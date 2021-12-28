Додано: Вів 28 гру, 2021 21:41

pesikot написав: detroytred написав:

З.з.и.

Хто там тебе і в чому "изобличал"?

Надай цитати, подивимося. Це буде конкретно, а не хтось колись щось в чомусь)) тебе. З.з.и.Хто там тебе і в чому "изобличал"?Надай цитати, подивимося. Це буде конкретно, а не хтось колись щось в чомусь)) тебе.

Встречный вопрос, а чего тебя так пропёрло на мой короткий пост ?



Цитаты приводит не буду. Это тянется с 2020 года.

Если приводить цитаты, то это будет простыня на три километра



Я постоянно утверждал, что никакого перемирия нет, что продолжают гибнут бойцы ВСУ. Что действует запрет на открытие ответного огня, что запретили работу контрснайперских групп.

Но меня ранее постоянно уверяли, что перемирие есть, а запрета на ответный огонь нет. А мои утверждения - это враньё "порохоботов". Ты, кстати, тогда молчал



А когда в одном из постов я написал, про "перемирие", то меня начали уверять, что никакого перемирия давно нет и уже есть приказ на ответный огонь.

То есть, начали меня уверять в обратном.



Но то прошлое. Перейдём к настоящему



Мой пост чуть выше, с цитатами unicdima и мой ответ с примерами.

Давай, бухти возмущённо. Хочу на это посмотреть Встречный вопрос, а чего тебя так пропёрло на мой короткий пост ?Цитаты приводит не буду. Это тянется с 2020 года.Если приводить цитаты, то это будет простыня на три километраЯ постоянно утверждал, что никакого перемирия нет, что продолжают гибнут бойцы ВСУ. Что действует запрет на открытие ответного огня, что запретили работу контрснайперских групп.Но меня ранее постоянно уверяли, что перемирие есть, а запрета на ответный огонь нет. А мои утверждения - это враньё "порохоботов". Ты, кстати, тогда молчалА когда в одном из постов я написал, про "перемирие", то меня начали уверять, что никакого перемирия давно нет и уже есть приказ на ответный огонь.То есть, начали меня уверять в обратном.Но то прошлое. Перейдём к настоящемуМой пост чуть выше, с цитатамии мой ответ с примерами.Давай, бухти возмущённо. Хочу на это посмотреть

Не треба кілометрів, наведи конкретно хоч одне твердження опонента, який тебе переконував.Які проблеми-то, якщо кажеш, що переконували довго і не один учасник тілки.В тебе з логікою як??Що тобі незрозуміло стосовно моєї реакції?Я ж написав чому. Бо ти (ти!) так дивно відреагував на 1000500 зрив чергової домгвленності припинення вогню.Так роздухопелився, почав дорікати когсь у мовчанні, кепочевидне наголошувати про рашкінскі обстріли-зриви домовленостей.Де я тоді мовчав?Що ти несеш?Я ж тобі поясняв, давав цитати висловлюваннь Зе про перемир'я.Тому й кажу: не неси зі стелі..., надавай цитати-конкретні твердження -- тільки тоді можна про щось з тобою говорити з твоїх творів))З.и. Чому ти вважаєш, що я повинен щось робити на когось обов'язково реагувати? На героя я не претендую...Тим паче от подивись -- ти наголошуєш на брехні від твого опонента. На брехні.А от наш фахівець класифікує, як некоректність. Уявляєш -- Командувач Сухопутних військ..." Именно из-за перекрытия дороги на Артемовск в Логвиново сепаратисты заговорили о полном окружение группировки сил АТО в Дебальцево. В Генштабе же факт "котла" отрицают."К моменту выхода из Дебальцево мы поддерживали связь по другому пути. Поэтому говорить об окружении, по моему мнению, некорректно", - утверждает Александр Сирский.Це він на "котел"!!!! каже.А кільце ... воно й вогневе може бути.Ну а якщо нехватка палива, боєкомплекту та отакий вихід полями, дачами з розподілом колон на ... (* Колона тоді вже розділилася дуже сильно, виходили по дві-три машини. *), відбувався не з вогневого кільця, то ... хто зна, як це назвати.Тому дискутуй зі своїм опонентом.Я-то до чого???