Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з...

EKO написав:

Не поняли вы суть притчи Придет время и придется.Современная, и не очень, история учит, что все до единой автократические империи (а Россия, в разных ипостасях, но ею всегда была) развалились. Притом происходит это быстро и неизбежно, причем в случае сырьевых империй - соседи этому активно еще и способствуют. Китай уже даже карты нарисовалИ дело это не только во времени, а скорее в создании необходимых условий и их правильном применении.Что сейчас и делает не только Литва, но и страны "чуть-чуть" поболее ее.Например, что там прямо в эти дни с активами топ-5 путинских олигархов делает Лондон? Про "заклятых друзей путина" из Вашингтона я молчу дажеНу и Украина, после того как проведем весеннюю уборку (а может, если дело заладится, то сразу и посадку организуем ) приберем и избавимся от "людей" фирташа(смотрящего за Украиной от московских бандюков, читай - фсб) - в стороне не останется