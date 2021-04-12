|
|
|
Finance.ua: Як виграти у банку суд щодо кредиту?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Суб 27 бер, 2021 19:42
Доброго вечора! Проблема з Альфа банком, закрили кредитний ліміт і вимагають сплатити всю суму 15618 грн., такої суми я не маю, написала на реструктуризацію, але телефонуючий сказав що мені реструктуризацію не дозволена, так як маю час до 29.03 сплатити всю суму. Але прочитала що навіть якщо і закрита кредит на лінія то можна встановити що місячний платіж. Чи це можливо і що робити.
-
borukoksanaborisovna
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 27.03.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 16 гру, 2024 19:11
Добрый день. Подскажите пожалуйста, суд установил сумму к оплате, которая является меньшей чем сумма задолженности (кредитная карта). Но банк требует в любом случае оплачивать полную сумму задолженности,не смотря на Ухвалу суда. Имеют ли они на это право и возможно есть статья закона, в которой говорится что это незаконно и решение суда окончательно
-
shakhovasashasasha
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 16.12.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|2764
|
|
|7
|19625
|
|
|44
|30434
|
|