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Смолій в листопаді
заробив 320 тисяч гривень

Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:09

Sharpe
Для голови центробанку, який забезпечив стабільність курсу гривні в умовах воєнного стану, це маленька зарплатня.
А как именно он обеспечил? Может он сказал хоть типа "Петро ты рехнулся?". Выступил что все будет хорошо? Тогда да как телезвезда получил мало... :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:11

PUnder
А зп в принципе у них не большие, если конечно не воруют как по слухам.
Возможно тут еще доплаты не учтены.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:27

Re: Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень

  Molchyn написав:Первое - отсутствие условий для развития банковской системы (продолжение предыдущего курса по ее уничтожению). Невнятная монетарная политика, курсовая нестабильность...

курс за крайний год 28-26-28. какой стабильности вы хотите? её не бывает. посмотрите на графики основных валют мира.
"уничтожение банковской системы" и "невнятная монетарная политика" это демагогия из выступлений горлопанов на всяких тв-шоу.
Pegasmaster
 
Повідомлень: 746
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  #<12
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