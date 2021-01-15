а я не кнопав, що в них є субсидії. У них адекватні то тарифів зарплати (в Європі).
А
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 16 січ, 2021 21:38
а я не кнопав, що в них є субсидії. У них адекватні то тарифів зарплати (в Європі).
А
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 16 січ, 2021 21:44, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 16 січ, 2021 21:41
Так я Вам і привів їх адекватні..
Бідний грек платить до 40%... і не рипається і тарифних майданів не скликає..
Моя сестра в Польщі при зарплаті в 3000 злотих платить за 4-х кімнатну квартиру 1000-1200 злотих... - до її зарплати це 30-40%
Правда в неї є чоловік який отримує ще 4000 , от і виходить
7000 доходу - 1200 квартплати = 15% від...доходу двох осіб,які виховують двох неповнолітніх дітей...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:15
Не забувайте, що на харчі в Європі платять набагато менший відсоток, чим в Україні простий роботяга.
Тому і люди виходять на мітинги.
Кого Ви оправдуєте? Ви мене хочете переконати, що це все справедливо, коли в Україні ціни і тарифи Європейскі, а зарплати африканські (трохи південніше Сахари).
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:27
Biden's Laptop Matters
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:34
Yuri_61
1 Отже по тарифам Ви погодились що Європа(за виключенням Швеції/Норвегії/Фінляндії) - тепліша від нас на 20% - тарифи вищі
2 Так само в Європі вищі ціни на
освіту
громадський транспорт
медицину
громадське харчування
вся сфера послуг
3 Так само Ви повинні погодитись з тим, що Україна - аграрна країна(з точки зору її експорту в Європу)
А аграрна країна не може продавати харчі в Європу дешевше ніж нам(логістика,митниця, тамешній рівень цін) , а значить під питанням ваше твердження що в Європі ціни на харчі нижчі ніж в нас...
В крайньому випадку,мої подорожі Північною Європою(це взагалі жах а не ціни ,там харчі в рази дорожчі від нас) , чи південною(бувші республіки Югославії , тільки в Боснії-Герцоговині ціни можна порівняти з нашими , в Чорногорії в 1,5 рази вищі від наших . в Хорватії в 2 рази вищі від наших)
В Сербії, Угорщині - в 1,3 рази вищі..
Тільки Польща( і то тільки в магазинах Бєдронка) ціни нижчі або такі самі, у всіх інших торгових мережах - ціни вищі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:40
Re: Політичні дискусії
Що таке справедливо?
Чиї зарплати?
Для мене справедливо коли той хто більше працює - той більше має
І не справедливо,коли з мене хочуть зняти кошти на користь того хто навіть не утеплився...
По зарплатам - це зароблені гроші...
Я заробляю нормально , і навіть коли бачу що якийсь чиновник вкрав більше ніж я заробив - мене жаба не тисне...Те що він на волі - не моя проблема, а проблема правоохоронних органів...
З іншого боку - підсилювати правоохоронні органи за рахунок моїх податків,щоб після підсилення вони починали боротись зі мною(бо я маленький) - мені не хочеться.тому я не ведусь на викрики популістів типу
Люди , Вас всі дурять , але як тільки я прийду до влади,я у злодіїв заберу - Вам віддам...
В мене відкразу виникає кілька запитань
а - в кого будуть забирати
б - кому будуть віддавати
Тому підтримка популістів-це манєчка пенсіонерів і різних там нероб....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:54
Практически вся ээ в Норвегии производится на ГЭСах и она почти шаровая, поэтому они могут себе позволить массово переходить на электрички, судя по всему andrijk777 просто не в курсе этого.
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