RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Как снять деньги с карты
универсальной Приватбанка

Как снять деньги с карты универсальной Приватбанка
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:29

Как снять деньги с карты универсальной Приватбанка

Как снять деньги с карты универсальной Приватбанка и заплатить минимум комиссии,сумма не маленькая терять 1% не охота,какие есть варианты?
komant733
 
Повідомлень: 145
З нами з: 07.03.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:37

  komant733 написав:Как снять деньги с карты универсальной Приватбанка и заплатить минимум комиссии,сумма не маленькая терять 1% не охота,какие есть варианты?

0,5 или месяц ждать
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1977
З нами з: 03.12.14
Подякував: 192 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:38

Мизантрóп
как снять с 0.5?

С переводом на карту для выплат -не катит,лазейку прикрыли
komant733
 
Повідомлень: 145
З нами з: 07.03.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:40

komant733 на карту где снятие 0%
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1977
З нами з: 03.12.14
Подякував: 192 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:42

Re: Как снять деньги с карты универсальной Приватбанка

СЭП 3 грн
Surz
 
Повідомлень: 76
З нами з: 28.09.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:43

Surz да,забыл)) и всего 1 рабдень
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1977
З нами з: 03.12.14
Подякував: 192 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:43

Surz

Как?куда?
komant733
 
Повідомлень: 145
З нами з: 07.03.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:46

komant733
п24 - платеж по реквизитам, туда где зачисление бесплатно и снятие тоже
Surz
 
Повідомлень: 76
З нами з: 28.09.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как правильно подключить дополнительную карту "Приватбанка"
Редактор форума » Суб 12 сер, 2017 11:25
9 6007
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 19:26
Ka-Pi-Tan
Как телефон помогает мне экономить деньги и время.
dmitriy7777 » Сер 27 вер, 2017 23:09
6 5784
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 19:17
Ka-Pi-Tan
Как узнать банк по номеру карты 1, 2
Tatgor » Вів 29 сер, 2017 10:56
17 3669
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 19:12
Ka-Pi-Tan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.