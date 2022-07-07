Finance.ua: Валютні картки monobank

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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 11 вер, 2022 11:45
При создании карты новой какую платежную систему выбрать, мастеркарт или виза?
Додано: Сер 09 лис, 2022 14:07
kleronys Это зависит от того, в какой планируете получать бабло. В Европе - Mastercard, потому что их системе неинтересно платить проценты visa, поэтому там иногда отклоняют платежи по карточкам виза с ниским статусом (ниже голд). Ежели планируете расчёты в USD, то лучше visa. Там ниже комиссии при конвертации для долларов, в мастеркард ниже комиссии для евро. Успехов! Но лучше, конечно, юзать Revolut. Пока не забанят.
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