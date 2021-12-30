Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Порошенко во втором туре минимально обошел бы Зеленского, - опрос Уявляю, скільки "упоротих фанатиків" буде у 2024, після усіх зелених "перемог". У служок вже немає шансів на демократичну перемогу, тільки фальсифікації та маніпуляції (усунути рейтингових кандидатів від виборів, вивести у другий тур якогось ОПЗЖопця).
Нисколько не будет. Разве не понятно, зачем центр Разумкова вбрасывает такую муть? Разумков и Зеленский топчутся на одном электоральном поле. Порошенко для этого избирателя ужас-ужас. Расчет на то, что испугавшись победы Порошенко над Зеленским во втором туре, они ломанутся голосовать за Разумкова Увы, центр Разумкова, бывший когда-то довольно респектабельной конторой похерил свою репутацию ради продвижения младшего Разумкова. У Порошенко при любых раскладах шансов 0,0. Если Зеленский сольется или его съедят, его нишу займут другие. У вашего Порошенко убойный антирейтинг, если он выйдет во 2-й тур, то придут голосовать и хромые, косые, слепые, за кого угодно, чтобы только "ніколи знову"
Tegularius написав:У Порошенко при любых раскладах шансов 0,0. Если Зеленский сольется или его съедят, его нишу займут другие. У вашего Порошенко убойный антирейтинг, если он выйдет во 2-й тур, то придут голосовать и хромые, косые, слепые, за кого угодно, чтобы только "ніколи знову"
Антизеленських теж багато, і цілком нормальних. Те, що Зелі щастить з зовнішньою коньюктурою, не вічне, а далі рейтинг тільии вниз, бо грошей не тільки на будівництво не вистачить, а на й зарплату чи пенсії. Ну, якщо в другий тур вийде не зашкварений Зеленський, а хтось молодшій за Порошенко, то Порошенко навряд чи виграє через антирейтинг.