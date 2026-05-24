|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 тра, 2026 22:28
shapo написав: rjkz написав:
1. Ошибочно думать, что если в Канаде ниже зарплаты, то там дешеле жить чем в США. Цены на жилье, авто, продукты и одежду значительно выше. Но другая структура расходов - бесплатная медицина и образование (это не точно).
Это точно.
Не обладаю таким обширным пулом знакомых как у некоторых форумчан,но с 2006 там живёт мой знакомый ещё по Алма-Ате.
На удивление визы на ПМЖ в Канаду в те годы гражданам Казахстана было получить намного проще чем гражданам Украины.
Он жил в Торонто и жаловался что за 1500 cad снимает двухкомнатную квартиру где нужно на ночь одевать беруши из-за плохой шумоизоляции с коридором.
Пенсия ему светила не более 1250 cad и при условии проживания в Канаде. При переезде в другую,более дешёвую страну она уменьшалась на 2/3 до 450 т к.состояла из трёх составляющих.
Хотя он работал программером в частной конторе и неплохо зарабатывал перспективы были неважные если не имел накопленного на счету.
При том,что свое он так и не купил,жаловался что китайцы сильно подняли на него цены.
Переезд в более дешёвую провинцию тоже не рассматривал т.к.это мало меняло ситуацию.
Не знаю насчёт образования,но в странах с так называемой бесплатной медициной она,как правило,в глубочайшем кризисе как сейчас в Британии.
1. Вы обладаете огромным пулом знакомых по всему миру. Просто Вы этого не осознаете. Стоит в "знакомые" записать всех блогеров на Ютубе и ...вуаля.
"Ловкость рук и никакого мошенства" (с).
2. Рискну предположить, что многие системы США и Канады схожи. Тогда, перенеся ситуацию на США, могу сказать, что работая, человек формирует себе сошиал секьюрити пенсию. Это очень очень маленькая сумма. К примеру, мой знакомый (реальный, не из Ютуба) вышел на пенсию после 26 лет работы в строительном магазе. Начинал с грузчика, вышел на пенсию с позиции менеджера. Пенсия 1200 долларов в месяц. При этом, Supplemental Security Income (SSI) , а фактически пособие по бедности для пожилых,около 1 куе в месяц. ЧТобы получать ССай надо отработать 10 лет. Разница в том, что ссай перестают выплачивать после 30 дней нахождения вне США. Заработанную пенсию будут выплачивать в любом случае.
Но чтобы зарабоатть пенсию в США, надо отработать тоже минимум 10 лет, но в расчет будет браться 35 лет. То есть, если человек отработал 10 лет, то сумма его заработка будет растянута на 35 лет при определении пенсии. И этто будет очень-очень мало. Поэтому есть 2 пути. Или зарабатывать себе вторую-третью-...пенсии или потом отказываться от сошиал секьюрити в пользу ссай.
Проблема в том, что для получения ссай все активы не могут превышать 2 куе.
Как по мне, предпочтительней создавать активы, которые будут дополнением к сошиал секьюрити. Благо, в США все условия для этого существуют.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18513
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8910 раз.
- Подякували: 5651 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
10
7
Додано: Нед 24 тра, 2026 22:30
Faceless написав: shapo написав: rjkz написав:
1. Ошибочно думать, что если в Канаде ниже зарплаты, то там дешеле жить чем в США. Цены на жилье, авто, продукты и одежду значительно выше. Но другая структура расходов - бесплатная медицина и образование (это не точно).
Это точно.
Не обладаю таким обширным пулом знакомых как у некоторых форумчан,но с 2006 там живёт мой знакомый ещё по Алма-Ате.
На удивление визы на ПМЖ в Канаду в те годы гражданам Казахстана было получить намного проще чем гражданам Украины.
Он жил в Торонто и жаловался что за 1500 cad снимает двухкомнатную квартиру где нужно на ночь одевать беруши из-за плохой шумоизоляции с коридором.
Пенсия ему светила не более 1250 cad и при условии проживания в Канаде. При переезде в другую,более дешёвую страну она уменьшалась на 2/3 до 450 т к.состояла из трёх составляющих.
Хотя он работал программером в частной конторе и неплохо зарабатывал перспективы были неважные если не имел накопленного на счету.
При том,что свое он так и не купил,жаловался что китайцы сильно подняли на него цены.
Переезд в более дешёвую провинцию тоже не рассматривал т.к.это мало меняло ситуацию.
Не знаю насчёт образования,но в странах с так называемой бесплатной медициной она,как правило,в глубочайшем кризисе как сейчас в Британии.
Для пенсіонерів там є муніципальна житло з оплатою 30% пенсії (не важливо, скільки пенсії, просто третина)
НЕ знаю или так в Канаде, но в США так не с пенсами, а с малоимущими.
Секшн 8. Опять-же, критерий малоимущности - не более 2 куе на счету и низкий доход.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18513
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8910 раз.
- Подякували: 5651 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
10
7
Додано: Нед 24 тра, 2026 22:32
shapo написав: Faceless написав:
В мене в Канаді є родичі, зокрема ті які виїхали вже в поважному віці до сина, відповідно на пенсію встигли заробити дуже скромну. То як вийшли на пенсію, ще в ковід (бо і роботи не стало) - переїхали в таке муніципальне житло в невеличкому містечку десь під Торонто
Возможно, они просто забрали свои пенсионные накопления и сели на пособие по старости и социальное пособие как многие делают в Израиле где обязательные отчисления ввели только с 2008г?
rent‑geared‑to‑income (RGI)
Якщо пенсія дуже маленька, що 30% це багато, тоді Canada Housing Benefit (CHB)
Умови в різних провінціях різні.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 4254
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 24 тра, 2026 22:39
Faceless написав: shapo написав: Faceless написав:
Для пенсіонерів там є муніципальна житло з оплатою 30% пенсії (не важливо, скільки пенсії, просто третина)
К сожалению,после 24.02.2022 мы с ним разругались и узнать куда он в конце концов приземлился не знаю.
Что касается муниципального или социального как в Израиле жилья,то сомневаюсь что оно положено всем пенсионерам независимо от размеров пенсии.
В Израиле для этого нужно получать не пенсию,а пособие по старости с социальной надбавкой и иметь на банковском счету очень небольшую сумму.
Возможно, в Канаде и другие правила
В мене в Канаді є родичі, зокрема ті які виїхали вже в поважному віці до сина, відповідно на пенсію встигли заробити дуже скромну. То як вийшли на пенсію, ще в ковід (бо і роботи не стало) - переїхали в таке муніципальне житло в невеличкому містечку десь під Торонто
Вот в этом и ответ - такое жилье предоставляется малоимущим. И в США тоже.
Никто не даст за треть цены пенсу, с пенсионными выплатами в 10+ куе и миллионами на персональных пенсионных аккаунтах.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18513
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8910 раз.
- Подякували: 5651 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
10
7
Додано: Нед 24 тра, 2026 22:46
shapo написав: rjkz написав:
Кроме того, и Торонто и Ванкувер всегда входят в верхнюю часть топ 10 городов планеты по комфорту проживания.
Но за это надо платить и самую высокую в Канаде цену на недвигу.
Фууух.
Мой знакомый говорил,что зимой в Торонто довольно холодно и поэтому местные бомжи греются на вентиляционных решётках,там же часто и опорожняются.
Это происходит в центре где больше туристов и можно попрошайничать
Средняя зимняя температура в Торонто -2..-5.
Но могут быть и пики до -20. А из-за влажности (благодаря озеру Онтарио) это будет ощущаться куда холоднее. Но для КАНАДЫ - это тепло.
В НЙ тоже высокая влажность и во время экстремальных холодов в минус 15 градусов дубарь непереносимый. Особенно этой зимой было, еще и очень долго.
В Киеве, в моем детстве и юности, я целыми днями во дворе гонял в хоккей в спортивном костюме при минус 15-20. С раннего утра и до того момента, пока не было видно шайбу.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18513
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8910 раз.
- Подякували: 5651 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
10
7
Додано: Нед 24 тра, 2026 22:51
Water написав: shapo написав: Faceless написав:
В мене в Канаді є родичі, зокрема ті які виїхали вже в поважному віці до сина, відповідно на пенсію встигли заробити дуже скромну. То як вийшли на пенсію, ще в ковід (бо і роботи не стало) - переїхали в таке муніципальне житло в невеличкому містечку десь під Торонто
Возможно, они просто забрали свои пенсионные накопления и сели на пособие по старости и социальное пособие как многие делают в Израиле где обязательные отчисления ввели только с 2008г?
rent‑geared‑to‑income (RGI)
Якщо пенсія дуже маленька, що 30% це багато, тоді Canada Housing Benefit (CHB)
Умови в різних провінціях різні.
Если я правильно понял программа RGI предназначена просто для малоимущих,а не пенсов.
И по ней вам укажут адрес где вы будете получать эту субсидию.
А CHB это ещё добавка для тех,кто и 30% от стоимости платить не может.
Это немного напоминает израильскую систему где пенс может жить в хостеле и платить совсем символическую сумму или снимать жилье по своему выбору с фиксированной суммой субсидии пока ему не предложат какое-то социальное жилье из фонда министерства строительства ( а оно,как правило,убитое) . А если он откажется три раза,то его снимут с этих плюшек.Это ввели недавно,пару лет назад,т к.бюджет страны,видимо,уже не выдерживает - пенсов много,живут долго и умирать ,сволочи,не хотят хотя многих уже как бревна возят.
И пошли уже разговоры депутатов Кнессета что пора мужчинам идти на пенсию в 70 лет ( сейчас 67), а женщинам и так добавляют как и в Украине выход на пенсию каждые полгода до 65 лет ( было 62)
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 5084
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 877 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 24 тра, 2026 23:29
shapo написав: Faceless написав:
В мене в Канаді є родичі, зокрема ті які виїхали вже в поважному віці до сина, відповідно на пенсію встигли заробити дуже скромну. То як вийшли на пенсію, ще в ковід (бо і роботи не стало) - переїхали в таке муніципальне житло в невеличкому містечку десь під Торонто
Возможно, они просто забрали свои пенсионные накопления и сели на пособие по старости и социальное пособие как многие делают в Израиле где обязательные отчисления ввели только с 2008г?
Ну тут теж не можу сказати точно, нажаль якось обірвався зв'язок, підозрюю, що через інформбульбашку - в Канаді ще з часів їх відʼїзду були доступні в повному асортименті російські канали з новинами, і за десятки років пропаганда робить свою справу
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37796
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1507 раз.
- Подякували: 8317 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|