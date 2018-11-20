Комунальне підприємство "Запоріжелектротранс" отримало перші 11 автобусів, придбаних на умовах лізингової програми з ПАТ "Укргазбанк".
Дивися повний текст Запоріжжя отримало перші одинадцять білоруських автобусів.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 11:04
Запоріжжя отримало перші одинадцять білоруських автобусів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Запоріжжя отримало перші одинадцять білоруських автобусів.
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:04
в это самое время Минск активно переходит на электробусы
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:10
Re: активность
Минск развивается. РФ развивается. А в Украине реформы..
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:50
Ну можно поздравить братьев белорусов с удачной сделкой...
Вот только где здесь интерес Украины?
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:52
Re: Запоріжжя отримало
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:00
Re: Запоріжжя отримало перші одинадцять білоруських автобусі
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:02
Re: интересно
Додано: Чет 13 гру, 2018 22:32
Простоте, за мою безграмотность, но всё же:
- А почему в Запорожье не покупают свои, запорожские автобусы?
Ведь даже привезти их с Жодино стоит денег?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 00:47
Да мне вот тоже интересно. Как то постоянно везде МАЗ выигрывает, как то странно. Как буд то автобусы у нас не выпускали никогда и не выпускают. Интересно, кто их представитель в Украине.
А с Минском сравнивая, так вообще интереснее история становится. Они МАЗы заменяют на своего производства электробусы.
Один электробус стоит около 475 тысяч долларов (13 млн 200 тыс грн), за 60 штук - около 28,5 млн долларов.
Автобусы МАЗ 203085. Стоимость 1 автобуса конечно в три раза дешевле электробуса, около 150 тыс. долларов, но... там дизель. И соответственно, расход ого-го плюс ТО дизеля.
Да и глядя на место водителя - понимаешь сразу, насколько он современен
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