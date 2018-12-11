Лайфхаки. Корисні поради по нерухомості

✅ Правило №1. Дивимося на документацію
Питайте у забудовника такі документи:
Документи на землю, на якій будується будинок.
Містобудівні умови та обмеження.
Згоду на будівництво (якщо будівництву присвоєна 4-5 категорія складності) або Декларація про початок будівельних робіт (якщо будівництву присвоєна 2-3 категорія складності).
ТУ на підключення будинку до міських комунікацій.
✅ Правило №2. Дивимося на ціну
Безкоштовний (а в нашому випадку - дешевий) сир буває тільки в мишоловці. Ця нехитра мудрість допоможе провести перший етап «кастингу» привабливих об'єктів для інвестування. Не може квадратний метр в новобудові, яка законно будується, коштувати в 1,5-2 рази дешевше, ніж в середньому по ринку.
✅ Правило №3. Шукаємо додаткову інформацію
Вивчіть інформацію про об'єкт і його забудовника хоча б в інтернеті, не кажучи вже про запити в ДАБК. На профільних форумах і спеціалізованих сайтах можна знайти масу інформації про забудовника та об'єкт. А приймаючи рішення про інвестування на підставі повної інформації, ви значно підвищуєте ймовірність успішного результату. Ну, або йдете на усвідомлений ризик.
✅ Правило №4. Прислухаємося до «іншої думки»
Коли основний «кастинг» новобудов пройдено і в вашому списку привабливих для інвестування новобудов залишилося всього 2-3 об'єкти, не пошкодуйте кілька сотень гривень, і замовте незалежну юридичну експертизу об'єкту та угоди. Доручайте аналіз саме тому юристу, якому довіряєте ви, а не якого рекомендує забудовник.
Об'єкти для інвестування