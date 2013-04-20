Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / ФінТех та Платіжні системи / Чарджбек від ПриватБанку Чарджбек від ПриватБанку + Додати

тему Відповісти

на тему ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.

Додано: Пон 17 гру, 2018 10:25 Чарджбек від ПриватБанку Всім доброго дня.



Прошу, хто мав справу з поверненням коштів через Приватбанк, допомогти порадою в наступній ситуації.



Коротко. При купівлі товару через сайт kisstoyi.com замість 11 USD з картки Мастеркард від Приватбанку було стягнуто приблизно 100 USD. Почав шукати в інтернеті про цей сайт і виявив багато негативних відгуків. Сайт в усіх користувачів знімає приблизно 100 USD, після чого підтримка сайту затягує з наданням відповіді, товар не відправляє, кошти не повертає. Сайт шахрайський.

Одразу в той же день звернувся в онлайн-підтримку Приватбанку, але там мені не допомогли, сказали, що нічого вдіяти не можна. Після чого звернувся в відділення Приватбанку і написав заяву на повернення грошей (про чарджбек я вже довідався). Також подав заяву в кіберполіцію.

Через день, до мене зателефонували з ПБ і сказали, що по моїй заяві нічого вдіяти не зможуть і готують відмову в письмовому вигляді. Я зв'язався з службою підтримки Мастеркард, де мені сказали, що для того, щоб розглянути моє писання і прийняти рішення, необхідно, щоб ПБ передав до них мою заяву.

Після дзвінка я роздрукував копію виписки, копію заяви в кіберполіцію, копію листування з сайтом, копії відгуків про цей сайт в мережі і відправив рекомендованим листом з описом до головного офісу Приватбанка разом з новою заявою.



Наразі чекаю. Відповіді в письмовому вигляді ще не отримав. Які мої наступні дії, або на що звернути увагу.

Знаю, що тема піднімається не вперше, але попередня тема була створена давно. Rul_Kiev Повідомлень: 1 З нами з: 17.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 гру, 2018 12:40 Rul_Kiev написав: Всім доброго дня.



Прошу, хто мав справу з поверненням коштів через Приватбанк, допомогти порадою в наступній ситуації.



Коротко. При купівлі товару через сайт kisstoyi.com замість 11 USD з картки Мастеркард від Приватбанку було стягнуто приблизно 100 USD. Почав шукати в інтернеті про цей сайт і виявив багато негативних відгуків. Сайт в усіх користувачів знімає приблизно 100 USD, після чого підтримка сайту затягує з наданням відповіді, товар не відправляє, кошти не повертає. Сайт шахрайський.

Одразу в той же день звернувся в онлайн-підтримку Приватбанку, але там мені не допомогли, сказали, що нічого вдіяти не можна. Після чого звернувся в відділення Приватбанку і написав заяву на повернення грошей (про чарджбек я вже довідався). Також подав заяву в кіберполіцію.

Через день, до мене зателефонували з ПБ і сказали, що по моїй заяві нічого вдіяти не зможуть і готують відмову в письмовому вигляді. Я зв'язався з службою підтримки Мастеркард, де мені сказали, що для того, щоб розглянути моє писання і прийняти рішення, необхідно, щоб ПБ передав до них мою заяву.

Після дзвінка я роздрукував копію виписки, копію заяви в кіберполіцію, копію листування з сайтом, копії відгуків про цей сайт в мережі і відправив рекомендованим листом з описом до головного офісу Приватбанка разом з новою заявою.



Наразі чекаю. Відповіді в письмовому вигляді ще не отримав. Які мої наступні дії, або на що звернути увагу.

Знаю, що тема піднімається не вперше, але попередня тема була створена давно. Всім доброго дня.Прошу, хто мав справу з поверненням коштів через Приватбанк, допомогти порадою в наступній ситуації.Коротко. При купівлі товару через сайт kisstoyi.com замість 11 USD з картки Мастеркард від Приватбанку було стягнуто приблизно 100 USD. Почав шукати в інтернеті про цей сайт і виявив багато негативних відгуків. Сайт в усіх користувачів знімає приблизно 100 USD, після чого підтримка сайту затягує з наданням відповіді, товар не відправляє, кошти не повертає. Сайт шахрайський.Одразу в той же день звернувся в онлайн-підтримку Приватбанку, але там мені не допомогли, сказали, що нічого вдіяти не можна. Після чого звернувся в відділення Приватбанку і написав заяву на повернення грошей (про чарджбек я вже довідався). Також подав заяву в кіберполіцію.Через день, до мене зателефонували з ПБ і сказали, що по моїй заяві нічого вдіяти не зможуть і готують відмову в письмовому вигляді. Я зв'язався з службою підтримки Мастеркард, де мені сказали, що для того, щоб розглянути моє писання і прийняти рішення, необхідно, щоб ПБ передав до них мою заяву.Після дзвінка я роздрукував копію виписки, копію заяви в кіберполіцію, копію листування з сайтом, копії відгуків про цей сайт в мережі і відправив рекомендованим листом з описом до головного офісу Приватбанка разом з новою заявою.Наразі чекаю. Відповіді в письмовому вигляді ще не отримав. Які мої наступні дії, або на що звернути увагу.Знаю, що тема піднімається не вперше, але попередня тема була створена давно.

Ждать - расследование мпс дело долгое, дней 90 займёт, если все так как вы написали - деньги вернутся на карту Ждать - расследование мпс дело долгое, дней 90 займёт, если все так как вы написали - деньги вернутся на карту Stringer Повідомлень: 8752 З нами з: 23.01.13 Подякував: 256 раз. Подякували: 1215 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Чарджбек и приватбанк (как вернуть свои деньги ?) 1 , 2 , 3 , 4 , 5

Nova » Сер 09 чер, 2010 11:11 41 34750

sobolev1988 П'ят 28 сер, 2015 22:12 Открытие прооцедуры чарджбек

Anonymous » Чет 18 кві, 2013 19:48 Anonymous » Чет 18 кві, 2013 19:48 1 3566

colonel Суб 20 кві, 2013 13:37