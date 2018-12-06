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Міненерговугілля розробило
нові норми споживання газу...

Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:05

Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з пояснювальною запискою, наразі індивідуальними лічильниками споживання газу не оснащені 24,9% домогосподарств.

Дивися повний текст Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу для домогосподарств без лічильників.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:05

Слоновьи нормы плюс долг задним числом? Почему я должен платить за то, что кто-то его-то принял, еще и задним числом. Во-первых, закон обратной силы не имеет, во-вторых, пусть платит тот, кто принял ошибочное решение о нормах, а не народ. Это беспредел!
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:06

По 12 000 долга всем пришлют? Опять будем молчать? С пенсии в 1600 платить? Украина, вставай!
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:50

Стадо ольгинських троляк пасеться
Cytb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:52

Цитата із рішення апеляційного суду: "Враховуючи зазначене та з метою забезпечення принципу соціальної справедливості, дотримання балансу приватних та публічних інтересів, а також керуючись частиною другою статті 265 КАС України, колегія суддів доходить до висновку, що Постанова № 203 та пункт 1 переліку, затвердженого Постановою № 204, втрачають чинність з моменту набрання законної сили рішенням суду у цій справі. Про які нарахування взагалі може ідти річ. Дайте правове посилання, що Газзбути можуть проводити такі нарахування, на підставі чого. Цеїх проблеми, що вони не оскаржили прийняття постанов вчасно.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:21

Дублирую удаленное сообщение: Очередное пидкращення. Начинаю скучать за Яныком.
nalim
 
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