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Finance.ua: Як виграти у
банку суд щодо кредиту?

Finance.ua: Як виграти у банку суд щодо кредиту?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 27 бер, 2021 19:42

Доброго вечора! Проблема з Альфа банком, закрили кредитний ліміт і вимагають сплатити всю суму 15618 грн., такої суми я не маю, написала на реструктуризацію, але телефонуючий сказав що мені реструктуризацію не дозволена, так як маю час до 29.03 сплатити всю суму. Але прочитала що навіть якщо і закрита кредит на лінія то можна встановити що місячний платіж. Чи це можливо і що робити.
borukoksanaborisovna
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 19:11

Добрый день. Подскажите пожалуйста, суд установил сумму к оплате, которая является меньшей чем сумма задолженности (кредитная карта). Но банк требует в любом случае оплачивать полную сумму задолженности,не смотря на Ухвалу суда. Имеют ли они на это право и возможно есть статья закона, в которой говорится что это незаконно и решение суда окончательно
shakhovasashasasha
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