Тогда мне не понятно о чём ты сейчас пытаешься со мной спорить? Если ты не является носителем идеи "Украина спровоцировала Россию на захват Крыма и Донбасса потому что в феврале 2014 была угроза вступления в НАТО".
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 07 кві, 2021 14:37
Re: Політичні дискусії
Тогда мне не понятно о чём ты сейчас пытаешься со мной спорить? Если ты не является носителем идеи "Украина спровоцировала Россию на захват Крыма и Донбасса потому что в феврале 2014 была угроза вступления в НАТО".
Додано: Сер 07 кві, 2021 14:39
unicdima
Это чисто для Вас, достаточно краткий но понятный опус:
Поднего, то о чём я всегда полощу оппонентам мозХ:
Впечатляет фото, на фоне голодающих семей честных граждан Государства Украины, что каждый день создают её видимость(честным трудом и содержат своими налогами эту шушару).
А торговцы чужими собаками уже продают чужими дороги, порты, земли,...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 07 кві, 2021 14:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 кві, 2021 14:39
Re: Політичні дискусії
В таком случае России надо было делать всё чтобы Янукович тихо и спокойно сидел на троне, а народ это поддерживал. Тоесть минимум не мешать СА, и уж точно не захватывать Крым и вести открытую (но не объявленную как положено по пацанским понятиям) войну на Донбассе. Россия сделала всё наоборот.
Додано: Сер 07 кві, 2021 14:40
Re: Політичні дискусії
Я думаю, не стоит убирать это:
Это, - так: кратко.
О торговцах чужих собак.
Даже чужие вкурили.
А это полный аут и все молчат:
"Олія, цукор, хліб,..."?
А это уже откровенное лицедейство, ибо уже публично плевали в лицо,
........................................
И соедините всё с ростом гос долга за 2019-2020года, сокращением госрезерва...
Не поленитесь комплексно попробуйте всё переварить.
Не даю жодного коментаря - кратко, де є "перемога"? Та чія? Тож вертаємося до Оману?
Додано: Сер 07 кві, 2021 14:42
Так ніхто й не заперечував, що НАТО - є можливістю захисту від агресора.
Нюанс,який ламає усю картинку -- Яник сам втік або по команді рашки.
Яник почав тікати саме тоді, коли його загнанили в кут. Хто?)))
От саме тоді він опинився в стані, що був змушений заради збереження своєї шкіри повністю лягти під рашку.
А так він ... такий же, як усі папердники. Йому ця рашка з диктатурою пу з гебешниками й а фіг не потрібна.
Йому потрібні були цивілізовані європейці з їх цивілізованими методами.
А не пу і Ко, що швидко придавили б йому гірлянку.
Тому саме Яник нагинав старих ригів у Європу. Через коліно.
Додано: Сер 07 кві, 2021 14:43
Украина 3000 - не чув.
До чого тут "использовал президентское кресло для личного обогащения"?? По 5 грн. може збирати кожен Вася.
Додано: Сер 07 кві, 2021 14:50
Так вона так й робила.
О тільки, як європейці зажлобили дати Янику мільярди, щоб він перебрався і тобто саме з ним Україна підписала асоціацію, так само й пуйло, коли європейці відмовили, поставивши цим Яника раком, вирішив нагнути сильніше його в цьому стані -- почали вимагати згоди на тайожний союз.
Яник би пообіцяв, а ось зробив би - це ?
Але ж панство вирішило прискорити процес. Майдан. Результат -- більше за усі роки в сторону Європи і далі від рашки.
Але ж мова про ціну...
Заплатити за фераррі, а отримати Запорожця з обіцянками та невідомо ще й скільки далі платити.
Ось в чому проблема.
Якщо Майдан та війна, то результат повинен По і Ко дати відповідний.
Додано: Сер 07 кві, 2021 14:57
Тому й я підкреслив, що треба брати конкретні твердження і спростовувати їх.
В колеги lapay-я думка була сформульована інакше.
А так, як подали вище Ви, це звісно спрощення до перекручування з рашоканалів.
В нас тут трошки)) вищий рівень дискусій.
Додано: Сер 07 кві, 2021 15:04
Re: Політичні дискусії
Восени 2013 позаплановий виник, через зрив Асоціації і побиття студентів. Інакше був би плановий після "перемоги" Януковича. На другий термін цей бандит все одно б не зилишився.
За півроку кількість українців, готових йти на протести, збільшилась
Вівторок, 11 червня 2013, 14:35
За останні півроку протестні настрої українців зросли.
Про це свідчать результати дослідження фонду "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва", які оприлюднила у вівторок на прес-конференції аналітик фонду Марія Золкіна, передає УНІАН.
За її словами, загалом 25,5% українців вважають, що найближчим часом у їхньому селі або місті можуть відбутися масові протестні виступи в разі погіршення рівня життя або з метою захисту своїх прав і свобод.
"Якщо порівнювати ці результати з результатами нашого дослідження на межі вересня-жовтня минулого року, то протестні настрої в суспільстві зросли. На сьогодні на 9% більше громадян, які впевнені, що такі акції будуть в їхніх містах і селах, або вважають їх дуже ймовірними. Зросла і кількість людей, які готові особисто брати участь в акціях протесту у разі, якщо вони будуть", - сказала Золкіна.
За її словами, особисто брати участь в подібних акціях готові 25% українців, водночас 36% не збирається брати участі у мітингах і демонстраціях.
"Порівняно з жовтнем 2012 року, кількість людей, які готові виходити на вулиці, зросла на 5% і значно зменшилась кількість тих, хто точно не збирається протестувати, - з 51 до 36%", - зазначила Золкіна.
Найбільше очікують масових виступів в центральному регіоні— 35% респондентів, і значно менше у південному та східному — 17%.
Найбільш налаштованими на участь в акціях протесту є виборці ВО "Свобода" - 52%, досить протестні настрої також серед виборців ВО "Батьківщина" - 41% й "УДАРу" - 35%.
Серед виборців КПУ протестно налаштованих 33%, Партії регіонів — 11%.
За словами Золкіної, основними причинами, які можуть спонукати людей особисто вийти на вулицю з виявом протесту, є погіршення їхнього соціально-економічного становища.
Згідно з результатами дослідження, це, зокрема, різке зниження рівня життя — 34,5% опитаних; невиплата зарплат пенсій, стипендій — 32%; різке підвищення цін — 21%; зростання безробіття — 19%.
Водночас, для 34% респондентів не існує жодних факторів, які можуть спонукати їх вийти на вулицю з протестом.
Золкіна також зауважила, що, у порівнянні з жовтнем 2012 року, зросло значення неекономічних причин виходу громадян на вулиці.
Зокрема, випадки утисків демократії - з 3,5 до 13% та необхідність підтримки дострокової відставки Президента - з 4 до 9%.
За словами експерта, серед основних причин нереалізованості намірів участі у протестах є те, що люди не вірять, що це щось змінить. Так вважає 56% опитаних.
Іншими причинами є страх репресій з боку влади — 33%, недовіра до лідерів, які організовують мітинги, — 32%, 26,5% вважають, що люди не висловлюють свої протестні настрої, оскільки дуже ліниві і хочуть, аби за їхні інтереси боролись інші.
Дослідження фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" проводив разом із Соціологічною службою Центру ім. Разумкова з 17 по 22 травня поточного року. Опитано 2 тис 10 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України.
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