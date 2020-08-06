Faceless написав:Селитра просто так не взрывается, для взрыва нужен довольно сильный детонатор. Так что уверен, что и в Бейруте без теракта не обошлось
Петард недостаточно?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:50
Петард недостаточно?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:56
К примеру Вики:
Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:44
звісно, чітко. думка у вас одна, нє такі дві. перша - що єдино вірне думка ваша. друга - що всі, хто думає інакше - люмпени. вас тут вже неодоразово на цьому ловили. і на пересмикуванні фактів. те, що ви закінчили політех, прапора з вас не видавило. ви ним залишилися, ним і покините цей світ. ви так постійно згадуєте люмпенів і вішаєте на всіх цей ярлик, що згідно теорії фрейда, ви сам латентний люмпен, люмпен, який вийшов з того середовища і трішечки, зовсім трішечки, піднявся вище них. але люмпен не вийшов з вас. всі такі люмпени потім не люблять люмпенів, з яких родом.
нагадаю, з чого почалося - ви згадали швецію і святе право приватної власності і право захисту її. так святе, ніхто не заперечує. але право шведське воно таке право, більш обємніше, і там багато ще чого є. в т.ч. і кримінальне право, і податковий кодекс (ставки їхніх податків самі пошукаєте чи допомогти?). і чи ненайбільшим злочином проти держави у розвинутого капіталізму є небажання платити податки. і відвідальність за незаконне збагачення, шахрайство, схематоз і т.д. і т.п. і швеція в нас буде тоді, коли ви в т.ч. будете платити щведські податки, а не розділити магазин на декілька фопів і торгувати без касового апарату. зручно ж на єдиному податку і хто ж насправді виявить, вкладаєтеся ви в той ліміт чи ні? так ще треба вияснити хто тут ще люмпен, а не корчити з себе месію, яка рятує неньку. ви ніхто, ви сам той люмпен-барига, ярлик якого так любите навішувати на кожного, хто з вами не згідний. з цим дозвольте відкланятися, бо спілкуватися з вам далі - це означає спуститися на ваш рівень люмпена-бариги, на що бажання зовсім немаю, щоб не деградувати до вашого рівня. рівня типового прапора зі складу бушлатів, який любить всіх повчати про все і вся, не маючи на це жодних підстав.
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