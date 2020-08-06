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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6465646664676468
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:50

  Faceless написав:
  Вкладчик1234 написав:Одесская область, порт Южный, под открытым небом хранится 10 000 тонн аммиачной селитры, а это в 3 раза больше того, что взорвалось в Бейруте.
Селитра просто так не взрывается, для взрыва нужен довольно сильный детонатор. Так что уверен, что и в Бейруте без теракта не обошлось

Петард недостаточно?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:56

  Starikan написав:
  Faceless написав:
  Вкладчик1234 написав:Одесская область, порт Южный, под открытым небом хранится 10 000 тонн аммиачной селитры, а это в 3 раза больше того, что взорвалось в Бейруте.
Селитра просто так не взрывается, для взрыва нужен довольно сильный детонатор. Так что уверен, что и в Бейруте без теракта не обошлось

Петард недостаточно?

К примеру Вики:
Нітрат амонію — слабка вибухова речовина. Детонує від капсуля-детонатора лише при заряді діаметром понад 80 мм, а при меншому діаметрі — від проміжного детонатора. Використовується як складова частина промислових вибухових речовин (амонітів, амоналів). Перевагами є дешевизна, простота отримання, значна сировинна база, повний перехід у газоподібний стан під час вибуху.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:44

  budivelnik написав:1 Люмпена видає кілька рис
а - він ненавидить всіх багатих
б - він кидається на всі популістичні пропозиції
в - в нього відсутні конкретні варіанти пропозицій.
2 В мене крім школи прапорщиків-ще й Львівський політехнічний.
Навряд чи у вас краща освіта
3 Вважати що власник магазину чи будівельного бізнесу9тобто людина з доходом в пару тисяч доларів0-це той хто винуватий в корупції - може тільки люмпен в третьому поколінні.

Я свою думку чітко виклав?
Тепер спробуйте опротестувати своєю високою освітою - мої примітивні тези.
При цьому
В данному випадку я використовував спосіб - опуститись на рівень співрозмовника.
В мене в запасі- підтягнути співрозмовника до свого рівня.

Який вибираєте?


звісно, чітко. думка у вас одна, нє такі дві. перша - що єдино вірне думка ваша. друга - що всі, хто думає інакше - люмпени. вас тут вже неодоразово на цьому ловили. і на пересмикуванні фактів. те, що ви закінчили політех, прапора з вас не видавило. ви ним залишилися, ним і покините цей світ. ви так постійно згадуєте люмпенів і вішаєте на всіх цей ярлик, що згідно теорії фрейда, ви сам латентний люмпен, люмпен, який вийшов з того середовища і трішечки, зовсім трішечки, піднявся вище них. але люмпен не вийшов з вас. всі такі люмпени потім не люблять люмпенів, з яких родом.
нагадаю, з чого почалося - ви згадали швецію і святе право приватної власності і право захисту її. так святе, ніхто не заперечує. але право шведське воно таке право, більш обємніше, і там багато ще чого є. в т.ч. і кримінальне право, і податковий кодекс (ставки їхніх податків самі пошукаєте чи допомогти?). і чи ненайбільшим злочином проти держави у розвинутого капіталізму є небажання платити податки. і відвідальність за незаконне збагачення, шахрайство, схематоз і т.д. і т.п. і швеція в нас буде тоді, коли ви в т.ч. будете платити щведські податки, а не розділити магазин на декілька фопів і торгувати без касового апарату. зручно ж на єдиному податку і хто ж насправді виявить, вкладаєтеся ви в той ліміт чи ні? :wink: так ще треба вияснити хто тут ще люмпен, а не корчити з себе месію, яка рятує неньку. ви ніхто, ви сам той люмпен-барига, ярлик якого так любите навішувати на кожного, хто з вами не згідний. з цим дозвольте відкланятися, бо спілкуватися з вам далі - це означає спуститися на ваш рівень люмпена-бариги, на що бажання зовсім немаю, щоб не деградувати до вашого рівня. рівня типового прапора зі складу бушлатів, який любить всіх повчати про все і вся, не маючи на це жодних підстав.
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