Ты на повестку как отреагировал? Где сейчас прячешься?
Вон ватный вкладчик хочет объявления войны и мобилизации. Сам на повестку куда поедет прятаться? А уник, тоже жаждущий объявления войны?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 22 вер, 2020 00:29
Re: Політичні дискусії
Додано: Вів 22 вер, 2020 03:03
Всё бы смогли. Наши тогда драпанули, Марик стоял открытый, бери - не хочу.
Думаю, "помешала" увесистая котлета, занесенная Ахметовым куда надо.
In HODL we trust
Додано: Вів 22 вер, 2020 03:12
Опять гражданин майор противоречит сам себе.
То армия была так сильна что после августа 2014 у клятых москалей ни одна наступательная операция не прошла и почему тогда шоколадный в феврале 2015 позорные соглашения подписывает вообще непонятно.
То ему пушечного необученного мяса не хватает чтобы парад на Красной площади провести.
В общем все как обычно в этой войне - ложь и договорняки
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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