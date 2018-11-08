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Відключити Росію від SWIFT:
Литва прийняла резолюцію з...

Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з...
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 01:13

  vasiliybaybuz написав:EKO
Так как раз история и учит, а не выдумки имеющие к истории очень малое отношение.
Ну реально вы верите серьезно в то, что РФ согласится на эту ересь или что ЕС откажется от импорта энергоносителей ис РФ? О чем это вообще.
Вес попрошайки в обществе крайне низок и его мнение учитываться будут в последнюю очередь


Вот мнение РФ все так и учитывают.

К новым санкциям готовитесь? Мыла впрок запасли? На поясах очередную дырочку прокрутили?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 06:03

Re: Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з..

  EKO написав:Не поняли вы суть притчи Придет время и придется.
Современная, и не очень, история учит, что все до единой автократические империи (а Россия, в разных ипостасях, но ею всегда была) развалились. Притом происходит это быстро и неизбежно, причем в случае сырьевых империй - соседи этому активно еще и способствуют. Китай уже даже карты нарисовал
И дело это не только во времени, а скорее в создании необходимых условий и их правильном применении.
Что сейчас и делает не только Литва, но и страны "чуть-чуть" поболее ее.
Например, что там прямо в эти дни с активами топ-5 путинских олигархов делает Лондон? Про "заклятых друзей путина" из Вашингтона я молчу даже

Ну и Украина, после того как проведем весеннюю уборку (а может, если дело заладится, то сразу и посадку организуем ) приберем и избавимся от "людей" фирташа
(смотрящего за Украиной от московских бандюков, читай - фсб) - в стороне не останется

EKO, я с Вами полностью согласен.
Просто как мне кажется Литва имеет не тот авторитет чтобы рассуждать о взрослых вещах.
Это должны были сказать(и наверное скажут) Америка или Германия, на худой конец Франция.
А Литве может лучше было бы брать пример со скандинавских соседей.
Yura_Gag
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