Finance.ua: Наймасштабніше оновлення правил карткових...

Ключове, що треба знати
Finance.ua в цьому матеріалі розповідає про впровадження технології від Національного банку України.
Дивися повний текст Наймасштабніше оновлення правил карткових переказів
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 29 вер, 2025 10:55
Пропонуємо до обговорення:
Додано: Пон 29 вер, 2025 10:55
поліцейська держава дуже хоче контролювати пересування грошей між громадянами, але й досі не може пояснити, чому люди , які оплатили ВСІ ПОДАТКИ при отриманні заробітньої плати , повинні платити ПДВ цій державі ???
Додано: Пон 29 вер, 2025 12:09
Так з того, що перелічено, нового хіба що необхідність зазначати отримувача при карткових переказах. Все інше - суто технічні зміни. Може хоч законодавча необхідність надавати детальну інформацію трохи спонукає банки не вважати клієнтів безмолвною худобою.
Чи ніхто не потрапляв у ситуацію, коли в операції задіяно два банка, і один каже, що в них все працює, а операцію відхиляє інший банк, а той каже, що їм нічого не надходило? Або коли сидиш і згадуєш, що то була за "операція в POS терміналі XYZ444555", а насправді то в касі банку кошти знімались.
Додано: Пон 29 вер, 2025 21:56
Почему не может? Тут и пояснять-то нечего, как и с любым налогом: потому, что государству хочется кушать. Желающие другой налоговой системы могут сменить страну на куда-нибудь подальше от Европы. Например, на США, где нет НДС. Правда там конечный потребитель платит налог с розничных продаж, но ведь это же не НДС, значит понятнее и не так морально травматично.
