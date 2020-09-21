Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Патология это постить ахинею в виде твоих политинформаций непонятно для кого, а я привёл статью из украинского экономического журнала, а не униан или цензор. нет.
Таки ты шота имеешь против Бениного Униана ? И не бреши, я цензор.нет сюда не цитирую
А этот "украинский экономический журнал", если на сарае написано "...", а внутри дрова, то это плохая надпись Когда "экономический журнал" пишет о последствиях и не указывает причины, то это не экономический журнал, а полное фуфло. У них последствия появились сами по себе, из ниоткуда
1) Бенин или иной источник я могу прочесть сам, ты для этого не нужен вместе с своими де...бильными комментариями
Судя по всему, я тебе нужен, если ты не отбиваешь дупля чей Униан и батон на издание крошишь
shapo написав:2) Для "великого " экономиста обьяснения http://www.pircenter.org/media/content/ ... 259040.pdf Кратковременный подъем 2003—2007 гг. базировался на росте экспорта в Россию и резком наращивании внешнего долга. Но после кризиса 2008—2009 гг. экономике страны не удалось выйти на траекторию устойчивого подъема.
Для стройбатовца повторяю, "экономический журнал" пишет о 2014 году, а ты ляпаешь о 2003-2007
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Самая крупная сумма прошла через банк ПУМБ Рината Ахметова – более $100 млн, все - на внешние счета ... Лидер по количеству операций – Международный инвестиционный банк Петра Порошенко. Он провел 81 сделку, через которые из Украины вышло $7,9 млн и зашло $1,8 млн.
В 2014-м, незадолго до ареста в Вене, Дмитрий Фирташ перевел со счетов Надра Банк за границу более $1 млрд через нью-йоркские отделения двух глобальных банков — Standard Chartered и Bank of New York Mellon
Фокин отметил, что не знает, как пояснить оппонентам по переговорам отказ проводить выборы в определенных районах Донбасса. По его мнению, после изменения постановления о выборах "отпали бы все попытки высказать претензии к Украине"
Дедушка врёт. РФ требует проведения местных выборов именно в ОРДЛО, а не на подконтрольной территории
unicdima написав:Я дивлюся ти захоплюєшся брехливими висерами пропагандона Олешки. Ну то покажи мені в якому місці Єрмак признав існування спецоперації як каже ця мерзота Олешко? Я побачив лише заперечення її існування і повтор всіх брехливих фейків від Олешки.
Ось читаю пости unicdima і розумію що це 100% кремлівський бот. Обливає брудом Порошенка, Турчинова, але захищає Єрмака.