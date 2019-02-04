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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:21
Хороший спецпроект по инвестициям в Форекс Минфина и Amarket
Финансовые рынки - это поистине безграничные возможности для заработка. Они дают уникальный шанс для увеличения капитала при минимальном пороге инвестирования. Для того, чтобы стать трейдером и начать зарабатывать, не нужны особенные знания. Достаточно выбрать правильного брокера для входа на рынок.
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:57
ИМХО, но если ты не "приближен" к инсайду_ мало толку от валютного спекулирования.
Лучше уж зайти на рынок IPO в США.
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