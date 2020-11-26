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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6851685268536854 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 26 лис, 2020 22:56 lapay написав: З Раші, за Крим, ніколи не знімуть, поки ми його не повернемо. З Раші, за Крим, ніколи не знімуть, поки ми його не повернемо.

і як ви збираєтеся його повернути? і як ви збираєтеся його повернути? Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 1003 З нами з: 10.06.19 Подякував: 34 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 22:58 Re: Політичні дискусії unicdima написав: і як ви збираєтеся його повернути і як ви збираєтеся його повернути

Як китайські філософи - дивлячись на ріку часу, по якій пропливе труп Раші. Як китайські філософи - дивлячись на ріку часу, по якій пропливе труп Раші. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11266 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1148 раз. Подякували: 1300 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 23:22 Остерігаєтесь, щоб на тому трупі не припливли китайські філософи, або американські місіонери.

пс. а так всьо норм. Час є. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2088 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:41 zРадио написав: Schmit написав: Русь и есть Украина, и только Украина. Русь и есть Украина, и только Украина.



Если бы убогие вятровичи не вычеркивали эту часть нашей истории, то бесспорно. А так у РФ сейчас монополия, которую мы сами им уступили.



Точнее даже не мы, а за нас - русофобных манкуртов среди украинцев процента 2-3, не больше... Просто большинство занято решением социально-бытовых проблем, главная из которых - как семью прокормить. А крикливое пассионарное меньшинство сидит на грантах, щедро выделяемых всякими Канадами, чтобы вытравить русскую историю, как будто ее и не существовало, поэтому времени на промывку мозгов, активизм, майданы и прочее безделье у них хоть отбавляй... Если бы убогие вятровичи не вычеркивали эту часть нашей истории, то бесспорно. А так у РФ сейчас монополия, которую мы сами им уступили.Точнее даже не мы, а за нас - русофобных манкуртов среди украинцев процента 2-3, не больше... Просто большинство занято решением социально-бытовых проблем, главная из которых - как семью прокормить. А крикливое пассионарное меньшинство сидит на грантах, щедро выделяемых всякими Канадами, чтобы вытравить русскую историю, как будто ее и не существовало, поэтому времени на промывку мозгов, активизм, майданы и прочее безделье у них хоть отбавляй...

Що саме викреслили вятровичі? Яку частину нашої історії?

І якщо "у РФ сейчас монополия, которую мы сами им уступили", тоді взагалі не зрозумілий твій стогін про вятровичів.

Ну і як можна пройти повз апофеоз твоєї писанини "чтобы вытравить русскую историю, как будто ее и не существовало," - "скажи мне кудесник, любимец богов", що там "крикливое пассионарное меньшинство" уже встигло витравити? Що саме викреслили вятровичі?Яку частину нашої історії?І якщо "у РФ сейчас монополия, которую мы сами им уступили", тоді взагалі не зрозумілий твій стогін про вятровичів.Ну і як можна пройти повз апофеоз твоєї писанини "чтобы вытравить русскую историю, как будто ее и не существовало," - "скажи мне кудесник, любимец богов", що там "крикливое пассионарное меньшинство" уже встигло витравити? Кармелюк 1

Повідомлень: 699 З нами з: 26.08.12 Подякував: 218 раз. Подякували: 310 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 04:09 Кармелюк написав: Що саме викреслили вятровичі? Яку частину нашої історії? Що саме викреслили вятровичі?Яку частину нашої історії?

Ту, с которой в основном связаны реальные события, которыми Украина может гордиться. Наша роль в освоении Космоса: Южмаш, КБ Южное, родина Королёва, третья нация в Космосе - украинцы (Попович), это всё же что-то. Достижения в науке и технике (Глушко, Кондратюк, Глушков, Вернадский, Амосов, Патон). В спорте, кино, литературе. Роль украинцев в победе РККА во Второй мировой. Всё это вятровичами как бы и не отрицается, но выносится в глубокую тень. Похоже, существует негласная установка, согласно которой все достижения украинцев, при которых имело место сотрудничество с русскими, либо просто имевшие место во времена нахождения Украины в составе СССР и РИ - подлежат умолчанию, вытеснению из национальной памяти. Поскольку украинцы в этой версии истории были угнетенным народом-жертвой - им "не положено" иметь громкие достижения в этот период истории. А чтобы быть героизируемым вятровичами - историческяа личность должна так или иначе противостоять России, СССР, бороться с ними, или хотя бы быть их жертвой. Ту, с которой в основном связаны реальные события, которыми Украина может гордиться. Наша роль в освоении Космоса: Южмаш, КБ Южное, родина Королёва, третья нация в Космосе - украинцы (Попович), это всё же что-то. Достижения в науке и технике (Глушко, Кондратюк, Глушков, Вернадский, Амосов, Патон). В спорте, кино, литературе. Роль украинцев в победе РККА во Второй мировой. Всё это вятровичами как бы и не отрицается, но выносится в глубокую тень. Похоже, существует негласная установка, согласно которой все достижения украинцев, при которых имело место сотрудничество с русскими, либо просто имевшие место во времена нахождения Украины в составе СССР и РИ - подлежат умолчанию, вытеснению из национальной памяти. Поскольку украинцы в этой версии истории были угнетенным народом-жертвой - им "не положено" иметь громкие достижения в этот период истории. А чтобы быть героизируемым вятровичами - историческяа личность должна так или иначе противостоять России, СССР, бороться с ними, или хотя бы быть их жертвой. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1352 З нами з: 11.02.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6851685268536854 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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