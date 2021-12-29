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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 30 гру, 2021 12:05
Вкладчик1234 написав:
Помните, как пресса рассказывала о «частной компании с украинскими корнями» Firefly Aerospace, планировавшей первый запуск ракеты в космос – чуть ли не в присутствии Зеленского? Её ещё пришлось взорвать, из-за отклонения от траектории, но всё же опыт назвали успешным.
Ну так вот. Американское правительство решило обломать путь к успеху «украинского Илона Маска», предпринимателя Максима Полякова. Как сообщает Bloomberg, от него требуют продать 50%-ю долю в Firefly Aerospace, «из-за соображений национальной безопасности», хотя он инвестировал в компанию $200 млн. По информации СМИ, Поляков с требованиями согласился. Власти и конкуренты по отрасли боятся того, что технологии могут утечь в Россию, Украину или другие страны, работающие над своей ракетной программой. Неизвестно, что будет с Firefly после выкупа, но сейчас, из-за споров о собственности, новые запуски с базы Ванденберг временно не проводятся.
Немного напоминает историю с «Мотор Сич». С той разницей, что США акции добровольно-принудительно выкупают, а не отбирают через санкции.
Поэтому нефиг ругать Кравчука за сдачу ЯО, а Турчинова - за сдачу Крыма.
Против добровольно-принудительного лома нет приема.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 13:20
Schmit написав:
Цю помилку через вибори виправити неможливо, бо демократичних виборів вже не буде (слуги це калька партії ригів, якщо не гірше). А буде тотальна фальсифікація через онлайн глосування, як в швабростані. Демократичним шляхом слуги владу не віддадуть, інакше їх чекає відповідальність за всі ці вагнергейти, провалені оборонзакази, крадівництва, сфальсифіковані кримінальні справи..., а кудлату бабцю - екстрадиція в США..
Якщо Порошенко до допустять до виборів - буде Майдан. Зеленський може і не підти на вибори, якщо його рейтинг опуститься нижче 15% і всі провідні соцгрупи будуть показувати його програш майже всім кандидатам, крім Бойка, як було з Порошенко.
В цьому випадку він, як Кучма, зможе уникнути кримінального переслідування, хоча б за кордоном.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 13:35
Starikan написав:
Поэтому нефиг ругать Кравчука за сдачу ЯО, а Турчинова - за сдачу Крыма.
Против добровольно-принудительного лома нет приема.
Цікаво, чим можна примусити країну з третім у світі ядерним арсеналом? Нічого не можуть зробити якійсь КНДР, а тут були сотні боєголовок, стратегічні ракетоносії, стратегічні бомбардувальники.
Про Турчинова така сама дурня.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 13:48
unicdima написав:
Цікаво, чим можна примусити країну з третім у світі ядерним арсеналом?
Кредит не дати. Зеленим КНДР чи КНР, звісно, миліша, ніж Польща чи Литва, то нехай туди і линяють, зі своїм найвеличнішим, бо тут диктатури не буде.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 13:50
lapay написав: unicdima написав:
Цікаво, чим можна примусити країну з третім у світі ядерним арсеналом?
Кредит не дати. Зеленим КНДР чи КНР, звісно, миліша, ніж Польща чи Литва, то нехай туди і линяють, зі своїм найвеличнішим, бо тут диктатури не буде.
Дадуть, ще й попросять взяти.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 14:00
unicdima написав:
Дадуть, ще й попросять взяти.
Щось таке мурчав Корнієнко. Рівень нижче за дно. Люди взагалі не розуміють, що вони кажуть, творять і до яких наслідків це призведе.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 14:37
Мы все, вроде взрослые люди.
Faceless написав: alter написав: Ukrainian написав:
Купляй акції аппл, Гугл і тд (там цілий список) через альфа банк. Не потрібно ні брокерів ні е лімітів ні Свіфт переказів.
И плати налоги не только на доход от роста стоимости акций, но еще и на "доход" от роста курса, когда случится очередная девальвация.
Нет, налог только после продажи, если был инвест доход
А кто нибудь публично хочет озвучить размер этого МММ?
При чём насильно навязанный трезвым и незаинтересованным.
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Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Чет 30 гру, 2021 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 14:44
Starikan написав:
Поэтому нефиг ругать Кравчука за сдачу ЯО,
О чём Вы?
Этот ...дер официально продал ВСЁ.
Прямым текстом, к самой мысли о восстановлении пришли только в 96м.
Starikan написав:
а Турчинова - за сдачу Крыма.
Против добровольно-принудительного лома нет приема.
Вы словно в другой стране были - не из Украины.
"Турчинов" сюда каким боком?
Здесь больше "рук от клоунов" по Продаже Земель Украины.
И сейчас, гнидами этот процесс только форсируется.
Сделать со всей Украины "Крым"...
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