ПОЛІТИКА 21:07Голова Офісу Президента, його заступники та очільник Служби безпеки України вирішили скористатися війною, щоби приборкати інакодумців.Такі відомості на своєму Telegram-каналі оприлюднив народний обранець Верховної Ради VIII скликання, а нині доброволець Збройних Сил Борислав Береза.За його словами, у воєнний час вітчизняна військова контррозвідка займається не виявленням колаборантів і зрадників, а питаннями переміщення колишнього депутата з однієї військової частини до іншої.«Хочете посміятися? А посміятися крізь сльози? Тоді я дам вам такий шанс. Мною займається СБУ! Кілька днів тому я дізнався, що якийсь полковник СБУ із Запоріжжя намагається збирати про мене інформацію. Наразі йому доручено зібрати інформацію про мене і він з'ясовує моє переміщення з одного підрозділу до іншого. Мені стало цікаво у чому причина інтересу СБУ до мене і хто цим займається? З'ясувалося, що цим полковником СБУ є Жук Андрій Миколайович, співробітник 5-го управління Департаменту військової контррозвідки СБУ (м. Дніпро) з дислокацією у Запоріжжі. Завдання йому поставили із Києва. А у Києві мною займається... цілий заступник голови СБУ. Я не жартую», – написав Борислав Береза.Військовослужбовець, який відомий своєю опозиційною громадською діяльністю, уточнює, що всі команди СБУ отримує через лейтенанта Баканова від голови Офісу Президента.«Мені стало цікаво, а хто це поставив таке завдання? Так от, завдання ставив Олег Татаров, якому Андрій Борисович Єрмак доручив вирішити "проблему" Берези. Як мені стало відомо, Єрмак зажадав розібратися зі мною. Будь-яким методом. Наприклад, звинуватити мене у держзраді чи ще чомусь... На моє запитання, а наскільки широко трактується "щось", я отримав відповідь, що це може бути будь-що, від дискредитації та арешту до появи нової історії, як з Георгієм Гонгадзе. Завдання закрити мені рота. За будь-яку ціну! Розуміючи, з ким я маю справу, одразу хочу сказати, що я не схильний до суїциду, переходжу вулицю на зелене світло, не вживаю наркотиків і не перебуваю в депресії й ніколи не співпрацював з іноземними розвідками. Тому якщо зі мною щось станеться, то точно знаю, хто це організував», – зазначив Борислав Береза.Насамкінець екснардеп стверджує, що Володимир Зеленський не знає про вищевикладену ситуацію, оскільки Єрмак і його команда силовиків тримає все "під контролем", запобігаючи будь-яким "витокам на зовні".«Враховуючи, хто мною займається, сприймаю загрози серйозно. Я не знаю, який варіант виберуть зараз Єрмак і Татаров із їхніми підлеглими, але з огляду на їхній підхід я розумію, що може бути все, що завгодно, аж до передачі даних про моє знаходження російським спецслужбам», – підсумував Борислав Береза.Своєю чергою, як раніше повідомляв "Останній Бастіон", підлеглі лейтенанта Баканова також виконують замовлення мера Тростянця, який утік із міста одразу після початку російської окупації.Автор : Борислав Береза