щось - треба це щось оплатитиНарод працює і виплачує в середньому 2000 грн/місяць на особу( з усіх джерел)....Питання на засипкуЧи відповідає розмір оплати - отриманим благам...В мене питанняА які блага можна отримати - сплативши 2000 грн/в місяць(600 з яких відразу пішли в пенсійний)?То може треба платити більше?Чи може треба хотіти менше? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23022 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2346 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:45 budivelnik написав: Shram написав: И парад в Москве проведете, ну если раньше не проснётесь. И парад в Москве проведете, ну если раньше не проснётесь. 1



Ми йдемо в сторону більш ефективних економічних формацій ніж росія з її сцарьом, а значить створюємо умови по яким...не ми будемо визволяти ОРДЛО і Крим,а кримчани з ОРДЛОвцями згадають що вони українці і попросяться в Україну(точно так само як східні німці попросились до західних) Ми йдемо в сторону більш ефективних економічних формацій ніж росія з її сцарьом, а значить створюємо умови по яким...не ми будемо визволяти ОРДЛО і Крим,а кримчани з ОРДЛОвцями згадають що вони українці і попросяться в Україну(точно так само як східні німці попросились до західних)



Никуда Украина не идёт.

Как бы мне и вам не хотелось.

Топчется на месте.

Всё хождение свелось к тому что возле городских администраций рядом с флагами Украины повесили флаги ЕС.



Например, скажите мне сколько и какие реформы были полностью проведены с 2015 года?

Ответ - ноль и никакие.

Судебная реформа - нет.

Налоговая - нет

Полицейская - нет

Медицинская - нет

Таможенная -нет

Антикоррупционная -нет

Пенсионная - нет

Гос управления - нет

и так далее...



То что с телеэкранов холеные рожи политиканов вещают о том, что Украина куда то там движется, совсем не означает что это движение есть.

Результаты - вот что определяет движется Украина или нет.

Результатов - нет. Никуда Украина не идёт.Как бы мне и вам не хотелось.Топчется на месте.Всё хождение свелось к тому что возле городских администраций рядом с флагами Украины повесили флаги ЕС.Например, скажите мне сколько и какие реформы были полностью проведены с 2015 года?Ответ - ноль и никакие.Судебная реформа - нет.Налоговая - нетПолицейская - нетМедицинская - нетТаможенная -нетАнтикоррупционная -нетПенсионная - нетГос управления - нети так далее...То что с телеэкранов холеные рожи политиканов вещают о том, что Украина куда то там движется, совсем не означает что это движение есть.Результаты - вот что определяет движется Украина или нет.Результатов - нет. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3094 З нами з: 26.03.16 Подякував: 163 раз. Подякували: 956 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:47 Shram написав: Результатов - нет. Результатов - нет.

Хто відповідає за результат? Керівник. І не треба перекладувати з хворої голови на здорову, ліпити чухню усіляку. Хто відповідає за результат? Керівник. І не треба перекладувати з хворої голови на здорову, ліпити чухню усіляку. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28817 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1949 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:52 Shram написав: budivelnik написав: Shram написав: И парад в Москве проведете, ну если раньше не проснётесь. И парад в Москве проведете, ну если раньше не проснётесь. 1 Ми йдемо в сторону більш ефективних економічних формацій ніж росія з її сцарьом, а значить створюємо умови по яким...не ми будемо визволяти ОРДЛО і Крим,а кримчани з ОРДЛОвцями згадають що вони українці і попросяться в Україну(точно так само як східні німці попросились до західних) 1 Ми йдемо в сторону більш ефективних економічних формацій ніж росія з її сцарьом, а значить створюємо умови по яким...не ми будемо визволяти ОРДЛО і Крим,а кримчани з ОРДЛОвцями згадають що вони українці і попросяться в Україну(точно так само як східні німці попросились до західних) Никуда Украина не идёт.

Как бы мне и вам не хотелось.

Топчется на месте.

Всё хождение свелось к тому что возле городских администраций рядом с флагами Украины повесили флаги ЕС. Никуда Украина не идёт.Как бы мне и вам не хотелось.Топчется на месте.Всё хождение свелось к тому что возле городских администраций рядом с флагами Украины повесили флаги ЕС. Може ваше ордло з кримом і не йде....

А моя Україна - йде.

А хто з нас був правий - покаже час.



ПС

Хонекер також був твердо переконаний ,що ГДР розвивається краще від ФРН і штазі з зомбоящиком цю ілюзію 45 років підтримувала....

От тільки результат цього підтримування виявився неочікуваним для Хонекера і Штазі....



ППС

Вже роки три я спілкуюсь з податковою виключно по телефону, а сума сплачених мною податків зростає швидше ніж інфляція....

То як

Ми розвиваємось чи загниваємо? Може ваше ордло з кримом і не йде....А моя Україна - йде.А хто з нас був правий - покаже час.ПСХонекер також був твердо переконаний ,що ГДР розвивається краще від ФРН і штазі з зомбоящиком цю ілюзію 45 років підтримувала....От тільки результат цього підтримування виявився неочікуваним для Хонекера і Штазі....ППСВже роки три я спілкуюсь з податковою виключно по телефону, а сума сплачених мною податків зростає швидше ніж інфляція....То якМи розвиваємось чи загниваємо? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23022 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2346 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6273627462756276> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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