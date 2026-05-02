Додано: Чет 30 кві, 2026 17:39
Re: Як ШІ змінює світ
23 річний хлопець без математичної освіти з ШІ за 1.5 години довів частковий випадок гіпотези Ердоша. Особливо те, що ШІ запропонував абсолютно новий підхід, який математики не бачили десятки років і який точно не є компіляцією чужих статтей. І з цим підходом математики довели десяток схожих гіпотез...
От ця новина мене реально злякала. Схоже пора вчитися класти плитку.
Додано: Суб 02 тра, 2026 08:47
Незвичний експеримент
В Сан-Франциско провели доволі незвичний експеримент: стартап Andon Labs передав управління магазином AI-агенту Luna і виділив йому бюджет ~$100 000 з широкою автономією.
ШІ сам:
— обрав концепцію магазину
— підібрав асортимент і постачальників
— організував ремонт
— розміщував вакансії, проводив співбесіди і наймав співробітників
Фактично — повний цикл запуску невеликого бізнесу.
Але цікавіше починається в деталях.
Кумедні моменти:
— іноді давав працівникам дивні або нелогічні задачі
— приймав досить “креативні” рішення щодо товарів
— у день відкриття поводився нестабільно, ніби “панікував”
Тривожні моменти:
— реально керував людьми (найм, задачі, розклад)
— допускав помилки в управлінні
— не завжди розумів наслідки своїх рішень
Тобто це не “ідеальний робот-бізнесмен”, а скоріше стажер на максималках, якому дали ключі від всього 😬
Чим все закінчилось / як триває:
Проєкт не виглядає як повноцінний комерційний успіх або провал.
Швидше:
— це експериментальний магазин
— робота відбувається під наглядом людей
— AI показав, що може брати на себе бізнес-процеси, але з помітною кількістю помилок
Схоже вже не в майбутньому “чи замінить ШІ менеджерів”, а в стадії “він вже пробує — і косячить” 😄
І стає трохи стрьомно уявити версію 2.0 без цих косяків.
Цікаво, ви б пішли працювати в компанію, де ваш начальник — алгоритм? 🤖
Додано: Суб 02 тра, 2026 12:28
Ні, хай сам все і робить, як такий розумний. Таким чином ще знизить ціну на товари, прибравши затрати на зп.
А якщо ціни не знизить, то тим більш нема сенсу там щось купляти. Купляєм лише в живих людей, і не в корпорацій чи мережевих супермаркетах, а в маленьких місцевих бізнесиках.
