Мда, жаль белорусов, выбора у них нет..
Раша-СМИ нагнетают панику изо всех сил. Видно, надоел им Бацька, як горька редька
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 09 сер, 2020 21:04
Мда, жаль белорусов, выбора у них нет..
Раша-СМИ нагнетают панику изо всех сил. Видно, надоел им Бацька, як горька редька
Додано: Нед 09 сер, 2020 21:27
Додано: Нед 09 сер, 2020 21:39
Минск оглушили сигналы автомобилистов. Страна гудит. Революция.
Вставай страна картофеля,
Вставай на смертный бой.
С рашистской силой темною,
С проклятою ордой.
Смерть москалям!
Додано: Пон 10 сер, 2020 01:00
Ті, хто знає арабів, абсолютно не здивовані, думаю (може, хабарі там ні до чого - їм ліньки просто було цим займатися, трудоголіків там немає). Крім чиновників, там були ще зварювальники/ремонтники, відповідальний за скдад тощо.
Втім, я б не виключав чийсь умисел (сусідів з півдня, хоча навіть для них це занадто, мабуть).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 10 сер, 2020 10:18
що хотів то хотів. раз ви не вперше вириваєте слова з контексту, вам не зрозуміти. не дано. природою напевно.
і ти мені, вася не тикай, бикувати в магазині в себе будеш. чемні люди спілкуються на ви, зрозумів, прапор?
|