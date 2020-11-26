і як ви збираєтеся його повернути?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 26 лис, 2020 22:56
і як ви збираєтеся його повернути?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Чет 26 лис, 2020 22:58
Re: Політичні дискусії
Як китайські філософи - дивлячись на ріку часу, по якій пропливе труп Раші.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 26 лис, 2020 23:22
Остерігаєтесь, щоб на тому трупі не припливли китайські філософи, або американські місіонери.
пс. а так всьо норм. Час є.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:41
Що саме викреслили вятровичі? Яку частину нашої історії?
І якщо "у РФ сейчас монополия, которую мы сами им уступили", тоді взагалі не зрозумілий твій стогін про вятровичів.
Ну і як можна пройти повз апофеоз твоєї писанини "чтобы вытравить русскую историю, как будто ее и не существовало," - "скажи мне кудесник, любимец богов", що там "крикливое пассионарное меньшинство" уже встигло витравити?
Додано: П'ят 27 лис, 2020 04:09
Ту, с которой в основном связаны реальные события, которыми Украина может гордиться. Наша роль в освоении Космоса: Южмаш, КБ Южное, родина Королёва, третья нация в Космосе - украинцы (Попович), это всё же что-то. Достижения в науке и технике (Глушко, Кондратюк, Глушков, Вернадский, Амосов, Патон). В спорте, кино, литературе. Роль украинцев в победе РККА во Второй мировой. Всё это вятровичами как бы и не отрицается, но выносится в глубокую тень. Похоже, существует негласная установка, согласно которой все достижения украинцев, при которых имело место сотрудничество с русскими, либо просто имевшие место во времена нахождения Украины в составе СССР и РИ - подлежат умолчанию, вытеснению из национальной памяти. Поскольку украинцы в этой версии истории были угнетенным народом-жертвой - им "не положено" иметь громкие достижения в этот период истории. А чтобы быть героизируемым вятровичами - историческяа личность должна так или иначе противостоять России, СССР, бороться с ними, или хотя бы быть их жертвой.
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