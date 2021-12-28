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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7587758875897590
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 21:18

  Ukrainian написав:
  jump написав:Канадський інвестор згорнув свої інвестиції в Україні

Так закінчилася історія протистояння канадської енергетичної компанії TIU та Нікопольського заводу феросплавів.

Іще недавно тут була сонячна електростанція, що забезпечувала Нікополь – місто на Дніпропетровщині – світлом і теплом. Сьогодні тут – пустка. Канадська компанія TIU, яка 3 роки тому збудувала цей об’єкт «зеленої» енергетики, вирішила демонтувати обладнання і залишити місто.

«Система правосуддя виявилась неспроможною захистити наші інвестиції в Нікополі. Тож ми вирішили піти звідти», – сказав «Голосу Америки» гендиректор TIU Canada Майкл Юркович.
https://www.radiosvoboda.org/a/kanadsky ... 29341.html

сам президент України Володимир Зеленський давав TIU персональні гарантії, вітаючи їхню роботу на інвестиційній конференції в Оттаві.


Тут зеленському мінус в карму.
Не потрібно ділити олігархів на своїх (Беня) та чужих (Ахметов та порох)

Екватор минув - одні мінуси в карму. Є хоть якісь плюси за цей час?
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 21:24

Re: Політичні дискусії

  Schmit написав:Є хоть якісь плюси за цей час?

В рашки потрібно запитати, вони на нього чомусь набагато більше лайна ніж на попереднього президента лиють.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 21:24

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 21:41

  pesikot написав:
  detroytred написав:
З.з.и.
Хто там тебе і в чому "изобличал"?
Надай цитати, подивимося. Це буде конкретно, а не хтось колись щось в чомусь)) тебе.

Встречный вопрос, а чего тебя так пропёрло на мой короткий пост ?

Цитаты приводит не буду. Это тянется с 2020 года.
Если приводить цитаты, то это будет простыня на три километра

Я постоянно утверждал, что никакого перемирия нет, что продолжают гибнут бойцы ВСУ. Что действует запрет на открытие ответного огня, что запретили работу контрснайперских групп.
Но меня ранее постоянно уверяли, что перемирие есть, а запрета на ответный огонь нет. А мои утверждения - это враньё "порохоботов". Ты, кстати, тогда молчал

А когда в одном из постов я написал, про "перемирие", то меня начали уверять, что никакого перемирия давно нет и уже есть приказ на ответный огонь.
То есть, начали меня уверять в обратном.

Но то прошлое. Перейдём к настоящему

Мой пост чуть выше, с цитатами unicdima и мой ответ с примерами.
Давай, бухти возмущённо. Хочу на это посмотреть

Не треба кілометрів, наведи конкретно хоч одне твердження опонента, який тебе переконував.
Які проблеми-то, якщо кажеш, що переконували довго і не один учасник тілки.

В тебе з логікою як??
Що тобі незрозуміло стосовно моєї реакції?
Я ж написав чому. Бо ти (ти!) так дивно відреагував на 1000500 зрив чергової домгвленності припинення вогню.
Так роздухопелився, почав дорікати когсь у мовчанні, кепочевидне наголошувати про рашкінскі обстріли-зриви домовленостей.

Де я тоді мовчав?
Що ти несеш?
Я ж тобі поясняв, давав цитати висловлюваннь Зе про перемир'я.
Тому й кажу: не неси зі стелі..., надавай цитати-конкретні твердження -- тільки тоді можна про щось з тобою говорити з твоїх творів))

З.и. Чому ти вважаєш, що я повинен щось робити на когось обов'язково реагувати? На героя я не претендую...

Тим паче от подивись -- ти наголошуєш на брехні від твого опонента. На брехні.
А от наш фахівець класифікує, як некоректність. Уявляєш -- Командувач Сухопутних військ...
" Именно из-за перекрытия дороги на Артемовск в Логвиново сепаратисты заговорили о полном окружение группировки сил АТО в Дебальцево. В Генштабе же факт "котла" отрицают.

"К моменту выхода из Дебальцево мы поддерживали связь по другому пути. Поэтому говорить об окружении, по моему мнению, некорректно", - утверждает Александр Сирский.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_i ... nniversary
Це він на "котел"!!!! каже.
А кільце ... воно й вогневе може бути.

https://www.bbc.com/ukrainian/society/2 ... ries_vj_vs
Ну а якщо нехватка палива, боєкомплекту та отакий вихід полями, дачами з розподілом колон на ... (* Колона тоді вже розділилася дуже сильно, виходили по дві-три машини. *), відбувався не з вогневого кільця, то ... хто зна, як це назвати.
Тому дискутуй зі своїм опонентом.
Я-то до чого???
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 21:49

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:Є хоть якісь плюси за цей час?

В рашки потрібно запитати, вони на нього чомусь набагато більше лайна ніж на попереднього президента лиють.

Так и спроси у них

Почему Пороха они так ненавидели до скрежета зубов ?
А над Зеленским тупо ржут
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 21:52

  detroytred написав:
  pesikot написав:
  detroytred написав:
З.з.и.
Хто там тебе і в чому "изобличал"?
Надай цитати, подивимося. Це буде конкретно, а не хтось колись щось в чомусь)) тебе.

Встречный вопрос, а чего тебя так пропёрло на мой короткий пост ?

Цитаты приводит не буду. Это тянется с 2020 года.
Если приводить цитаты, то это будет простыня на три километра

Я постоянно утверждал, что никакого перемирия нет, что продолжают гибнут бойцы ВСУ. Что действует запрет на открытие ответного огня, что запретили работу контрснайперских групп.
Но меня ранее постоянно уверяли, что перемирие есть, а запрета на ответный огонь нет. А мои утверждения - это враньё "порохоботов". Ты, кстати, тогда молчал

А когда в одном из постов я написал, про "перемирие", то меня начали уверять, что никакого перемирия давно нет и уже есть приказ на ответный огонь.
То есть, начали меня уверять в обратном.

Но то прошлое. Перейдём к настоящему

Мой пост чуть выше, с цитатами unicdima и мой ответ с примерами.
Давай, бухти возмущённо. Хочу на это посмотреть

Не треба кілометрів, наведи конкретно хоч одне твердження опонента, який тебе переконував.
Які проблеми-то, якщо кажеш, що переконували довго і не один учасник тілки.

В тебе з логікою як??
Що тобі незрозуміло стосовно моєї реакції?
Я ж написав чому. Бо ти (ти!) так дивно відреагував на 1000500 зрив чергової домгвленності припинення вогню.
Так роздухопелився, почав дорікати когсь у мовчанні, кепочевидне наголошувати про рашкінскі обстріли-зриви домовленостей.

Де я тоді мовчав?
Що ти несеш?
Я ж тобі поясняв, давав цитати висловлюваннь Зе про перемир'я.
Тому й кажу: не неси зі стелі..., надавай цитати-конкретні твердження -- тільки тоді можна про щось з тобою говорити з твоїх творів))

З.и. Чому ти вважаєш, що я повинен щось робити на когось обов'язково реагувати? На героя я не претендую...

Тим паче от подивись -- ти наголошуєш на брехні від твого опонента. На брехні.
А от наш фахівець класифікує, як некоректність. Уявляєш -- Командувач Сухопутних військ...
" Именно из-за перекрытия дороги на Артемовск в Логвиново сепаратисты заговорили о полном окружение группировки сил АТО в Дебальцево. В Генштабе же факт "котла" отрицают.

"К моменту выхода из Дебальцево мы поддерживали связь по другому пути. Поэтому говорить об окружении, по моему мнению, некорректно", - утверждает Александр Сирский.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_i ... nniversary
Це він на "котел"!!!! каже.
А кільце ... воно й вогневе може бути.

https://www.bbc.com/ukrainian/society/2 ... ries_vj_vs
Ну а якщо нехватка палива, боєкомплекту та отакий вихід полями, дачами з розподілом колон на ... (* Колона тоді вже розділилася дуже сильно, виходили по дві-три машини. *), відбувався не з вогневого кільця, то ... хто зна, як це назвати.
Тому дискутуй зі своїм опонентом.
Я-то до чого???

Ты не осудил unicdima ? НЕТ
Ты устроил истерику ? ДА!

И так будет дальше с тобой. Это только начало
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 21:56

  pesikot написав:
  Ukrainian написав:
  Schmit написав:Є хоть якісь плюси за цей час?

В рашки потрібно запитати, вони на нього чомусь набагато більше лайна ніж на попереднього президента лиють.

Так и спроси у них

Почему Пороха они так ненавидели до скрежета зубов ?
А над Зеленским тупо ржут

Так ржуть що сто тисячну армію до кордонів підігнали? Кадирова слухав? Якщо Зеленський продовжить свою (анти російську) політику приєднаємо до РФ
Щось про Порошенка він такого не говорив, мабудь боявся
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:01

pesikot
Знов зі стелі демагогія про істерику, зобов'язання засудження.

Про що з тобою недолугим можна дискутувати?!
Я тобі надаю оцінку-визначення від Командувача Сух. військ ЗСУ, а ти?))))
- истерика, не осудил.

Кумедний ти...
Весели далі. Але рівень хоч підвищи. Хоча б до школяра.

Наприклад, наведи визначення *істерика це*. Потім надай де воно є в моєму повідомленні.
А не демагогію розводь, зробивши вигляд, що не бачиш визначення Сірського та опису стану в Дебальцево в статтях ВВС.

Коротше: навчись обгрунтовувати свої ...)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:29

  pesikot написав:
  unicdima написав:
  pesikot написав:А я давно не молчу и говорю, что никакого перемирия с орками нет и не будет. Потому что, российские орки первыми нарушают все "перемирия"

Чого ж ти мовчав коли Порох вводив перемир`я коли замкнулося кільце в Дебальцево?

А ты ничего не путаешь ?
Бои в районе Дебальцева
В Дебальцево кольца не было

А было гораздо интереснее

detroyted, почему ты не реагируешь на враньё unicdima ? Почему ты не реагируешь, что unicdima пропагандирует враньё российских орков из ДНР ?

Или ты стоишь в белом пОльте ? :) Тут вижу, тут не вижу :)

Брехло, а тепер покажи де не було оточення, які дороги були вільні і чому довелося здати Дебальцево і виходити вночі полями, залишивши там купу техніки?
unicdima
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