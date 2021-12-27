Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Команда президента Украины Владимира Зеленского, набранная, преимущественно, из среды шоу-бизнеса, не обладает достаточными навыками для управления страной в состоянии войны. Об этом говорится в статье журналиста Эндрю Крамера, опубликованной 25 декабря The New York Times. В статье под названием "Пока надвигается угроза со стороны России правительству Украины не до смеха" журналист детально рассмотрел кадровую политику Зеленского.
В частности, он указал, что в то время, когда Россия наращивает силы на границе с Украиной и страх перед вторжением нарастает, "Зеленский окружил себя людьми, привлеченными из его комедийной студии "Квартал 95" и у немногих из них есть опыт дипломатии или ведения войны.
Автор статьи сослался на проект Bihus.Info, который подсчитал, что за время презеденство Зеленского более 30 его коллег из сферы юмора оказались на ключевых постах в правительстве.
Крамера считает, что при таком раскладе украинские военные не смогут остановить предполагаемое вторжение до 175 тыс. российских военнослужащих, несмотря на то что США предоставили стране вооружение. Он подчеркнул, что "по мере того как Украина готовится к возможной войне с Россией, растет беспокойство, что неопытность в окружении Зеленского может иметь ужасные последствия, и не только для их собственной страны".
Журналист подчеркивает, что "любительская оплошность может стать поводом для войны, что значительно усугубит трения между Россией и США".
«Новину» від московського журналіста, який ширнувся супутником і став іконою рашастану розганяє Ахметовський Гордон. У цьому прекрасно все:-)
jump написав:Канадський інвестор згорнув свої інвестиції в Україні
Так закінчилася історія протистояння канадської енергетичної компанії TIU та Нікопольського заводу феросплавів.
Іще недавно тут була сонячна електростанція, що забезпечувала Нікополь – місто на Дніпропетровщині – світлом і теплом. Сьогодні тут – пустка. Канадська компанія TIU, яка 3 роки тому збудувала цей об’єкт «зеленої» енергетики, вирішила демонтувати обладнання і залишити місто.
26 января глава ДНР Александр Захарченко заявил об окружении частей украинской армии в районе города Дебальцево и призвал их сложить оружие в обмен на обещание сохранить жизнь. Официальный представитель пресс-центра спецоперации силовиков Леонид Матюхин, в свою очередь, сообщил, что информация об образовании котла в Дебальцеве не соответствует действительности. Он также отметил, что ситуация в зоне конфликта продолжает оставаться сложной
А потом "окружили" ещё раз
По заявлениям представителей армии ДНР, 10 февраля они заблокировали трассу, ведущую из Дебальцева в Артёмовск, тем самым обеспечив полное окружение сил ВСУ. Однако 11 февраля министр обороны Украины Степан Полторак опроверг эту информацию. По его словам, «к подразделениям, находящимся в Дебальцеве, поступают оружие и боеприпасы, есть связь и взаимодействие с командованием»[45]. По заявлениям повстанцев, украинскими военными в городе были обустроены мощные оборонительные сооружения из вкопанных в землю железнодорожных вагонов
Под Дебальцево войска РФ продолжили наступление уже после подписания Минских соглашений
Боевые действия в этом районе продолжились и после подписания Второго минского соглашения: руководство непризнанных республик заявило, что эта территория является «внутренним районом» ДНР и поэтому действие достигнутых договорённостей об отведении войск и прекращении огня на него не распространяется
detroyted, почему ты не реагируешь на враньё unicdima ? Почему ты не реагируешь, что unicdima пропагандирует враньё российских орков из ДНР ?
Или ты стоишь в белом пОльте ? Тут вижу, тут не вижу
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 28 гру, 2021 19:08, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав: З.з.и. Хто там тебе і в чому "изобличал"? Надай цитати, подивимося. Це буде конкретно, а не хтось колись щось в чомусь)) тебе.
Встречный вопрос, а чего тебя так пропёрло на мой короткий пост ?
Цитаты приводит не буду. Это тянется с 2020 года. Если приводить цитаты, то это будет простыня на три километра
Я постоянно утверждал, что никакого перемирия нет, что продолжают гибнут бойцы ВСУ. Что действует запрет на открытие ответного огня, что запретили работу контрснайперских групп. Но меня ранее постоянно уверяли, что перемирие есть, а запрета на ответный огонь нет. А мои утверждения - это враньё "порохоботов". Ты, кстати, тогда молчал
А когда в одном из постов я написал, про "перемирие", то меня начали уверять, что никакого перемирия давно нет и уже есть приказ на ответный огонь. То есть, начали меня уверять в обратном.
Но то прошлое. Перейдём к настоящему
Мой пост чуть выше, с цитатами unicdima и мой ответ с примерами. Давай, бухти возмущённо. Хочу на это посмотреть
jump написав:Канадський інвестор згорнув свої інвестиції в Україні
Так закінчилася історія протистояння канадської енергетичної компанії TIU та Нікопольського заводу феросплавів.
Іще недавно тут була сонячна електростанція, що забезпечувала Нікополь – місто на Дніпропетровщині – світлом і теплом. Сьогодні тут – пустка. Канадська компанія TIU, яка 3 роки тому збудувала цей об’єкт «зеленої» енергетики, вирішила демонтувати обладнання і залишити місто.
сам президент України Володимир Зеленський давав TIU персональні гарантії, вітаючи їхню роботу на інвестиційній конференції в Оттаві.
Тут зеленському мінус в карму. Не потрібно ділити олігархів на своїх (Беня) та чужих (Ахметов та порох)
Твоя наивность просто зашкаливает
Топить за клоуна, из жопы которого торчит рука Бени, а потом возмущаться - не надо делить олигархов на своих и чужих
Кстати, Порох под определение олигарха уж никак не подходит. Хотя бы потому, что у Пороха нет монополии в бизнесе. А вот у Бени есть(феросплавы), и у Татарина(энергетика) есть, и у Фирташа(облгазы) есть